Kein Ende im Abgasskandal

Verblasster Glanz, Image im Keller: Der Volkswagen-Konzern und seine Tochter Audi kommen seit dem Abgasskandal vor gut einem Jahr nicht mehr aus den Negativschlagzeilen Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen Volkswagen wegen Marktmanipulation auf Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch ausgeweitet. Das teilte der Autokonzern am Sonntag in Wolfsburg mit. Man werde die Behörde »bei ihren Untersuchungen nach wie vor in vollem Umfang unterstützen«, heißt es in einer Erklärung des Managements.

Den Ermittlungen liegt der Verdacht zugrunde, dass das Unternehmen die Finanzwelt zu spät über den Diesel-Abgasskandal und dessen finanzielle Konsequenzen informiert haben könnte. Die VW-Aktie hatte nach Bekanntwerden der Betrugsvorwürfe im September 2015 massiv an Wert verloren. Im Juni hatte die Staatsanwaltschaft deswegen Ermittlungen gegen den Ex-VW-Boss Martin Winterkorn und den amtierenden VW-Markenchef Herbert Diess eingeleitet. Diese wurden nun auf Pötsch ausgeweitet. Das Verfahren bezieht sich nach Angaben von VW auf die Zeit, in der Pötsch Finanzvorstand war. In ihrer Erklärung zeigt sich die Konzernführung, »gestützt auf die sorgfältige Prüfung durch interne und externe Rechtsexperten«, weiter überzeugt, ihre »kapitalmarktrechtliche Publizitätspflicht ordnungsgemäß« erfüllt zu haben.

Auslöser des Ermittlungsverfahrens war eine Strafanzeige der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Sie wacht über die Pflicht von börsennotierten Unternehmen, die Anleger und Märkte mit sogenannten Ad-hoc-Mitteilungen rechtzeitig über wichtige Entwicklungen zu informieren. Nach Ermittlungen von US-Behörden hatte die Unternehmensspitze im September 2015 eingeräumt, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben, die dafür sorgte, dass der Schadstoffausstoß im Testbetrieb wesentlich niedriger war als im realen Straßeneinsatz.

Unterdessen wurde am Wochenende bekannt, dass in den USA neue Vorwürfe gegen die VW-Tochter Audi erhoben werden. Wie Bild am Sonntag (BamS) berichtete, hat die kalifornische Umweltbehörde Carb schon im Sommer eine weitere illegale Softwarefunktion bei einem Audi mit V-6-Motor entdeckt. Diese habe das Unternehmen auch für die Manipulation von Kohlendioxidwerten für Diesel- und Benzinfahrzeuge in Europa verwendet. Audi hatte stets betont, die Probleme beträfen nur die USA.

Dem Bericht zufolge konnten bestimmte Audi-Modelle mittels einer sogenannten Lenkwinkelerkennung unterscheiden, ob sie auf einem Rollenprüfstand sind oder auf der Straße fahren. Wird das Lenkrad nach dem Start nicht bewegt, aktiviert sich in Automatikgetrieben ein Schaltprogramm, mit dem besonders wenig CO2 ausgestoßen wird. Dreht der Fahrer das Lenkrad dagegen, läuft das Fahrzeug mit einem anderen Schaltprogramm mit höherem Kraftstoffverbrauch, das entsprechend mehr Abgase produziert. Die Lenkwinkel­erkennung soll früheren Berichten zufolge auch Bestandteil der Software gewesen sein, mit der VW die Stickoxidwerte seiner Dieselfahrzeuge geschönt hat. Der Einsatz zur Manipulation der CO2-Werte wäre eine neue Dimension.

BamS berichtete weiter, Audi habe diese Prüfstanderkennung jahrelang verwendet. In vertraulichen Firmendokumenten heiße es: »Schaltprogramm soll so ausgelegt werden, dass es auf der Rolle zu 100 % aktiv ist, vor Kunde aber nur in 0,01 %.« Audi habe den Einsatz der Betrugssoftware im Mai 2016 gestoppt – kurz bevor Carb die Manipulation in einem älteren Modell entdeckte. Mehrere verantwortliche Techniker seien suspendiert worden. In den USA steht Audi wegen rund 85.000 Dieselautos mit illegaler Software unter Druck.

VW hat sich bei rund 475.000 kleineren Dieselwagen mit geschädigten Besitzern und Behörden in den USA bereits auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt: Der Konzern wird dafür inklusive weiterer Entschädigungszahlungen an 44 Bundesstaaten und Autohändler 16,5 Milliarden Dollar bereitstellen. Doch bei größeren Modellen, die mit Dreilitermotoren von Audi unterwegs sind, steht ein Kompromiss noch aus. Weder Volkswagen noch Audi wollten den BamS-Bericht am Sonntag kommentieren. (mit AFP und dpa)