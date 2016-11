Pol & Pott. Tacos für Ringo

»Ringo kommt zurück« (Italien, Spanien 1965) von Duccio Tessari ist ein Italowestern mit Bildungsauftrag. Es werden viele Sprüche geklopft, die man mitschreiben sollte. Zum Beispiel der hier: »Wenn man Angst hat, dann stirbt man hundert Tode. Wenn man keine Angst hat, dann stirbt man nur einmal.« Das einmal vor einer Flugreise ausgesprochen und die Flugangst ist weg. Hier spricht ihn die Hauptfigur Ringo (Giuliano Gemma) gelassen aus. »Die Karten sind nicht so wie die Männer, auf die Karten kann man sich verlassen.« Das wiederum sagt Rosita (Nieves Navarro), Wahrsagerin und Hure, die mit dem Feind schläft, aber auch ein großes Herz für Ringo hat. Ein Satz, den man auf jeden Fall seinen Töchtern mit auf den Weg geben sollte.

Der Feind heißt hier Esteban Fuentes (Fernando Sancho) und ist ein fieser Mexikaner, der mit seiner Truppe den Heimatort von Ringo in Beschlag hält. Ringo selber ist vor Jahren in den Bürgerkrieg gezogen, kehrt als Nordstaaten-Captain im Juni 1865, zwei Monate nach dem Ende des Krieges, heim in sein texanisches Dorf, das nahe an der mexikanischen Grenze liegt. Von einem Kneipenwirt erfährt er, dass sein Vater ermordet wurde. Seine Frau (Lorella de Luca) scheint mit einem der Mexikaner anzubändeln. Die Bevölkerung ist vor Angst gelähmt und lässt sich alles gefallen.

Ringo verkleidet sich als armer Mexikaner, den obligatorischen Riesenhut tief in die Stirn gezogen und geht ins Dorf, sich umzusehen. Kurz bevor er seine Frau erschießen will, erkennt er, dass sie ein gemeinsames Kind haben. Das wirft die Rachepläne um. Überhaupt – die Frau liebt ihn noch, es lohnt sich jetzt doch, für sie zu kämpfen – und für das Dorf. Erst wird der Sheriff in Form gebracht (bemerkenswert wie dieser mit Hilfe eines Tuches sein Glas Whiskey zum Mund führt. Man weiß nicht genau, ob seine Hand zittert oder steif ist). Ein zarter, neunmalkluger Gärtner bekommt einen Revolver in die Hand gedrückt. Und plötzlich gewinnt auch die Dorfbevölkerung an Kraft und stellt sich dem skrupellosen Feind entgegen. Am Ende nimmt die ca. vierjährige Tochter sogar einen Revolver in die Hand. Aber sie spielt nur damit. Eindeutig ein Familienfilm. Die Mexikaner verlieren, haben aber das bessere Essen. Geröstete Maisfladen mit Hackfleisch und Rosinen:

Eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen schälen, fein hacken. 50 g Rosinen, 50 g schwarze Oliven ohne Stein ebenfalls hacken. Zwei El Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen. 400 g Rinderhackfleisch dazugeben, so lange braten, bis es krümelig ist. Mit Salz und einer Messerspitze Cayennepfeffer würzen, vom Herd nehmen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ein hart gekochtes Ei schälen, hacken. Mit den Rosinen und Oliven unter das Hackfleisch mischen. 12 Tacoschalen (geröstete Maisfladen) im heißen Ofen fünf Minuten erwärmen. Einen halben kleinen Kopf Eisbergsalat waschen, trockenschleudern, in feine Streifen schneiden. Das gewürzte Hackfleisch in die Tacoschalen füllen. Darüber eine Lage Salatstreifen geben, mit 50 g geriebenen Hartkäse bestreuen, einen Klacks saure Sahne darauf setzen. Sofort servieren.