Räumung in Paris

Rund eine Woche nachdem der »Dschungel« von Calais dem Erdboden gleichgemacht wurde, ließen die französischen Behörden am Freitag ein Lager in Paris räumen. Mehr als 3.000 Menschen hatten sich an der Metrostation »Stalingrad« in Zelten unter freiem Himmel aufgehalten, bis rund 600 Sicherheitskräfte das Camp auflösten. Die Räumung sei aus »humanitären Gründen« geschehen, aber auch, um Sauberkeit und Ordnung wiederherzustellen, sagte eine Polizeisprecherin. Untergebracht werden die Menschen nun zum Teil in Sporthallen, bis andere Unterkünfte zur Verfügung stehen. (AFP/dpa/jW)