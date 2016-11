»Kunst und Kampf« auf Tour. Die Ästhetik des Widerstands des Bernd Langer

Auf Langer geht auch dieses heute gern verwendete Logo zurück Foto: Bernd Langer

In letzter Zeit wurden wieder verstärkt Peter Weiss und seine »Ästhetik des Widerstands« diskutiert, weil sich am 8. November sein 100. Geburtstag jährt. Das ist insofern bemerkenswert, weil seit dem Ende der DDR in der deutschen Restlinken kaum noch über Sinn und Form revolutionärer Politik debattiert wurde, diese Fragen tauchten höchstens in der Popmusik, im Kino oder im Theater auf. Bekanntlich ist die Idee des Kommunismus nirgendwo beliebter als im Theater, da gibt es immer schöne Fahnen und Lieder aus dem Fundus, aktuelle Bezüge aber so gut wie gar nicht. Das ist der Preis des Ästhetizismus. Oder wie Slavoj Zizek kürzlich in der Zeit Hillary Clintons Angebot an die Linksliberalen zusammenfasste: »Ihr könnt alles kriegen, was ihr wollt. Wir behalten uns nur das Wesentliche vor: das ungehinderte Funktionieren des globalen Kapitalismus.«

Der Künstler und Historiker Bernd Langer ist hierzulande einer der wenigen Linksradikalen, die antikapitalistische Kunst und Kampf konstant zusammendenken, statt sie immerzu für irgendwelche Fördertöpfe auseinanderzureißen. Er macht Bilder, Plakate und Bücher, die tatsächlich in die Tageskämpfe eingreifen – und zwar selbstbestimmt abseits der Akademien und der Apparate.

Langer war Mitglied der Göttinger Antifa (M) und gestaltete deren teilweise legendäre Plakate. Zusammen mit Gleichgesinnten hatte er in den 1980er Jahren das Kollektiv »Kunst und Kampf« (KuK) gegründet. Unter diesem Titel hat er jetzt im Unrast-Verlag seine politische Autobiographie vorgelegt. Sie lässt sich ganz hervorragend als Geschichte der Interventionen lesen, die sich die entschiedene Linke Westdeutschlands hat einfallen lassen, weil sie sich nicht für dumm verkaufen lassen wollte. Das Motto von KuK lautet bis heute: »Im Widerspruch steckt das kreative Potential.«

Im Vorwort schreibt Langer: »Ausgangspunkt für diese Anschauungen war mein Widerspruch zum herrschenden System der BRD. In den späten 1970er Jahren zählte ich mich zu den gerade aufkommenden Autonomen. Geld, Familie, Karriere, gesättigte Wohlstandsgesellschaft – in all dem steckte für uns der Teufel. Teilhabe an der Macht galt uns als Reformismus und damit als Verrat an der Idee, eine fundamentale gesellschaftliche Veränderung bewirken zu wollen. Das hieß auch, einen außerparlamentarischen Weg zu wählen. Als Motor der Veränderung galt das kollektive Handeln im Hier und Jetzt.«

Auf Langer geht auch das heute gern verwendete Logo der »Antifaschistischen Aktion« zurück, eine Erweiterung des alten Symbols der KPD aus der Endphase der Weimarer Republik. In seinem Entwurf von 1987 zeigt es nicht mehr zwei rote Fahnen, sondern eine rote und eine schwarze, Anarchisten und Kommunisten vereint gegen Nazis. Ganz so wie Ton Steine Scherben einst gesungen hatten: »Die rote Front und die schwarze Front sind wir.« Das Lied hieß übrigens »Die letzte Schlacht gewinnen wir«.

Mit »Kunst und Kampf« geht Bernd Langer jetzt auf Lesereise. (jW)