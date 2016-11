Texas-König Balla und die Telekom

Vertrauenssache: Manfred Krug verweist im Westen auf seine erste Platte im Osten »Da bist du ja« (in Hamburg 1979) Foto: Lothar Heidtmann/dpa-Bildfunk

»Nu hamse ihn ooch einjesargt, den ollen Manne Kruch«, sagte die Gemüsefrau an der Ecke, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Unklar ist, ob sie damit den Fakt an sich meinte oder vielleicht nicht doch auch die bürgerlichen Medienreptilien, die so schön ausgewogen den Schauspieler und Sänger Manfred Krug vor allem dafür lobten, dass er 1977 den richtigen, ja nahezu angeblich einzig gangbaren Weg, den nach Westen, wählte.

In unserer Zeit der systematischen Wissensvernichtung ist hingegen darauf zu beharren, dass Krug seine wichtigsten Rollen in der DDR hatte, und, durch seine Sangeskünste in Jazz, Swing und politischem Lied, auch seine größte Fangemeinde. Möchte man heute wissen, was die DDR war, wie sie funktionierte und nach welchen Maßstäben sie vor dem Horizont der Weltgeschichte einzuordnen ist, dann erscheint die konzentrierte Anschauung des Films »Spur der Steine« von 1966 als Pflicht. Manfred Krug ist Hannes Balla, bei dem die Toten nach Feierabend gezählt werden. Was dem halbwegs aufgeklärten DDR-Bewohner bekanntes Terrain mit hoffentlich unzerstörbarer produktiver Erinnerung bleibt, müsste RIAS-geprägten Westberlinern und den alteingesessenen Bundesrepublikanern mindestens zehnmal vorgeführt werden, damit sie auswendig lernen, was sie in ihrer übergroßen Mehrheit nicht begreifen wollen: Wie man mittels Bewusstseinsentwicklung gesellschaftliche Entwicklung betreibt. Der Texas-König Balla wird im Film zum vernunftgemäßen Monarchen der Baustelle, ohne in einen Gulag einziehen zu müssen.

Als »Spur der Steine« im Herbst 1989 nach den langen Jahren des Verbots endlich sein Publikum fand, freute sich auch Manfred Krug. Er war seinem früheren Leben aber offenbar schon weit entrückt, denn anders ließe sich nicht erklären, wieso er bei solchen Gelegenheiten zu der Ansicht kam, dass »95 Prozent Defa« leider bloß »unbrauchbare Sülze« sei. Das Verdikt stimmte damals schon nicht, und heute ist es noch weit weniger zutreffend, da das Zeitalter progressive Anschaulichkeit in Sachen Sozialismus dringender denn je benötigt.

Das Gleiche gilt auch für Krugs bahnbrechende Fernsehrollen, allen voran die des Bürgermeisters Willi Heyer in dem fünfteiligen DDR-Straßenfeger »Wege übers Land« (1968) und die des LPG-Vorsitzenden Max Stephan in dem anderen Fünfteiler »Daniel Druskat« (1976), hier an der Seite des ebenfalls kürzlich verstorbenen Hilmar Thate. In beiden Fällen ist die Arbeiterklasse Manfred Krugs nett und freundlich, kann aber auch anders, wenn es darum geht, Milch für notleidende Kinder zu akquirieren, Wohnraum für obdachlose Flüchtlinge zu organisieren oder eine Badeanstalt zur Verbesserung der Freizeitqualität aus dem Boden zu stampfen. Idealtypisch gewiss und sicher kaum generalisierbar, aber diese Verkörperungen waren vorwärtsgewandt und perspektivisch gemeint, mit Überzeugung gespielt und keineswegs aufgesetzt.

Der Neuanfang Krugs im Westen nach der Ausbürgerung Biermanns ließ ahnen, dass derart gesellschaftlich relevante Darstellungsmöglichkeiten nicht wiederkommen würden. Die Auftritte in der »Sesamstraße« waren ehrlich und gütig, die in der ARD-Langzeitserie »Auf Achse« (1977–96) zum Teil fragwürdig, weil einzelne Episoden 1980 in Südafrika, Namibia und Südrhodesien (heute: Simbabwe) spielten, die damals aufgrund ihrer kolonialen Apartheidzustände kaum als Kulisse für Abenteuergeschichten taugten. Die hochgelobte Serie »Liebling Kreuzberg« (1986–98) entfaltete deswegen Charme, weil Freund und Autor Jurek Becker Krug die Rolle auf den Leib schrieb. Auch der »Tatort«-Kommissar Stoever lebte vor allem davon, dass Manfred Krug sich selber spielte. Große Kinoeinsätze blieben ihm versagt – entweder, weil es keine brauchbaren Angebote gab, oder, weil er dem vielfach manieriert-subjektivistischen Leinwandbetrieb in der BRD-alt bzw. dann Gesamtdeutschlands bewusst fernbleiben wollte. Bezeichnenderweise konnte er überdies als Sänger im Westen kaum punkten, was einiges darüber aussagt, welche Bedeutung eine künstlerische Fähigkeit in einem Land hat, das nach anderen als nach sozialen und künstlerischen Gesichtspunkten ihre Grundwerte ausrichtet.

Als die Arbeiterklasse richtige Hilfe und warnende Beratung gebraucht hätte, machte Krug massenwirksame Werbung für die »T-Aktie«, wobei er als gestählter Proletarier mit Grundausbildung hätte wissen müssen, dass Börsengänge und Betrug im gleichen Arrondissement beheimatet sind. Texas-König Balla, in »Spur der Steine« vom Parteisekretär Horrath (Eberhard Esche) noch auf Vertrauensbasis integriert, hatte bei der Telekom mit Zitronen gehandelt.

Was also wird bleiben? Manfred Krug war ein sozialistischer Charakterschauspieler, der nur im Sozialismus seinen Charakter auch wirklich ausspielen konnte. Im Kapitalismus blieben davon nur Reste übrig, erkennbar zwar noch, aber nicht mehr prägend. Nach dem Satz Walter Benjamins, wonach in jeder Epoche versucht werden muss, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie (die Überlieferung) zu überwältigen, wäre der am nachdrücklichste Filmbeitrag von Krug die Mauergeschichte »Der Kinnhaken« von 1962, in der er als Georg dem Westberliner Zuhälter eine scheuert und damit der zurückgebliebenen Welt als Ganzer. Film-Faust auf emanzipatorisch, das ist erinnerungswürdig.