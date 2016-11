Zerstörung der politischen Vernunft

Am 8. November haben die US-Amerikaner die Wahl zwischen der auf chancengleiche Ausbeutung setzenden neoliberalen Technokratin Hillary Clinton von den Demokraten … Foto: Brian Snyder/Reuters

Mittlerweile scheint es ausgemacht: Donald Trumps Chancen, aus der Wahl am 8. November als Sieger hervorzugehen sind, spätestens seit dem Bekanntwerden seiner sexuellen Übergriffe aus dem Jahr 2005, nicht sehr groß. Man kann die Seufzer der Erleichterung darüber aus den Kommentaren der Tagespresse heraushören – zusammen mit einer leichten Enttäuschung darüber, dass das Spektakel bald zu Ende ist.

Lange hatte es gewirkt, als könne keine noch so skandalöse Äußerung des republikanischen Kandidaten seiner Kampagne etwas anhaben. Er könne auf der feinen New Yorker Fifth Avenue stehend Menschen erschießen und würde trotzdem gewählt, erklärte Trump bei einer Rede im Januar. Diese Selbstsicherheit, sein Sichhinwegsetzen über alle Standards der politischen Konversation und seine dennoch nicht abreißen wollende Erfolgssträhne schockte von Anfang an viele Wahlbeobachter. Auch deshalb ist die weithin geteilte Meinung, dass dieser Kandidat zumindest bei der Präsidentschaftswahl keine Chance hat, mit Vorsicht zu genießen.

Doch auch wenn Trump verlieren sollte, ist der Spuk mit Sicherheit nicht vorbei. Dass er und seine Anhänger schon seit Wochen von Wahlbetrug reden und (nicht zu Unrecht) den meisten Medien Wahlkampf für seine Kontrahentin vorwerfen, deutet darauf hin, dass sie mitnichten vorhaben, ein solches Votum einfach hinzunehmen. Vor allem aber legt seine Kampagne Zeugnis von einer fortgeschrittenen Erosion der Grundlagen der aktuellen politischen Form der bürgerlichen Herrschaft in den USA ab, und dieser Befund wird auch nach der Wahl nichts von seiner Brisanz verlieren. Zwei miteinander verwobene Aspekte dieser Erosion sollen hier, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, beschrieben werden, weil sie einerseits helfen, die Besonderheit des US-amerikanischen Falls besser zu verstehen und damit andererseits auch erlauben herauszustellen, inwiefern sich in Trumps schillernd-grellem Aufstieg ein auch in anderen Teilen des kapitalistischen Zentrums wiederkehrendes Muster bis zur Kenntlichkeit entstellt. Da ist zum einen die Verschiebung der Klassenverhältnisse und -allianzen, die in den zurückliegenden 60 Jahren die beiden großen US-Parteien getragen haben, die aber seit den 1990er Jahren, und beschleunigt seit der großen Rezession nach 2007, zunehmend brüchig geworden sind, weil die unteren Klassen ihre Interessen in diesen Allianzen, an die sie dennoch gebunden bleiben, nicht wiedererkennen. Zum anderen äußert sich dieser Prozess der Entfremdung und die damit verbundene Machtlosigkeit oft in schrillen Symptomen, die von den Verantwortlichen aber nicht durchdrungen, sondern fälschlich für das Ganze genommen werden – ein Prozess der fortschreitenden Zerstörung der politischen Vernunft.

Das Mehrheitswahlrecht der Vereinigten Staaten sorgt dafür, dass Parteien jenseits der Demokraten und der Republikaner höchstens Achtungserfolge erzielen können. Sobald es darum geht, die Machtpositionen im Staatsapparat zu besetzen, führt an den großen zwei kein Weg vorbei. Wie die sogenannten Volksparteien in der Bundesrepublik sind diese darum weniger reine Klassenparteien als vielmehr Akteure, die sich ihren Manövrierraum dadurch verschaffen, dass sie sich auf mehr oder minder stabile Klassenallianzen stützen – vorausgesetzt natürlich, dass sie dabei die Verwertungs­interessen des Kapitals im Blick behalten. Wenn das gelingt, dann ermöglicht diese Konstellation einen relativ hohen Grad an gesellschaftlicher Integration, der zugleich stabile Verwertungsbedingungen garantiert und dennoch Spielräume für Modernisierung lässt. Wie gesagt, wenn.

Veränderte Parteienlandschaft

Die Allianzen, die dabei aktuell in die Krise geraten sind, können etwas holzschnittartig als das Ergebnis zweier großer Verschiebungen verstanden werden, die im 20. Jahrhundert die Parteienlandschaft umwälzten. Die erste ging vom sogenannten New Deal aus. Den von Arbeitermilitanz und ökonomischer Krise erzwungenen sozialdemokratischen Staatsinterventionismus, den 1933 der demokratische Präsident Franklin D. Roosevelt einleitete, lehnte die Republikanische Partei zunächst als Eingriff in die unternehmerische Freiheit ab. In der Folge konnte die Demokratische Partei große Teile der Arbeiterklasse und des Monopolkapitals in den Industrieregionen an sich binden. Zusätzlich wurde sie vom rassistischen weißen Bürgertum der Südstaaten, den sogenannten Dixiecrats, gestützt, da die Republikaner weiterhin mit der Sklavenbefreiung und der Politik der »Reconstruction« assoziiert wurden, im Rahmen derer die Nordstaaten nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg versucht hatten, den Plantagenkapitalismus der Südstaaten zu modernisieren und zu demokratisieren.

Als der Prozess der fordistischen Modernisierung, auch unter dem Druck von Kaltem Krieg, Dekolonialisierung im Ausland und der Bürgerrechtsbewegung im Inland, zu politischen Maßnahmen gegen die legale Diskriminierung der Afroamerikaner in den ehemaligen Südstaaten führte, wurde die letztgenannte Stütze allerdings brüchig: Die von der Zentralregierung in Washington unterstützte Politik der Integration wurde damals von einem großen Teil der Demokraten, vor allem aus den Südstaaten, vehement abgelehnt.

Die seit dem Erfolg der New-Deal-Maßnahmen strukturell geschwächten Republikaner setzten daraufhin in einem wahren Husarenstück auf denselben institutionalisierten Rassismus, gegen den die Partei sich ursprünglich herausgebildet hatte (und gegen den die Mehrheit der damaligen Republikaner vor allem im Norden sich immer noch aussprach): Im Rahmen der sogenannten Southern Strategy agitierten sie gegen die Maßnahmen, mit denen die Zentralregierung in Washington versuchte, die Politik der Rassentrennung und -diskriminierung zu bekämpfen, und schwangen sich unter dem Banner der »State Rights« für eine Stärkung der Rechte der Einzelstaaten aus, was vor allem im Süden als nur notdürftig getarnter Kampf gegen die Überwindung der Rassentrennung verstanden und goutiert wurde. Damit integrierten sie die Verteidigung des institutionalisierten Rassismus in die ideologische Grammatik vom Nachtwächterstaat, die bei ihrer Klientel im Bürgertum und klassischen Kleinbürgertum im Norden von Anfang an prägend gewesen war. In der Folge gewannen die Republikaner stark an Unterstützung im weißen, südlichen Kleinbürgertum und Bürgertum. Seitdem sind viele der Südstaaten feste »Red States«, also Staaten, die zuverlässig Mehrheiten für die Republikanische Partei generieren.

Während die daraus entstandenen Klassenal­lianzen im wesentlichen bis heute unverändert geblieben sind, bekamen sie allerdings auf beiden Seiten in den folgenden Jahrzehnten eine ähnliche Schlagseite. Die massenmedial vermittelte, hochgradig spektakularisierte US-Politik, in der reiche Spender und Zugang zu Massenmedien darüber entscheiden, wer in den beiden Parteien jeweils das Sagen hat, sorgte im Zusammenspiel mit der politischen Verfolgung der gesellschaftlichen Linken im Schatten des Kalten Krieges dafür, dass sich in den Jahren nach der Krise des Fordismus in beiden Parteien in ökonomischer Hinsicht der regressiv-neoliberale Elitenkonsens beinahe unwidersprochen durchsetzte: Senkung der Spitzensteuersätze, Abbau des Sozialstaats und Freihandel konnte man nicht abwählen, weil die letztentscheidenden Kapitalinteressen in beiden Parteien in diesem Punkt schlicht übereinstimmten.

Die Integration gewährleistende Polarisierung zwischen den Parteien fand deshalb auf kultureller Ebene statt. In den »Cultural Wars«, in deren Rahmen die Konservativen sich bemühten, die kulturelle Liberalisierung der Nachkriegsjahre rückgängig zu machen oder zumindest einzudämmen, fand das überwiegend weiße Kleinbürgertum eine Möglichkeit, sich seiner relativen Privilegien und einer prekären Restwürde zu versichern, während Frauen, Afroamerikaner und Migranten aus Notwehr gegen diese zusätzlichen Erniedrigungen und Verschlechterungen, auch in Ermangelung von Alternativen, weiter an die Demokraten gebunden blieben. Die Polarisierung der Einkommen und die Beschneidung der Rechte der Lohnabhängigen schritt dabei unvermindert voran – so war es schließlich der demokratische Präsident William Clinton, der sich vollmundig dazu bekannte, den Wohlfahrtsstaat in seiner damaligen Form abschaffen zu wollen und unter dessen Ägide (1993–2001) endgültig die Wende zu repressiver Bewältigung sozialer Probleme vollzogen wurde.

Die beschriebenen Prozesse verschafften mittelfristig den Demokraten Vorteile: Denn während ihre Klientel, vor allem die nichtweißen Lohnabhängigen, zwar litt, so wuchs sie dennoch stetig, während das klassische Kleinbürgertum, wenn auch langsam, schrumpfte. Das verschachtelte Wahlsystem in den USA erlaubte es zwar einige Zeit, diesem Nachteil der Republikaner taktisch zu begegnen – etwa durch die Neuzuschneidung von Wahlbezirken oder durch das Behindern marginalisierter Wählergruppen – dennoch ließ er sich langfristig nicht verbergen. Nach dem eindeutigen Sieg von Barack Obama 2008 artikulierten deswegen führende Republikaner schon die Sorge, dass ihre Partei in der Zukunft auf den Status einer Regionalpartei herabsinken könnte.

Schockmobilisierung

Die vom rechten Flügel der Republikaner und den konservativen Massenmedien gewählte Taktik in dieser Situation war die Schockmobilisierung ihrer Anhänger: Durch das Anstacheln von Ressentiments und der Angst vor ökonomischer Umverteilung im klassischen Kleinbürgertum trugen sie ihren Teil zur Entstehung der wirtschaftsliberalen, reaktionären Tea-Party-Bewegung bei. Diese hatte durchaus einige Erfolge. Zentrale Reformvorhaben der Regierung wurden gelähmt oder gestoppt, und in zahlreichen Staaten konnten die Republikaner bei den Wahlen 2010 dazugewinnen und rückten dabei noch weiter nach rechts. Anders als die »Southern Strategy« sollte sich diese Taktik allerdings als politisches Selbstmordattentat entpuppen, weil sie nicht neue Wählergruppen erschloss, sondern dies vielmehr nachhaltig verhinderte. Und die bei der Basis geweckten Erwartungen einer bevorstehenden »nationalen Wiedergeburt« ließen sich auch nicht wieder einfangen.

… und Donald Trump, dem Kandidaten der Republikaner, der sich, kaum ein Fettnäpfchen auslassend, als Rebell gegen das Establishment darstellt Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Schon 2012 hatte die Spitze der Republikanischen Partei deswegen bei der Nominierung ihres Kandidaten große Schwierigkeiten, den gemäßigteren Mitt Romney durchzusetzen. Nachdem dieser gegen Obama verloren hatte, brannten in der Partei endgültig die Sicherungen durch. Bei den republikanischen Vorwahlveranstaltungen 2016 hatte man als Beobachter das Gefühl, es ginge der Parteibasis nicht darum, einen Kandidaten zu wählen, sondern darum, Blut zu sehen. Der vom Parteiestablishment favorisierte, etwas farblose Kandidat, John Ellis »Jeb« Bush, hatte darum von vornherein keine Chance. Gejagt und schließlich erledigt wurde er von einer Gruppe reaktionärer Clowns, die sich ihre Sporen in destruktiven politischen Konfrontationen in Washington verdient hatten, in deren Verlauf sie den Bankrott der USA billigend in Kauf zu nehmen schienen, in Wahlwerbevideos Speck auf Maschinenpistolenläufen brieten und immer wieder betonten, wie sehr sie Washington und das Establishment hassten. Und unter diesen Clowns war Donald Trump der schrillste: Der seine politischen Gegner beleidigende, cholerisch schimpfende, offen mit Gewalt kokettierende Milliardär mit eigenwilligem Haarteil vermochte es wie kein anderer, die Parteispitze und selbst konservative Medien gegen sich aufzubringen (ganz zu schweigen von Liberalen und Linken und all denen, die er wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder ihres Geschlechts ununterbrochen beleidigte), versprach heute dies und morgen das, betonte aber immer wieder seinen unbedingten Willen, die USA zu »alter Größe« zu führen. Kurzum, er befriedigte das Bedürfnis nach affirmativer Rebellion und den blinden Wunsch nach dem größtmöglichen Knall auf dem politischen Parkett, der in der Basis der Partei spätestens seit 2008 systematisch genährt worden war. Donald Trumps Reichtum und sein Dauer­abonnement auf Skandale setzten auch die letzte Verteidigungslinie des Immunsystems der Republikanischen Partei außer Kraft. Trumps Mangel an Großspendern und die scheinbare Feindschaft der Medien bis hin zu konservativen Talkmoderatoren bei Fox News behinderten seinen Aufstieg nicht, sondern konnten letztlich sogar als Ausweis seiner Authentizität fungieren.

In der Spitze der Demokratischen Partei wird man diese Entwicklung mit Häme beobachtet haben, schien sie doch eine äußerst bequeme Ausgangslage für den eigenen Wahlkampf zu bedeuten: Auf der einen Seite wandte sich die kulturelle und ökonomische Elite des Landes angewidert von Trump ab, auf der anderen Seite konnte man sich darauf verlassen, dass seine Dauerbeschimpfungen aller »Verlierer« und Randgruppen die klassische Klientel der Demokraten gemeinsam mit vielen sonst Unentschlossenen der Partei von ganz allein zutreiben würden. Da schien dann auch gar nicht mehr ins Gewicht zu fallen, dass die Kandidatin des Demokratischen Establishments, Hillary Clinton, in der Vorwahl (trotz später bekanntgewordener Schmierenkampagnen) gegen ihren linkssozialdemokratischen Kontrahenten große Schwierigkeiten gehabt hatte, die Parteibasis zu überzeugen. Nachdem der neoliberale Konsens in der Partei, für den der Name Clinton fast schon zum Synonym geworden ist, jahrzehntelang kaum herausgefordert worden war, stand mit Bernard Sanders auf einmal offen die sonst gründlich unterdrückte Frage nach progressiver ökonomischer Reregulierung und Umverteilung im Raum.

Die Dreistigkeit, mit der diese Frage nun wieder übergangen wird, legt allerdings Zeugnis von einer systematischen Ignorierung der realen Verhältnisse ab, die mit derjenigen der Republikanischen Eliten vergleichbar ist. Fixiert auf die polarisierende Wirkung des politischen Gegners präsentiert sich Hillary Clinton als weitestgehend politisch entleerte, aber technokratisch versierte Kandidatin. Wählt mich, oder die Welt geht unter, so die wenig subtile Grundbotschaft ihrer Kampagne.

Verdrängter Klassenkonflikt

Dieses Spiel, so ausgemacht es den Parteistrategen der Demokraten scheinen mag, ist allerdings hochriskant. Trumps Aufstieg ist nicht zuletzt das Resultat eines unterdrückten Klassenkonflikts, in dem das klassische Kleinbürgertum, konfrontiert mit der Erosion seiner ökonomischen Basis und nach der Erfahrung der eigenen politischen Gestaltungsohnmacht, sich apokalyptischen Phantasien und Verschwörungstheorien hingibt und dem Bürgertum die Gefolgschaft verweigert. Immer wieder wird behauptet, dass vor allem weiße Arbeiter Trump unterstützen. Das ist schlicht falsch und aller Wahrscheinlichkeit nach ein statistisches Artefakt, das sich daraus ergibt, dass als »Blue Collar Worker« in den USA vor allem jene bezeichnet werden, die keine Universität besucht haben. Eine Auswertung von Umfragen der renommierten Gallup Organization kam im August auf jeden Fall zu dem Schluss, dass Trump weder besonders viel Unterstützung in den deindustrialisierten Arbeiterstädten noch durch jene genießt, die in den zurückliegenden Jahren von Arbeitslosigkeit oder Armut betroffen waren. Vielmehr ist es so, dass Trump-Unterstützer wohlhabender sind als der Bevölkerungsdurchschnitt, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihn wählt höher ist, wenn er selbständig arbeitet. Die finanzielle Unterstützung seiner Kampagne, die wesentlich weniger Spenden erhält als die seiner Konkurrentin, stammt überwiegend aus dem binnenmarktorientierten Konkurrenzkapital, das von seiner protektionistischen Rhetorik anscheinend nicht abgeschreckt wird.

Eine wirkliche politische Gegenstrategie müsste diesen Konflikt ins Zentrum rücken – nicht um das klassische Kleinbürgertum zu retten, was ein hoffnungsloses Unterfangen sein dürfte, sondern um den oberflächlichen Bezug zu anderen gesellschaftlichen Konflikten zu zerschneiden. Wenn man statt dessen wie neulich Hillary Clinton die Wähler Trumps als in den »Korb der Erbärmlichen« zu sortierenden Haufen Ewiggestriger beschimpft, und so tut, als hätte ihr Ressentiment nichts mit den ökonomischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zu tun, die man selbst mit vorangetrieben hatte, dann riskiert man, dass auch Teile der Lohnabhängigen, die sich völlig zu Recht vom gesellschaftlichen Diskurs ausgeschlossen fühlen, in der falschen Rebellion der Trump-Anhänger ihre politische Heimat finden. Bisher war es den Umfragen nach, allen Unkenrufen zum Trotz, noch nicht bei vielen so weit. Allerdings ist nicht ausgemacht, ob die Angst vor Trump Clintons Unterstützer auch wirklich an die Urne treibt. Das Image der kompetenten Verwalterin des Bestehenden, das sie sich gibt, kann bei denjenigen, denen dieses Bestehende immer mehr als Zumutung erscheint, nur wenig Enthusiasmus hervorrufen, auch wenn (und vielleicht auch weil) man bei ihrem Kontrahenten große Schwierigkeiten hat, überhaupt auszumachen, wofür er steht.

Hier rächt sich auch die jahrelange intellektuelle Hegemonie neoliberaler Thinktanks und privatisierter Forschung, die der Bevölkerung großes Misstrauen gegen jedwede Form von vermeintlich neutraler Expertise eingeimpft haben. Wenn Freihandel und die Abschaffung des Wohlfahrtsstaats, genau wie drakonische Maßnahmen gegen Drogenhandel und -genuss in den Armenvierteln nie die versprochenen Erfolge zeitigen, während finanziell potente und weithin hörbare Forschungsinstitute den Klimawandel anzweifeln, dann verlieren auch die apokalyptischen Szenarien, mit denen vor dem Wahnsinn der Reaktionäre gewarnt wird, ihren Schrecken. Trump scheint das zu wissen und prahlt geradezu mit seiner Ignoranz für das faktisch Gegebene – wenn er etwa erklärt, sein angegebenes Vermögen richte sich nach seinen Gefühlszuständen. Wie im Falle des »Brexit« deutlich wurde, sollte sich niemand darauf verlassen, dass die Denunziation der Gegenposition als wahnsinnig ausreicht, um das eigene Programm durchzusetzen.

Das Niveau der Entfremdung der Bevölkerung von der politischen Repräsentanz hat in den USA schon längst historische Höhen erklommen. Auf die Frage nach ihrer Meinung zur Arbeit des Kongresses, die die Gallup Organization monatlich stellt, antworten seit 2010 selten mehr als 20 Prozent der Amerikaner, sie wären damit zufrieden. Der charismatische Obama konnte sich in letzter Zeit immerhin über Zustimmungsraten von etwa 50 Prozent freuen und war damit, allem öffentlich artikulierten Unmut von links und rechts zum Trotz, deutlich beliebter als sein Vorgänger George W. Bush. Doch Umfragen zu der kommenden Wahl deuten an, dass die Sonderstellung des Präsidenten als Integrationsfigur brüchig wird: Jeweils gut die Hälfte aller Befragten, die für Trump oder Clinton stimmen wollen, äußerten, dass sie dies eher tun, um gegen den anderen Kandidaten zu stimmen. Für Clinton oder Trump sprach sich demnach weniger als ein knappes Viertel der Befragten aus.

Zwischen Pest und Cholera

Für die gesellschaftliche Linke ist diese Situation in mehrerlei Hinsicht mehr als ungemütlich. Auf der einen Seite konnte sie in den letzten Jahren außerparlamentarisch einiges an Boden gutmachen. Nicht nur die weit beachtete Occupy-Bewegung, vor allem die Erfolge der Basisbewegungen für eine Anhebung des Mindestlohns und die »Black Lives Matter«-Bewegung, die sich gegen die landesweit unvermindert tödliche Polizeigewalt gegen Afroamerikaner wandte, haben die im politischen Diskurs bis dahin ausgeschlossenen Probleme der Lohnabhängigen wieder auf die Agenda gesetzt. Der Achtungserfolg von Bernard Sanders in den Demokratischen Vorwahlen hat zudem gezeigt, dass dieser Aktivismus auch in der Lage ist, die politische Debatte in den Zentren der Macht unter Druck zu setzen. Nun sieht Clinton sich auf der einen Seite mit einem Kandidaten konfrontiert, dessen Kampagne durchaus das Zeug dazu hat, seine Anhängerschaft zur Bildung reaktionärer Rollkommandos aufzustacheln und von militanten Neonazis unterstützt wird. Auf der anderen Seite steht sie als neoliberale Technokratin, die immer noch nicht bereit ist, sich offen von den rassistisch-repressiven und unsozialen Gesetzen ihres Ehemanns zu distanzieren, für all das, wogegen in den letzten Jahren mobilisiert wurde. Die Gefahr ist also, ähnlich wie in den »Alles außer Bush«-Koalitionen der frühen 2000er, dass die eigentlichen linken Positionen im Kampf gegen den fortschreitenden politischen Regress unter die Räder geraten, und die Linke selbst sich als Fußtruppe des neoliberalen Rumpfkonsens der chancengleichen Ausbeutung wiederfindet.

Während also das Argument, dass eine außenpolitisch aggressive, sozialpolitisch neoliberale Technokratin von Gnaden des Monopolkapitals einem in jeder Hinsicht unkalkulierbaren Reaktionär vermutlich vorzuziehen ist, nicht von der Hand zu weisen ist, sollte die Lehre daraus nicht sein, sich nun aus Angst, alles andere könnte Trump und seinen Anhängern nutzen, mit Kritik an Clinton zurückzuhalten. Vielmehr muss offen benannt werden, dass es in dieser Wahl nicht darum geht, wen man unterstützen, sondern wen man verhindern will. Und dass man, wenn man eine Wahl hätte, auch Clinton nicht wählen würde.

Das wiederum ist auch für die deutsche Linke in der Auseinandersetzung mit der AfD zwar vielleicht eine banale, aber deswegen nicht weniger wichtige Prämisse. Auch hier sehen wir uns mit einer reaktionären Formation konfrontiert, die von allen etablierten Parteien abgelehnt wird und aus diesem »Underdog«-Status Kraft zieht. Denn eins dokumentiert sich in den Krisen der Parteiensysteme beiderseits des Atlantiks: Dass die Kapitalinteressen, die sich in diesen Institutionen artikulieren, mit der gesellschaftlichen Integration der anderen Klassen immer weniger vereinbar sind. Und bei aller berechtigten Irritation über diejenigen, die an diesen Zuständen manifest wahnsinnig werden, sollte man sich vor Augen halten, dass diejenigen, die meinten, diese Zustände ließen sich einfach reparieren oder gar auf Dauer aufrechterhalten, kein Jota vernünftiger sind.