Denkmalpfleger des Tages: Stadt Freiburg

Das erhaltene Fundament der Alten Synagoge in Freiburg soll zerstört werden, um an derselben Stelle der durch die Nazis zerstörten Synagoge zu erinnern. Das kann man sich nicht ausdenken Foto: Andreas Schwarzkopf/http://kurzlink.de/wwf454eIp/wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Da war die Stadt Freiburg platt: Stehen auf dem Platz der Alten Synagoge doch wirklich noch Fundamente eben jener Alten Synagoge. Damit hätte wirklich keiner rechnen können. Schließlich waren die Nazis doch sonst für Effizienz berühmt. Und ausgerechnet am 9. November 1938, als sie Tausende Synagogen, Betstuben, Geschäfte, Friedhöfe, Wohnungen und andere Zeichen jüdischen Lebens dem Erdboden gleichmachten, haben sie in Freiburg geschlampt.

Aber das Versäumte wird nachgeholt: Kurz vor dem 9. November dieses Jahres fing die Stadt damit an, die Steine wegräumen zu lassen. Schließlich stören sie an diesem Ort beim Bau eines Wasserbeckens mit dem Umriss der Alten Synagoge. Oder anders gesagt: Das erhaltene Fundament soll zerstört werden, um an die Zerstörung der Synagoge durch die Nazis zu erinnern. Das kann man sich nicht ausdenken.

Dabei zeigte sich die Stadt zu Beginn der Planung noch durchaus empathisch. Weil man sowieso eine neue Straßenbahn baut, die eine große Baustelle nötig macht, wollte man in einem Aufwasch direkt ein Mahnmal errichten lassen. Bei so viel gezeigtem guten Willen, kann man von der Kommune aber kaum erwarten, dass sie auf die Befindlichkeiten der heutigen jüdischen Gemeinde Rücksicht nimmt.

Denn von dort gibt es viel Kritik an den geäußerten Sachzwängen der Stadt. Statt die Situation nach dem Fund neu zu bewerten, wie es die Gemeinde wünscht, argumentiert die Kommune ausschließlich mit Fördergeldern für die Straßenbahn, die verfallen, wenn der Zeitplan platzt. Das ist umso absurder, als die Gemeinde explizit gefragt wurde und sich dafür ausspricht, die Reste des Fundaments in ein Mahnmal zu integrieren.

Am 9. November sollen die Bauarbeiten am Fundament der Alten Synagoge ruhen. Zumindest so weit denken sie bei der Stadt noch und wollen das Bild in der Öffentlichkeit vermeiden, dass an diesem symbolträchtigen Tag die Synagoge noch weiter abgebaut wird. (cwr)