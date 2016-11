Attacken gegen Frauenrechtlerin

Antikommunistische Reflexe: CDU-Westimport Georg Unland findet, in der Adresse eines Finanzamtes habe der Name einer bekannten Frauenrechtlerin und Alterspräsidentin des Reichstags nichts zu suchen Foto: dpa

Im Leben des sächsischen Finanzministers Georg Unland (CDU) spielt die bekannte Kommunistin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin (1857–1933) eine ganz besondere Rolle. Schon seit letztem Jahr versucht der 1953 im westdeutschen Bocholt geborene Minister immer wieder, die Pir­naer Clara-Zetkin-Straße, in der noch in diesem Jahr ein neues Großfinanzamt eröffnet werden soll, umbenennen zu lassen. Da sich in der Vergangenheit ein Waisenhaus in der besagten Straße befunden habe, wollte er die Straße erst in Waisenhausstraße umbenennen. Schließlich passe der Name der Kommunistin nicht zur Anschrift einer Finanzbehörde, behauptete der seit 2008 als Finanzminister tätige CDU-Politiker als Begründung (jW berichtete).

Nun versucht das Ministerium zumindest zu erreichen, dass der Platz vor dem neuen Finanzamt künftig den Namen Waisenhausplatz tragen solle. Am Dienstag wird der Pirnaer Stadtrat darüber abstimmen. Weder bei der politischen Konkurrenz noch bei den Einwohnern Pirnas konnte Unland jedoch bisher mit seinem Vorstoß punkten. »Das sture Beharren des Ministers ist deshalb so skandalös, weil er damit eine bedeutende Frau unsichtbar machen will, nur weil diese ihm politisch nicht genehm ist. Ihre Verdienste insbesondere für das Frauenwahlrecht gehen aber weit über die Grenzen der politischen Lager hinaus«, kritisierte etwa Sarah Buddenberg, gleichstellungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im sächsischen Landtag in einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Erklärung. Nach wie vor seien Frauennamen im öffentlichen Stadtbild unterrepräsentiert. Der Landesfrauenrat Sachsen habe erst in diesem Jahr das Projekt »Frauenorte Sachsen« gestartet, um die Erinnerungskultur zu bereichern und mehr Frauen sichtbar zu machen. »Unland zerstört mit seiner Uneinsichtigkeit ohne Not, was von engagierten Frauen mühevoll aufgebaut wurde«, monierte Buddenberg weiter.

Auch die Pirnaer sind von Unlands Dauergezeter wenig begeistert. Am Dienstag wollen sie sich vor dem Rathaus versammeln und den »Unmut über den neuerlichen Vorstoß von Georg Unland kundtun«, wie es in einem Aufruf heißt. Ab 18 Uhr findet im Innern des Gebäudes die Stadtratssitzung statt, auf der die Umbenennung verhandelt wird. »Es gibt keinen Grund, warum die Adresse des neuen Pirnaer Finanzamtes nicht die Clara-Zetkin-Straße sein sollte«, stellt eine Initiative gegen die Umbenennung auf ihrer Facebookseite klar. Die sächsische Linkspartei reagierte unterdessen mit Sarkasmus: »»Oh, Clara, wenn du über 80 Jahre nach deinem Tod einen stockkonservativen Finanzminister noch immer schlaflose Nächte und Angstschweiß auf der Stirn bereiten kannst, hast du wohl tiefe Spuren hinterlassen«, schrieb die Partei auf ihrer Facebookseite. Dass es dem Finanzminister tatsächlich gelingen wird, seinen Willen durchzusetzen, gilt als fraglich. Schon im letzten Jahr hatten auch Sozialdemokraten und Jusos Unlands Forderungen zurückgewiesen. Bei den Pirnaern werden die Forderungen des CDU-Mannes jedenfalls als »Einmischung in innerstädtische Angelegenheiten« gewertet.