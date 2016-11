Firma auf Konfrontationskurs

Lynn Tilton, Chefin der US-Investmentfirma, der Dura gehört, am Dienstag mit ihrem Anwalt in New York. Dort steht sie wegen Anlegerbetrugs vor Gericht. Via Twitter versprach sie den Arbeitern in Plettenberg, sie demnächst zu besuchen Foto: Brendan McDermid/Reuters

Im nordrhein-westfälischen Plettenberg geht die Angst um. Im größten Betrieb der 26.000-Einwohner-Stadt droht massiver Jobabbau. In der Fabrik des global aktiven Autoteileherstellers Dura Automotive Systems stellen rund 1.450 Arbeiter Blenden, Zierleisten, Dachrelings und anderes Pkw-Zubehör für VW, BMW oder Daimler her. Rund 900 Stellen will der Eigentümer des Konzerns, die US-Kapitalanlagegesellschaft Patriarch Partners, in Plettenberg streichen. Schon seit einem Jahr wehrt sich die Belegschaft gegen die Pläne. Unter anderem verhinderten 150 Beschäftigte mit einer nächtlichen Blockade den Abtransport einer Maschine nach Portugal.

Dura hat Niederlassungen in 35 Ländern, darunter sieben in Deutschland, und weltweit 12.000 Beschäftigte. Auf den Widerstand der Kollegen in Plettenberg reagiert der Konzern mit üblen Tricks, die von Gerichten und von der Landesregierung jedoch als juristisch nicht angreifbar betrachtet werden. Die IG Metall hat deshalb für Samstag zu einer Demonstration für den Standort und gegen den Einsatz portugiesischer Werkvertragsarbeiter an den Wochenenden aufgerufen.

Bereits im November 2015 hatte die Konzernleitung in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan den Jobabbau angekündigt – und sich zugleich geweigert, mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan zu verhandeln. Zudem forderte die Geschäftsleitung Überstunden an den Wochenenden. Angesichts der Begleitumstände lehnte die Beschäftigtenvertretung dies ab. Daraufhin versuchte das Management zunächst, Leiharbeiter einzusetzen. Das aber ist mitbestimmungspflichtig, urteilte das Arbeitsgericht. Der nächste Schritt: Patriarch Partners ließ am 7. Oktober 280 Arbeiter seiner portugiesischen Filiale Carregado einfliegen. Einen Tag später übernahmen die Portugiesen die Wochenendschichten der regulär Beschäftigten. Für dieses Manöver hatte sich der Konzern von der Arbeitsrechtskanzlei Kliemt und Vollstädt einen bis zum 31. Dezember geltenden Werkvertrag ausarbeiten lassen. Ein Team aus sechs Juristen unter Leitung von Markus Bohnau erbrachte die hochdotierte Dienstleistung.

Der Betriebsrat hatte am 6. Oktober versucht, beim Arbeitsgericht Iserlohn eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um den Einsatz der Portugiesen zu verhindern, war aber abgewiesen worden. Das Landesarbeitsgericht Hamm lehnte die Beschwerde am 14. Oktober ab: Durch den Einsatz der Werkvertragsarbeiter am Wochenende entstehe rechtlich ein neuer Betrieb mit anderen Arbeitnehmern. Das Vorgehen bewege sich im zulässigen Rahmen der »unternehmerischen Freiheit«, heißt es im Gerichtsbeschluss.

Seither arbeiten die Kollegen aus Carregado am Samstag bis 23.59 Uhr und am Montag morgen von 0.01 bis fünf Uhr. Sie sind im Dorint-Hotel in Winterberg und im Hotel Stern in Willingen untergebracht und müssen die 76 bzw. 88 Kilometer zur Arbeit hin- und wieder zurücktransportiert werden. »Die Kosten für Unterkunft und Transport sind aberwitzig«, erklärte der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Märkischer Kreis, Torsten Kasubke. Zudem würden die Eingeflogenen »weit unter dem üblichen Niveau« produzieren. Für den gnadenlosen Machtkampf scheue die US-Heuschrecke offenbar keine Kosten.

Die Private-Equity-Gesellschaft hatte den ehemaligen Plettenberger Familienbetrieb 2010 gekauft. Schon ein Jahr später hatte das Management die Entlassung von insgesamt 570 Beschäftigten angekündigt und im Verlauf von zwei Jahren durchgezogen, beginnend mit der Trennung von 284 Leiharbeitern, deren Verträge nicht verlängert wurden. Aktuell behauptet Patriarch Partners für den Standort einen Verlust von 100 Millionen Euro. Das ist nicht nachprüfbar. Der Konzern kann zwischen seinen zahlreichen Standorten allein in Europa Gewinne und Verluste hin- und herschieben.

Patriarch Partners hat, anders als der Name vermuten lässt, mit Lynn Tilton eine Chefin. Die Milliardärin kleidet sich gern freizügig, trägt Diamantencolliers spazieren und gibt sich als »Mutter der Notleidenden«: Sie kauft angeschlagene Firmen und »verjüngt« sie dann. Einige überleben das nicht, ob in den USA oder anderswo. Die 57jährige ist eine Führungsfigur des »Made in America Movement« (Produzieren und kaufen in den USA). Die weibliche Trump-Version schnauzt laut US-Magazin Forbes ihre Angestellten vulgär an, hat Partys mit Silvio Berlusconi gefeiert und dem britischen Expremier Anthony Blair den Hintern getätschelt. Seit 2015 steht sie bei der US-Finanzaufsicht unter Anklage – wegen falscher Geschäftsberichte und verletzter Treuhänderpflichten gegenüber ihren Geldgebern.