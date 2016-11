Neue Klänge aus dem Osten

Vorheriges

Im Ausland war Ischewsk, die Hauptstadt der russischen Republik Udmurtien, früher bestenfalls für seine Rüstungsindustrie bekannt. 2012 zeigte Udmurtien der Welt noch eine andere Seite: Die Gesangsgruppe Buranowskije Babuschki belegte beim »Eurovision Song Contest« mit dem Lied »Party for Everybody« den zweiten Platz. Udmurtien liegt im europäischen Teil Russlands westlich des Urals. Die Titularnation der Udmurten, ein finnisch-ugrisches Volk, bildet hier gemeinsam mit den ethnisch verwandten Bessermenen mittlerweile eine Minderheit. Russen stellen die Bevölkerungsmehrheit.

Ischewsk gilt neben Tula als die »Waffenschmiede Russlands«. Die Fabrik, der die Stadt ihren Ruhm verdankt, heißt heute Konzern Kalaschnikow, wurde 1807 gegründet und produziert etwa 95 Prozent der in Russland hergestellten Handfeuerwaffen. Solche liefert Kalaschnikow auch in mindestens 27 Länder in aller Welt. Außerdem verlassen die Werkshallen automatisierte Kampfsysteme, unbemannte Luftfahrzeuge, präzisionsgesteuerte Artilleriegranaten, motorisierte Versorgungseinheiten für Systeme von Kurzstreckenluftabwehrraketen, militärische Boote, Bordkanonen für Kampfflugzeuge sowie Sport- und Jagdwaffen.

Mit einem Denkmal am Ufer des Ischewsker Stausees, der für die Eisenproduktion errichtet wurde und bis heute das Stadtbild prägt, wurden die frühen Ingenieure der Kriegswerkzeuge verewigt. Es zeigt sie in zaristischen Galauniformen. Der berühmte sowjetische Waffenkonstrukteur Michail Kalaschnikow (1919–2013) lebte und arbeitete in Ischewsk bis zu seinem Tode. Als Statue begrüßt Generalleutnant Kalaschnikow in Zivilkluft die Besucher des Museums- und Ausstellungskomplexes, der seinen Namen trägt. Dieses Denkmal wurde schon zu seinen Lebzeiten errichtet. Im Keller des Gebäudes kann man an an einem von zwei Schießständen mit dem Kalaschnikow-Gewehr und scharfer Munition schießen. Der zweite Schießstand bietet Luftdruckwaffen, Armbrüste und Bogen an. In der Großstadt, die außer für die Rüstungsindustrie auch für Maschinenbau und Metallurgie bekannt ist, wurde von den Ischewsker Stahlwerken auch das erste sowjetische Motorrad »Isch« hergestellt. Heute wird in Ischewsk von Autowas die Stufenhecklimousine »Lada Westa« gebaut.

Kulturelle Rückbesinnung

Obwohl in Ischewsk das Russische im Alltag dominiert, entwickelt sich nach und nach ein udmurtisches Nationalbewusstsein. Es gibt udmurtische Pop- und Rockmusik, Discos, Musikveranstaltungen und Tanzgruppen. Dabei werden ethnische Eigentümlichkeiten der nationalen Minderheit für ein nichtudmurtisches Publikum, aber auch für die jüngere Generation der Udmurten adoptiert.

Visuell bietet das Stadtbild kaum etwas Udmurtisches. Es gibt ein Nationaltheater, eine udmurtische Philharmonie und ein Nationalmuseum. Vereinzelt sieht man unauffällige nationale Plastiken. Weitaus auffälliger ist ein Monument für die Völkerfreundschaft, auch unter dem Namen »Für ewig mit Russland« bekannt, das 1972 zum 400. Jahrestag des Beitritts Udmurtiens zu Russland errichtet wurde. Außerdem gibt es ein Denkmal für den udmurtischen Philologen, Publizisten und Ethnografen Trokaj Borisow und eines für den Dichter, Schriftsteller und udmurtischen Aktivisten Kusebaj Gerd. Diese drei Denkmäler ziert neben der russischen auch die udmurtische Sprache. Sonst sieht die Stadt wie viele andere Russlands aus: Plattenbauten, oft renovierungsbedürftige mehrgeschossige Häuser, die die Sowjetunion überlebt haben, hier und da ein paar Kirchen, Fabrikschornsteine, Kräne.

Selten sind hier sowjetische Mosaike und Wandgemälde. Dafür findet man etliche Bauten aus der Zarenzeit. Zu ihnen zählt der 350 Meter lange Baukomplex der früheren Waffenfabrik mit seinem 50 Meter hohen Turm. Ein seltenes architektonisches Meisterwerk, das zu den schönsten industriellen Bauwerken des Landes zählt. Das klassizistische Hauptgebäude war sogar das erste mehrstöckige industrielle Gebäude Russlands. Ein weiteres klassizistisches Bauwerk, das als Visitenkarte der Stadt gilt, ist die Residenz des Präsidenten Udmurtiens. Sie wurde über einem alten Waffenarsenal errichtet und trägt das Wappen der Republik. Auf ihm sieht man eine geflügelte Figur und traditionelle Sonnensymbole, die als Amulette gelten. Ein solches Wappen schaut hier von allen Gebäuden mit staatlichen Einrichtungen herab.

Eine udmurtische Oase bildet das Café »Perepetschkin«, das mit nationalen Ornamenten, einfach gehaltenen Möbeln und buntgewebten Stoffen eine gemütliche ländliche Atmosphäre vermittelt. Hier kann man die udmurtische Küche genießen. Es gibt Perepetschi – eine Art offener Piroggen –, gefüllte Pelmeni-Teigtaschen und Tabani – eine Art Bliny bzw. Eierkuchen. Dazu trinkt man selbstgebrannten Schnaps, Kumyschka. Das Café ist ein Treffpunkt junger Leute. Wie Olga Iwanowa, halb Russin, halb Tschuwaschin, die sich für das Udmurtische interessiert, und ihre Freundinnen Marija Solotarjowa, die udmurtische Musikveranstaltungen organisiert und als DJ auftritt, oder Jelena Rjabinowa, die sich mit dem hiesigen spirituellen Bräuchen beschäftigt. Mit dabei ist auch die 23jährige Irina Sangarik. Irina ist Mitglied eines udmurtischen Tanzensembles. Später kommt noch Jelena Koschina, eine bessermenische Journalistin, dazu. Sie berichten, dass mehr und mehr junge Leute sich mit dem Udmurtischen identifizieren, dass Udmurtisch zur Mode wird und sich als ein Markenzeichen etabliert.

Mit an den Tisch kommt auch die Udmurtin Swetlana Rutschkina. Die junge Artdirektorin des Cafés ist Vokalistin der Band Silent Woo Goore (Das schweigsame Lied des Wassers, SWG). »Früher dachte ich, dass das Udmurtische zweite Wahl ist. Was soll man damit, wenn es doch moderne europäische und russische Kulturen gibt?« erzählt Swetlana. »In der Stadt traten verschiedene Bands auf, aber die haben mich nicht beeindruckt: Was wir in der Musikschule gemacht haben, stand für mich eine Stufe höher.« Swetlana sang dort russische Lieder und Jazzbaladen. »Einmal bekam unsere Schule eine Einladung für einen udmurtischen Gesangswettbewerb, und man schickte mich hin. Es fiel mir schwer, das Lied in der udmurtischen Hochsprache einzustudieren. Ich habe nicht alles verstanden. Doch ich gewann den Grand Prix und belegte den ersten Platz.« Das motivierte sie, und sie fing an, sich intensiv mit dem Udmurtischen zu beschäftigen. Swetlana fand das Udmurtische spannend, zumal keiner es vor ihr modern interpretiert hatte. »Egal in welche Richtung des Udmurtischen ich gehen werde, ich werde die Erste sein, ich kann mich dadurch verwirklichen. Das wurde mein Leben!« Die Aufgabe bestehe nun darin, Musik mit hoher Qualität zu machen. Anfangs sei es merkwürdig gewesen, als Udmurten für ein russischsprachiges Publikum zu singen. »Das hat sich bis dahin keiner vorstellen können«.

Aus der Ersten Musikmeisterschaft von Ischewsk ging Swetlanas udmurtischsprachige Band als Sieger hervor. Bald folgte ein Konzert in Moskau. Aber nicht nur in Russland, sondern auch im Ausland konnten sich die 2008 gegründeten SWG präsentieren: mit einer erfolgreichen Tournee durch zwölf finnische Städte und dem zweiten Platz 2011 bei »Liet Ynternasjonaal« in Italien, das als »Eurovision Song Contest« der indigenen Völker angesehen wird. »Bands aus ganz Europa traten dort auf, und da kamen wir, so eine Indie-Folk-Rock-Band aus – Udmurtien!« lacht Swetlana. In Finnland nahmen sie 2012 »Toleze« auf, ihr erstes Album. Auch in den Niederlanden und in Estland ließen sie von sich hören. Artemij Troizkij, der bekannteste Musikkritiker und einer der führenden Musikexperten Russlands, bezeichnete die Band als »udmurtische Cranberries« und verglich Swetlana mit der Sängerin der irischen Rockgruppe, Dolores O’Riordan. SWG, die in ihrem Namen das Udmurtische und Europäische kombinieren, versuchen sich erfolgreich an einer modernen Neuinterpretation der udmurtischen Musik. Das Einschlagen neuer Wege harmoniert mit der Erschließung von Komponenten der traditionellen Folklore.

Vorzeigbare Traditionen

Die erzählfreudigen Freundinnen am Tisch des »Perepetschkin« sind sich darin einig, dass man ihre Freundin Marija Korepanowa auf der Bühne erleben muss. Mit verschiedenen Musikformationen und auch solo präsentiert sie erfolgreich Udmurtien in anderen Regionen Russlands sowie in Estland und Finnland. Wenn sie nicht hier in Ischewsk ist, findet man Marija im architekturethnographischen Freiluftmuseum »Ludorwaj« in der Nähe des gleichnamigen Dorfs. Die Dreißigjährige ist die leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin der Einrichtung. Etwa 17 Kilometer von Ischewsk entfernt, präsentiert es die traditionelle Lebensweise der Udmurten, Bessermenen und Russen. Man sieht dort eine Windmühle, ein Badehaus, typische Gehöfte mit zum Teil hierher transportierten, sehr alten authentischen Bauten: Wohnhäuser, Scheunen, Ställe und Schuppen, alle aus Holz gebaut.

Eine Besonderheit ist die heidnische Kuala, eine Opferhütte mit einem rituellen Familienschrein, in dem die Udmurten bis zu siebzigmal im Jahr den Ahnengeist Worschud, ihren Familien- und Stammesschützer, anbeteten. Hier wurden auch die Lebensmittelgaben zubereitet, wofür manchmal Geflügel geschlachtet wurde. In den Gebäuden sieht man traditionelle Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, Haushaltswaren, einen Webstuhl und diverse mit Ornamenten verzierte Kunstgegenstände. Im Freien stehen landwirtschaftliche Geräte, weiden Pferde, gackern Hühner. Natürlich gibt es hier auch einen heiligen Hain, Lud, für die heidnischen Zeremonien der Udmurten. Im »Ludorwaj« werden die nationalen Feiertage begangen, und man kann hier auch Perepetschi und Tabani direkt aus dem qualmenden Backofen kosten.

Landesweit bekannt wurde Marija 2007 durch den russischen TV-Talentwettbewerb »Minute des Ruhmes«, bei dem sie es ins Finale schaffte. Ihre Musik wird als »Psychedelic Folk« bezeichnet. Marija, die ständig scherzt und sehr offen ist, spezialisiert sich vor allem auf Krez, uralten udmurtischen und bessermenischen Gesang, den man Kehlgesang oder Brustgesang nennt. »Das ist nicht ganz Kehlgesang«, meint Marija, »das ist eine spezielle Klangerzeugung. Es ist der innere Klang, tief und sakral. Manche Krezi sind wortlos, es sind nur Klänge. Die Texte sind einmalig. Das ist eine Verbindung von Silben, Wörtern, Lauten und Sätzen. Krezi besitzen kein festes Sujet. Man singt das, was man fühlt, was man sieht, dabei werden die Wörter mit interpretierten Naturgeräuschen kombiniert. Sie sind eine rein verbale und musikalisch beliebig lange Improvisation. Daher sind sie nicht übersetzbar. Sie stehen dem samischen und schwedischen Joik nahe.« Markant ist, dass bei den Krezi die erste Silbe betont wird, obwohl die udmurtischen Wörter an sich auf der letzten Silbe betont werden.

2001 fuhr Marija weiter hinaus aufs Land, dorthin, wo die traditionelle udmurtische Lebensweise noch existiert, um Folklore zu sammeln. Ohne damals bereits Udmurtisch oder Bessermenisch zu beherrschen. Als die Udmurtin Krezi von »Großmütterchen« hörte, war sie davon gefesselt. »Ich sammle sie, studiere sie und führe sie auf. Ich mache aber kein Museum daraus. Ich experimentiere, gestalte es neu, weil das, was die alten Frauen singen, für viele langweilig ist und ausstirbt. Ich bin eine Kulturüberträgerin.« Marija ist die jüngste Sängerin, die das Geheimnis der Krez begriffen hat. Sie sei eigentlich zu jung, um Krezi zu singen, und die alten Menschen wunderten sich, dass sie das so gut hinbekomme wie sie. »Krezi werden von den alten Frauen gesungen, weil sie viel erlebt haben und etwas mitzuteilen haben. Aber ich konnte nicht so lange warten«, lacht Marija, führt Krezi vor und schlägt dabei den Rhythmus mit dem Fuß.

Es gibt keinen Reim, nur Klangmalerei, Geräusche, zusammengesetzte Worte. Man kann Krezi weder nachmachen noch einfach so erlernen. Man kann sie nur selbst nachempfinden und auf eigene Art und Weise immer anders wiedergeben. Und gleichzeitig das Archaische, Wiedererkennbare beibehalten. Weil das altertümliche Liedgut sich mit anderen Stilrichtungen gut verbinden lässt, machte Marija gemeinsam mit deutschen Musikern Aufnahmen. Das Album »The Grass Harp«, mit dem Marija Udmurtien bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi präsentierte, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Matthias Schneider-Hollek und Stefan Charisius aus Stuttgart.

Musik ist Leben

Marija empfiehlt, eine authentische udmurtische Familie zu besuchen. Ihre Tischnachbarin Olga Iwanowa kennt eine im Dorf Babino. Tatjana Buschkowa lebt dort zusammen mit ihrem Mann Michail, Tochter Olga und Mutter Natalja Tuktarewa. Sie sind mit Olga Tuktarewa, einer der Buranowskije Babuschki, entfernt verwandt. Die sehr gastfreundliche Familie kredenzt selbstgemachte Spezialitäten. Auf russisch mit udmurtischem Akzent wird erzählt: »Als ich noch jung war, bereiste ich die Sowjetunion, die Tschechoslowakei und Ungarn mit diversen Ensembles«, berichtet Tatjana (55) und zeigt Bilder. Da sie ohne Musik nicht leben könne, weil »Musik ihr Brot sei«, gründete sie schließlich ihre eigene Gesanggruppe Tschingyli Gyrlyos (Klingende Glöckchen). Gemeinsam mit Nadjeschda Schibanowa und Rosa Dawkowa tritt sie bei verschiedenen Veranstaltungen auf. Für ihre musikalischen Leistungen wurden sie bereits ausgezeichnet. Immer wieder flicht Tatjana in ihren Bericht Gesangspassagen ein und trägt schließlich als besondere Überraschung eine Strophe aus dem »Marsch der Jungpioniere« auf deutsch vor. Die Stimme der 93jährigen Mutter Natalja, die ihrer Tochter viel von den Traditionen vermittelte, ist nur noch sehr schwach. Doch sie hört aufmerksam zu und singt trotzdem gelegentlich mit.

Das Udmurtische behauptet sich. Während die Jugendlichen früher ihre Wurzeln meist verdrängten, sich den Russen anpassten oder vom Russischen stark beeinflusst waren, orientieren sich inzwischen nicht wenige um. Bei jungen Udmurten sieht man heute T-Shirts mit Slogans wie: »Speak English, dress Italian, drive German, kiss French, be Udmurt«. So werden die udmurtischen Wurzeln betont, obwohl man sie zeitgenössisch interpretiert.