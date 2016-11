EKD-Synode: Ver.di kritisiert kirchliches Arbeitsrecht

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zog am Sonntag anlässlich der bis Mittwoch in Magdeburg stattfindenden EKD-Synode in einer Pressemitteilung eine kritische Bilanz des kirchlichen Arbeitsrechts:

Von den vor fünf Jahren beschlossenen »Zehn Forderungen zur solidarischen Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts« seien wesentliche Punkte bis heute nicht zufriedenstellend umgesetzt, kritisiert ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Am (heutigen, jW) Montag diskutieren rund 100 Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter mit Teilnehmern der Synode.

Die Synode hatte im November 2011 unter anderem beschlossen, das kirchliche Arbeitsrecht benötige einen »bundesweiten Rahmen mit gemeinsamen Regelungen und einem verbindlichen Leittarif«. »Von diesem Ziel sind die evangelische Kirche und die Diakonie meilenweit entfernt. Bis heute gibt es keinen einheitlichen Rahmen«, stellt Bühler fest. Die Vielzahl von Arbeitsrechtlichen Kommissionen in der Diakonie und der evangelischen Kirche belege, wie zersplittert das kirchliche Tarifrecht sei. »Ausnahmeregelungen und einseitig vom Arbeitgeber festgelegte Arbeitsvertragsbedingungen tragen dazu bei, dass besonders in der Altenhilfe die Bezahlung oft nicht fair oder gar leistungsgerecht ist. Ein einheitlicher Tarifvertrag bundesweit würde hier Abhilfe schaffen«, betont Bühler.

Auch blieben trotz anderslautenden Beschlusses die Rechte der Mitarbeitervertretungen deutlich hinter den Standards des weltlichen Betriebsverfassungsrechts zurück. Damit die Folgen des Wettbewerbs für die Diakonie-Beschäftigten zumindest gemildert würden, bedürfe es wirksamer Interessenvertretungen. »Es ist ein Anachronismus, dass große diakonische Unternehmen keine Beteiligung von Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften in ihren Aufsichtsgremien zulassen«, bemängelt Bühler weiter.

Angesichts des ökonomischen Wettbewerbs sei es dringend erforderlich, die Forderung der Synode nach klaren politischen »Rahmensetzungen und Regulierungen« im Sozialbereich, die »alle Träger sozialer Arbeit, Kirche und Gewerkschaften« zu einem gemeinsam Handeln »für gute Bedingungen für die Mitarbeitenden und Hilfebedürftigen« verpflichten will, mit großer Energie endlich anzupacken. »Um soziale Berufe attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten, sind gemeinsame Anstrengungen unerlässlich«, resümiert Bühler.

Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag, kommentierte am Samstag den Haftbefehl für Cumhuriyet-Journalisten in der Türkei:

Kanzlerin Merkel und die EU sind mitverantwortlich für das, was gerade in der Türkei passiert. Die Verfolgung der Journalisten von Cumhuriyet sowie die Inhaftierung von Oppositionspolitikern muss ein Stoppsignal der EU an Erdogan nach sich ziehen. Nur mit offener Solidarität mit den Inhaftierten und einem abgestimmten und klaren, gemeinsamen Vorgehen kann von den EU-Staatschefs die unterlassene Hilfeleistung gegenüber der türkischen Demokratie wieder gutgemacht werden.

Mit dem Flüchtlingsdeal haben sich Merkel und ihre EU-Kollegen in eine erniedrigende Abhängigkeit von Erdogan begeben und ihm nicht nur deutsche Satiriker, sondern die türkische Demokratie ans Messer geliefert. Heute kann niemand leugnen, dass die Türkei kein sicherer Staat für Verfolgte ist, sondern selber verfolgt. Wenn die EU nicht nur auf dem Papier eine Werteunion ist, muss sie schnellstens eigene Lösungen finden, die sie von Erdogan unabhängig machen. (…)