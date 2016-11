Alles für Investoren

Arbeiter während der Einweihung der Thilawa-Sonderwirtschaftszone in der Nähe von Rangun (30. November 2013) Foto: Soe Zeya Tun/Reuters

Die Regierung von Myanmar (Burma) hat neue Leitlinien für die Wirtschaftspolitik vorgelegt. Seit Amtsantritt im Frühjahr hatte die erste wirklich zivile Administration des jahrzehntelang vom Militär beherrschten Landes unter der De-facto-Leitung von Aung San Suu Kyi an den zentralen Weichenstellungen gearbeitet. Am 19. Oktober stellte die Friedensnobelpreisträgerin, die nominell Außenministerin und »Chefberaterin«, real aber finale Entscheidungsträgerin der Administration ist, mit weiteren Kabinettsmitgliedern den Plan der Öffentlichkeit vor.

Infrastruktur

Zentral ist die Botschaft, dass sich in- wie ausländische Investoren auf die Unterstützung der Politik verlassen könnten. Gesetzlich festgelegte Regelwerke sollen auch in der Praxis eingehalten und damit Verlässlichkeit gewährleistet werden. Und mit einer Verbesserung der Ausbildung will man den Investoren auch die fachlich entsprechend qualifizierten Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, heißt es. Schon seit der politischen Öffnung 2010/2011 und während der fünfjährigen Übergangsphase zu zivilen Verhältnissen (noch immer hat die Armee starken Einfluss) hatte die Vorgängerregierung versucht, das lange isolierte und in vielen Punkten zurückgebliebene Land zu modernisieren. In der Wirtschaftsmetropole Rangun und einigen anderen Orten ist dies auch sichtbar (jW berichtete). Große Defizite gibt es weiter auf dem flachen Land und generell bei der Infrastruktur. Suu Kyi versicherte, mit aller Macht gegen Korruption kämpfen zu wollen. Wer diesbezüglich Beschwerden vorzubringen habe, solle sich direkt an ihr Büro wenden. Finanz- und Planungsminister U Kyaw Win sagte den Unternehmen Investitionsschutz und schnelle Bearbeitung von Formalitäten zu. Laut seinen Ausführungen sind Investitionen gerade in landwirtschaftliche Technologie, eine Modernisierung des Bankenwesens, im Gesundheitssektor und eben bei Infrastrukturprojekten willkommen. »Ich glaube, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten sechs Monaten deutlich anziehen wird«, so der Minister. Er und Suu Kyi räumten ein, dass die Steigerung im ersten Halbjahr nach Regierungsantritt sehr verhalten gewesen sei.

Kritiker diverser Nichtregierungsorganisationen monierten die Eile, mit der das neue Investitionsgesetz durchs Parlament gejagt wurde. Lediglich zwei Wochen hätten die Volksvertreter aus beiden Kammern Zeit gehabt, um zu beraten, während bei üblichen Gesetzgebungsprozessen der Zeitraum zwei bis drei Monate betrage, schreibt Kate Taylor, Mitarbeiterin der US-Menschenrechts- und Umweltvereinigung EarthRights, in einem Gastkommentar für das myanmarische Politmagazin Irrawaddy. Es ist nicht der einzige Kritikpunkt, den EarthRights und andere Organisationen vorbringen. Dem Gesetz sei die mangelnde Sorgfalt und fehlende Tiefgründigkeit anzumerken, heißt es.

Sonderwirtschaftszonen

Insbesondere werde die Investment-Kommission mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, was die Genehmigung von Großprojekten angehe, die wie Bergbau, Öl- und Gasförderung sowie Wasserkraftnutzung enorme ökologische Auswirkungen hätten, so die NGO. Ein Gremium, das unter neun Mitgliedern nur einen gewählten Vertreter habe, während der Rest voraussichtlich ein enges Verhältnis zur Industrie unterhalte oder sogar selbst direkt aus höchsten Wirtschaftskreisen stamme, könne dann solche Entscheidungen fällen. Diese müssten wegen im Gesetz fehlender Transparenzkriterien zudem weder in Inhalt noch Begründung öffentlich gemacht werden. Unter Verweis auf die korrupten Praktiken im Land, den Umgang mit Bodenschätzen und anderen natürlichen Reichtümern betreffend, sei dies eine sehr ernste Gefahr.

Ein Beispiel ist die Sonderwirtschaftszone Thilawa unweit Rangun. 2.500 Hektar werden dort für Industrieparks und ähnliches erschlossen, das Gesamtprojekt ist in erster Linie ein burmesisch-japanisches Joint Venture. Allerdings sitzen auch Firmen aus Malaysia, Panama, Südkorea, Singapur, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit im Boot. Von Phase eins des Projektes, 760 Millionen Dollar schwer, sind inzwischen 90 Prozent umgesetzt. Und die ansässigen Unternehmen produzieren dort Spielzeug, Kleidung und Elektronikgüter. Dafür wurden 70 Familien umgesiedelt, Hunderte weitere Betroffene warten auf die Mitteilung, wann die Reihe an ihnen sein wird.

Im Fall Thilawa war die Grundsatzentscheidung, dort eine Sonderwirtschaftszone (SEZ) einzurichten, schon 1996 gefallen, als noch die Armee das uneingeschränkte Sagen hatte. Weitere Projekte dieser Art wurden in der Übergangszeit seit der Öffnung des Landes ab 2010/2011 begonnen. Die NGO-Vertreter kritisieren, dass die nun regierende Nationale Liga für Demokratie (NLD) sich nicht genug Zeit nehme, um Vorhaben zu prüfen, zu hinterfragen und womöglich andere Weichenstellungen vorzunehmen. Aus Sorge, dass bei einem Fall der letzten Sanktionen alles ganz schnell gehen müsse, sehe man nur die potentiellen Investitionen und ignoriere die Sorgen der Menschen vor Ort.