Bahn-Töchter bleiben im Konzern

Sollte in London an der Börse teilverkauft werden: die DB-Tochter Schenker. Wegen des Kursverfalls des britischen Pfundes nach dem Brexit gab der Bahn-Vorstand den Plan jetzt auf Foto: Bodo Marks/dpa-Bildfunk

Der Verkauf der Bahn-Töchter Schenker und Arriva sollte Geld für Investitionen in die Konzernkasse spülen. Doch jetzt hat der Bahn-Vorstand seine Pläne geändert. Der Vorstand werde dem Aufsichtsrat bei der Sitzung am 14. Dezember sagen, »dass wir auf Basis der aktuellen Einschätzung einen Börsengang nicht empfehlen können«, sagte Vorstandschef Rüdiger Grube am Freitag gegenüber dpa. Hintergrund des Kursschwenks ist nach Angaben der Konzernspitze das Votum der Briten für einen EU-Austritt ihres Landes. Die Bahn wollte bis zu 45 Prozent ihrer britischen Tochter Arriva an die Londoner Börse bringen. Zusammen mit dem Teilverkauf der internationalen Logistiksparte Schenker sollte das zusätzliche 4,5 Milliarden Euro für ein Investitionsprogramm einbringen. Nun verwies Grube auf die Abwertung des britischen Pfunds nach dem Brexit. Mit dem Börsengang würde die Bahn »Geld aus dem Fenster werfen – und ein solches Handeln wäre töricht«.

Der Aufsichtsrat hatte vom Vorstand im Mai ein Konzept für eine Kapitalbeteiligung Dritter an den Töchtern verlangt. Dieser werde nun im Dezember Stellung beziehen und einen Börsengang nicht empfehlen, so Grube. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte am Freitag in München, dies sei »wahrscheinlich eine richtige Idee von Herrn Grube«. Die jüngst angekündigte Finanzspritze des Bundes für die Bahn senke zudem den Druck, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Der Bund hatte im September eine Finanzspritze in Höhe von 2,4 Milliarden Euro für die Bahn angekündigt. Das Staatsunternehmen soll eine Milliarde Euro für sein Eigenkapital erhalten, zudem will der Bund in den nächsten vier Jahren auf jeweils 350 Millionen Euro Dividende verzichten. Darüber entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestags am kommenden Donnerstag. Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel sprach mit Blick auf diese Ankündigung von »milliardenschweren Rettungspaketen«, mit denen die Regierung »die Probleme der Deutschen Bahn« überdecken wolle. Statt »Logistikgeschäften in Übersee Milliarden hinterherzuwerfen«, brauche es ein Konzept für die Bahn in Deutschland.

Die Bahn braucht nach Ansicht ihres Vorstands zusätzliches Geld, damit trotz Investitionen in Höhe von 55 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren die Schulden nicht aus dem Ruder laufen. Von der Summe trägt der Bund 35 Milliarden Euro. Der Großteil des Geldes soll in die Eisenbahninfrastruktur in Deutschland fließen. Die Schulden der Bahn lagen Ende 2015 bei 17,5 Milliarden Euro. (dpa/jW)