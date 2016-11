Maut nach der Wahl

Hier besteht bereits Mautpflicht: Warnowtunnel in Rostock Foto: Jens Büttner/dpa-Bildfunk

Nach einer Annäherung mit der EU-Kommission rechnet Verkehrsminister Alexander Do­brindt (CSU) mit einem Start der Pkw-Maut nach der Bundestagswahl. Der Termin werde in der nächsten Wahlperiode liegen, sagte er am Freitag in München. Der Minister will die Verhandlungen mit der EU-Kommission über die vielfach kritisierte Abgabe im Laufe dieses Monats abschließen.

Im Zuge der Gespräche gebe es »Veränderungen« am bestehenden Gesetz zur Einführung der Maut, sagte Dobrindt. Daher müsse sich erneut der Bundestag mit dem Thema befassen. Dass auf deutsche Autofahrer zusätzliche Kosten zukommen, schloss Dobrindt weiter aus: »Es bleibt dabei, es gibt keine Mehrbelastung für deutsche Autofahrer.« Statt dessen sehe der Kompromiss vor, die »ökologische Komponente« bei der Maut für inländische Autofahrer zu stärken und bei den Kurzzeitvignetten für ausländische Autofahrer »nachzulegen«. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe sich »selbst stark gemacht, um eine gemeinsame Lösung zu finden«, sagte Dobrindt vor Beginn des CSU-Parteitags. Der Gedanke, umweltfreundliche Autos stärker zu entlasten, sei »gemeinsam mit der EU-Kommission entwickelt worden«.

Der Bundestag hatte die Einführung der Pkw-Maut schon im März 2015 beschlossen. Berlin und Brüssel streiten seit vielen Monaten darüber. Mitte 2015 leitete die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein, im September 2016 folgte die Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Brüsseler Behörde hält die Abgabe in der ursprünglich verabschiedeten Form für diskriminierend, weil Fahrzeughalter in Deutschland über Nachlässe bei der Kfz-Steuer de facto von ihr befreit werden sollen.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter rechnet damit, dass die Pkw-Maut am Ende nicht mehr Geld bringt, als die Verwaltung dafür auffrisst. Der Linke-Verkehrsexperte Herbert Behrens monierte, es sei »unklar«, auf wessen Kosten Dobrindt Zugeständnisse gemacht habe, um eine Einigung mit der Kommission zu erzielen. Die Linksfraktion beantragte daher, das Thema kommenden Mittwoch im Verkehrsausschuss zu besprechen. (dpa/jW