»Wir wollen ihnen die ökonomische Basis abgraben«

»Als antifaschistische Organisation appellieren wir eher nicht an den Staat, solche Organisationen zu verbieten. Weil wir davon ausgehen, dass sie in dem Fall möglicherweise in den Untergrund verschwinden und noch mehr Unheil anrichten.« – Oliver Schneider, »a monday wihtout you« Foto: mondaywithoutyou.noblogs.org

Die antifaschistische Kampagne »a monday without you« ruft für Montag zur Demonstration gegen die von bekannten Rechten geführte Leipziger Sicherheitsfirma »Pro GSL« auf. Was werfen Sie dem Unternehmen vor?

Zunächst: Unser Motto »ein Montag ohne euch« ist darauf zurückzuführen, dass wir uns grundsätzlich gegen rechte Aufmärsche von Legida wenden. Diesmal geht es uns darum, rechte Netzwerke zu entlarven, damit sie nicht mehr ungestört auftreten können. »Pro GSL« ist ein Paradebeispiel dafür, wie diese Geschäfte aufbauen und für politische Zwecke nutzen. Die Firma trat im August als Sponsor für die von Neonazis und rechten Hooligans organisierte Kampfveranstaltung »Imperium Fighting Championship« in Erscheinung. Aus diesem Umfeld wurde am 11. Januar der Angriff auf den alternativen Stadtteil Connewitz verübt. Dort wurden Geschäfte und Kneipen zerlegt und erheblicher Sachschaden angerichtet, während ein Großteil der linksalternativen Szene, die dort zu Hause ist, damals in der Innenstadt gegen den Legida-Geburtstag demonstrierte. Auf der Liste der mutmaßlichen Täter, gegen die die Polizei wegen der Randale ermittelt, steht auch der »Pro GSL«-Geschäftsführer Tobias B.

Gehen die Verwicklungen der Firma noch weiter?

Als Legida in der Anfangsphase noch sehr viele Teilnehmer hatte und größtenteils aus Neonazis bestand, war Oliver R., der Kogeschäftsführer, als Security-Leiter dort aufgetreten. Heute noch starten beide »Pro GSL«-Geschäftsführer vor Aufmärschen vom Geschäftsgebäude aus eine regelrechte Hatz auf politische Gegner. Der seit Anfang der 1990er Jahre aktive Riccardo Sturm soll dabei mit von der Partie gewesen sein. Er gehört zum Kreis der Neonazis, auf die sich der Hamburger Neonazi-Kader Christian Worch in Leipzig verlassen kann.

Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Firma in Beziehung zum NSU-Netzwerk stand?

Ja, als es im NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag um den beschlagnahmten Computer des Zwickauer Unternehmers Ralf Marschner ging, auf dem die Titelmelodie des Bekennervideos – das Lied »Paulchen Panther« – abgespeichert war. Der Zeuge, der ihn der Staatsanwaltschaft übergeben hatte, hatte dort ausgesagt, deshalb vom Geschäftsführer der »Pro GSL« bedroht worden zu sein. Ansonsten ist die Firma wohl ein normales Sicherheitsunternehmen für Objekt- und Veranstaltungsschutz, Installation von Alarmanlagen und Wachdienste. Dazu haben wir nicht im Detail recherchiert.

Weshalb soll die Demo dann weiter zur Kanzlei des Rechtsanwalts Roland Ulbrich führen?

Wir werden weitere Orte besuchen, von denen rechte Hetze ausgeht. Ulbrich gehört anderen rechtsexponierten Kreisen an. Er ist Sprecher der »Patriotischen Plattform Sachsen« in der AfD. Sein Ziel: Einen öffentlichen Schulterschluss der Partei mit Pegida zu initiieren. Am Samstag wird er zusammen mit Neonazis bei dem »Wir für Deutschland«-Aufmarsch in Berlin sprechen. Dort tritt er neben Leuten wie Manfred Rouhs auf, Bundesvorsitzender der rechten Kleinpartei »Bürgerbewegung Pro Deutschland«, sowie dem Rapper Chris Ares, der kürzlich bei einer Münchner AfD-Wahlparty auf einen Pressefotografen eintrat.

Wer steht für Sie politisch in der Verantwortung, Machenschaften rechter Netzwerke zu verhindern?

Als antifaschistische Organisation appellieren wir eher nicht an den Staat, solche Organisationen zu verbieten. Weil wir davon ausgehen, dass sie in dem Fall möglicherweise in den Untergrund verschwinden und noch mehr Unheil anrichten. Wir finden es wichtig, zu publizieren, dass faschistische Netzwerke mitunter in ganz alltägliche Geschäftsbeziehungen hineinreichen. Um sie der gesellschaftlichen Ächtung zuzuführen, ziehen wir sie ans Licht der Öffentlichkeit. Es darf nicht sein, dass sie unter der Maske vermeintlich »Unpolitischer« Geld für ihre politische rassistische Arbeit abzweigen. Wenn sie also Kampfsportveranstaltungen organisieren, Rechtsanwaltskanzleien betreiben, müssen wir dafür sorgen, dass ihr miserables Image bekannt wird. Es geht darum, ihre Kundschaft zu minimieren. Wir wollen ihnen die ökonomische Basis abgraben und sie so schwächen.