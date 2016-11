Immer länger oder immer weniger

Nach Willen von CDU/CSU sollen Beschäftigte immer länger schuften, bis sie ohne Abzüge in Rente gehen können. Ein gewaltiges Sparprogramm auf Kosten der Versicherten Foto: EPA/FRANCO SIVI/dpa-Bildfunk

Kurz vor dem sogenannten Rentengipfel der Bundesregierung werden wieder mal Stimmen aus der Koalition laut, das Renteneintrittsalter erneut anzuheben. In den Unionsparteien gibt es einige Befürworter der Idee, das Rentenalter an die durchschnittliche Lebenserwartung zu koppeln. Diesen Vorschlag habe Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Vorbesprechung der Parteispitzen vorgetragen, berichtete das Magazin Der Spiegel. Die SPD wandte sich dagegen. Am morgigen Dienstag wollen die Koalitionspartner über eine Rentenreform beraten.

Aus CDU/CSU wurde bestätigt, dass Schäuble für solch ein Modell eintritt. Ein abgestimmtes Papier gebe es dazu aber nicht. Laut Spiegel äußerte auch CSU-Chef Horst Seehofer grundsätzlich Sympathie dafür. Derzeit liegt die gesetzliche Altersgrenze für einen Renteneintritt ohne Abzüge bei 65 Jahren und fünf Monaten; bis 2029 wird sie auf 67 Jahre steigen. Denkbar ist nach den Plänen etwa, dass sie sich mit jedem weiteren Jahr Lebenserwartung automatisch um ein halbes Jahr erhöht. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht entgegnete, eine Erhöhung des Rentenalters stehe nicht zur Diskussion. Schäuble war bereits im April mit der Forderung nach einer Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung auf Widerspruch beim Bundesarbeitsministerium unter Ressortchefin Andrea Nahles (SPD) gestoßen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bezeichnete die Pläne aus CDU/CSU als »sozialpolitischen Unfug«, der nichts anderes sei als ein Rentenkürzungsprogramm. »Das geht völlig an der Realität vorbei – mit mathematischen Spielereien und statistischem Durchschnitt geht man komplett über die unterschiedlichen Lebenslagen und Biographien der Menschen hinweg«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Sie sprach von einer »unfassbaren Arroganz« gegenüber ganzen Beschäftigungsgruppen, etwa in der Pflege von Alten und Kranken oder im Verkauf. In vielen Branchen schafften es die Menschen nicht mal bis zum jetzigen Renteneintrittsalter, gesund und in sozial abgesicherter Beschäftigung zu bleiben, so Buntenbach. (dpa/jW)