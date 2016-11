An der Basis vorbei

Zu jW vom 29./30. Oktober: »Bartsch: Gabriel könnte Kanzler sein«

Gabriel könnte Kanzler sein. Und Die Linke könnte links sein. Aber da man mit letzterem keine Ministerposten bekommt, ist es eben nicht wirklich sexy für die Führungsspitze der Linkspartei. Mit seiner Aussage über die »Agenda 2010« macht Dietmar Bartsch den Wählerinnen und Wählern deutlich, was schon lange weiß, wer die Politik der Linkspartei in Koalitionen mit der SPD verfolgt: Viele Funktionäre der Linkspartei interessieren sich einen feuchten Kehricht für die armen Menschen in diesem Land, sie treiben die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten sogar noch voran. Außerdem verdeutlicht dieser Vorfall, wie auch die Selbstkrönung von Herrn Bartsch und Frau Wagenknecht, das Demokratieverständnis der Linkspartei. Es wird an der Basis vorbei – im Fall der Äußerung Bartschs zur »Agenda 2010« sogar vorbei am Parteiprogramm – Wahlkampf betrieben, denn weder zu einer Regierungsbeteiligung noch zur Wahl der Spitzenkandidaten wurde diese befragt.

Maria Walz, per E-Mail

Unglaublicher Fragebogen

Zu jW vom 26. Oktober: »›Berufsverbote führen zu Duckmäusertum‹«

Das drohende Berufsverbot für Kerem Schamberger beweist: Der Schoß ist fruchtbar noch, speziell in Bayern. Während sich Demokraten zu Recht über dieses Verfahren empören, scheint der Weg dahin kaum noch Gegenstand kritischer Auseinandersetzung zu sein. Gemeint ist der Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue, den selbst Studierende, die lediglich eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft anstreben, auszufüllen haben. Selbst mir wurde ein solcher Fragebogen als Bestandteil meines Honorarvertrages für drei Vorträge beim Staats­institut für Frühpädagogik München vorgelegt, wobei ich mich jedoch weigerte, ihn auszufüllen, da diese Fragebögen offensichtlich verfassungswidrigen Charakter aufweisen. Die Vorträge durfte ich dennoch halten … So heißt es in Punkt zwei des Fragebogens: »Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder extremistisch beeinflusste Organisationen oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen, oder haben Sie solche unterstützt?« Im Falle einer Beantwortung mit »ja« sind nicht nur die Organisationen anzugeben, sondern auch der Zeitraum der Unterstützung sowie deren Art. Aus meiner Sicht wäre auch eine solche Form der Unterstützung zum Beispiel die Wahl der DKP oder der Partei Die Linke (beide sind im Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen aufgeführt). Soll auf diese Weise eine immer noch geheime Wahlentscheidung dem Verfassungsschutz übermittelt werden?

Nach wie vor füllen Hunderte von Bewerberinnen und Bewerbern für öffentliche Beschäftigungsverhältnisse diesen unglaublichen Fragebogen stillschweigend aus. Tun sie es nicht, haben sie keine Chance auf Einstellung. Allerdings weisen zahlreiche Juristen darauf hin, dass dieser Fragebogen bei gerichtlicher Überprüfung spätestens beim Europäischen Gerichtshof endgültig zum Scheitern verurteilt wäre. Wann findet sich in Bayern eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der mit Unterstützung demokratischer Organisationen, etwa der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (…), diesem undemokratischen und verfassungswidrigen Schauspiel ein Ende bereitet?

Hans Joachim Mueller, Bad Zwischenahn

Realität postfaktisch

Zu jW vom 31. Oktober: »Wohin mit der Wut«

Slavoj Zizek begründet seinen Pessimismus mit einem klassischen Argument: Wenn man immer nur das Schlimmste erwartet, könne man höchstens positiv überrascht werden. Ich denke: Spätestens im Hinblick auf die US-Wahl, über die er hier spricht, muss man diese Argumentation als noch zu optimistisch ablehnen. Wer hätte so etwas denn vor zwei Jahren erwartet?

Die Welt hat sich längst vom Erwartbaren verabschiedet, die Realität selbst ist postfaktisch geworden. Wäre unsere Realität ein Roman, so spielte er »nach« einer wahren Begebenheit. Was heute noch wie Satire klingt, kann schon morgen Wirklichkeit sein. Hier ist eine Satire von übermorgen: Es wurde bereits vorgeschlagen – und die Idee findet in manchen Kreisen tatsächlich Zustimmung –, politische Ämter einfach zu verlosen. So gäbe es wenigstens eine gewisse Chance, dass normale Menschen in die Politik kommen, nicht nur die Schlechtesten von uns. Ich denke, hier wird unterschätzt, wie schnell die Mechanismen der Macht selbst die Wohlmeinenden korrumpieren – Syriza ist ein gutes Beispiel. (…)

Markus Pfeifer, per E-Mail

Schmutzige Rolle des Vatikans

Zu jW vom 1. November: »Unbeschränkter Terror«

Ich möchte zum Thema Vatikan und faschistische Machtergreifung auf die schmutzige Rolle des Vatikans sogar bei der Ausschaltung seiner »eigenen Partei« verweisen: Schon vor dem Marsch auf Rom hatte sich Benito Mussolini heimlich mit dem Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri getroffen. Dann forderte der Vatikan am 22. Oktober 1922 die kirchlichen Würdenträger auf, sich nicht mit der katholischen Volkspartei (Gegner der Faschisten) zu identifizieren. Am 20. Januar 1923 fanden geheime Verhandlungen zwischen dem Vatikan und dem Duce statt, in denen der Vatikan die Ausschaltung der Partito Popolare versprach und im Gegenzug die Zusicherung der Unterdrückung der Liberalen, Sozialisten und Kommunisten erhielt. Der faschistenfreundliche Papst Pius XI forderte den prominenten Vorsitzenden der Volkspartei, Luigi »Don« Sturzo, zum Rücktritt auf, und mitten in der Regierungskrise 1926 mussten sich alle Priester aus der Partei zurückziehen, was das Ende der katholischen Partito Popolare bedeutete. Am 20. Dezember 1926 verkündete der Papst: »Mussolini hat uns die Vorsehung geschickt.« Damit war der Weg für die Lateranverträge frei. (Und einige Jahre später sprach ein deutscher Faschist von der Vorsehung. Diese war ihm schon vorher vom päpstlichen Nuntius Pacelli und späteren Papst Pius XII signalisiert worden).

Siehe dazu: Manhattan, A.: Der Vatikan und das XX. Jahrhundert; Deschner, K.: Mit Gott und den Faschisten

Leonhard Schaefer, per E-Mail