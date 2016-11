Staatsideologie gesucht

Roter Stern verblasst: Wladimir I. hat 988 den Ritus der Ostkirche nach Russland gebracht und erhielt dafür am 4. November 2016 in Moskau ein Denkmal Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

In Russland ist am Freitag der »Tag der nationalen Eintracht« begangen worden. Der Feiertag ist 2005 eingeführt worden, um den Jahrestag der Oktoberrevolution abzulösen; der offizielle Bezugspunkt ist nun ein Ereignis aus dem Jahre 1612, das sich indes bei korrekter Umrechnung auf den heutigen Kalender schon am 31. Oktober gejährt hätte: die Vertreibung eines polnisch-litauischen Heeres aus Moskau durch ein russisches Volksaufgebot. Dessen Struktur – der Hochadlige Dmitri Poscharski führte die Truppe, der Kaufmann Kusma Minin hatte das Geld beschafft, Handwerker und Bauern stellten das Fußvolk – gilt der heutigen russischen Historiosophie als beispielhaft für jene klassenübergreifende nationale Eintracht, die am 4. November beschworen wird.

Präsident Wladimir Putin legte am Denkmal für Minin und Poscharski auf dem Roten Platz Blumen nieder und weihte anschließend ein neues, 17 Meter hohes Denkmal für den frühmittelalterlichen Fürsten Wladimir »den Heiligen« ein. Den Beinamen führte Wladimir, weil er 988 den byzantinischen Ritus des Christentums als Staatsreli­gion eingeführt hatte. Bei der Zeremonie würdigte Putin das Erbe der Orthodoxie als kulturelle und moralische Grundlage Russlands »bis zum heutigen Tag«. Der christliche Glaube habe die Russen befähigt, für die Größe ihres Vaterlandes »zu leben und zu siegen«.

Parallel dazu fand in der Innenstadt die offizielle Feiertagsdemonstration statt. Rund 80.000 Teilnehmer zogen über die Twerskaja-Straße bis in die Nähe des Kreml. Eine Militärkapelle intonierte dazu sowjetische Evergreens. Auf der Abschlusskundgebung riefen Politiker von drei der vier im Parlament vertretenen Parteien zu nationaler Eintracht auf. Nur die Kommunisten fehlten: Sie wollen am heutigen Montag mit einer eigenen Kundgebung der Oktoberrevolution gedenken. Auf der Veranstaltung am Freitag rief Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei »Gerechtes Russland«, dazu auf, den Artikel 13 der russischen Verfassung zu ändern. Er verbietet in seiner jetzigen Fassung dem Staat, eine bestimmte Ideologie als verbindlich zu erklären. Dies habe sich »überholt«, so Mironow. Russland brauche als »großes und mächtiges Land« auch eine staatliche Ideologie.

Die Äußerungen von Mironow waren wohl kein beliebiger Meinungsbeitrag. Anfang des Monats hat Präsident Putin die Staatsduma aufgefordert, innerhalb eines Jahres ein Gesetz über die »russländische Nation« auszuarbeiten. Das entsprechende Adjektiv »rossijskij« soll deutlich machen, dass Russland ein multinationales Land ist und nicht nur aus ethnischen Russen (»russkie«) besteht. Was dieses Gesetz praktisch leisten soll, ist unklar. Sozialwissenschaftler wiesen darauf hin, dass schon die Sowjetunion daran gescheitert sei, ein »Sowjetvolk« jenseits der Nationalitäten zu schaffen. Auch ein ähnlicher Versuch in Russland werde fehlschlagen, nationale Identität könne man nicht vorschreiben.

Tatsächlich steht in Russland die Entscheidung darüber aus, ob der offizielle Patriotismus »russisch« oder »russländisch« sein soll. Während bei der Zeremonie am Denkmal für Minin und Poscharski Vertreter sämtlicher in Russland anerkannter Religionsgemeinschaften anwesend waren – ironischerweise sogar der für Moskau zuständige katholische Bischof, obwohl der Aufstand von 1612 offiziell auch als Kampf des orthodoxen Christentums gegen das katholische gerühmt wird –, blieben bei der anschließenden Veranstaltung zu Füßen des heiligen Wladimir die »Rechtgläubigen« unter sich. Je mehr Russland die Orthodoxie in den Mittelpunkt seines Selbstverständnisses stellt, desto mehr riskiert es, insbesondere die etwa 25 Millionen Muslime im Lande auszugrenzen.

Ein Zeichen für die Abgrenzungsschwierigkeiten dieses offiziellen Patriotismus waren zwei rechte Gegendemonstrationen am Freitag. Bei der einen versammelten sich Anhänger der imperialen Interpretation, die einen engen Ethnonationalismus ausschließt. Sie warfen Putin ein zu lasches Vorgehen gegenüber der Ukraine und dem Westen vor. Die andere war ein »russischer Marsch« einiger hundert Faschisten, die die ethnische Komponente dieses Nationalismus vertreten. Dort wurden zwölf Teilnehmer festgenommen, einer davon, weil er eine ukrainische Fahne trug.