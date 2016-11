Nachschlag: Vom Schießen

Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Bildfunk

Waffenkäufe. 940.000 registrierte Schusswaffen zählt der Staat, bei einer Bevölkerung von nur 8,7 Millionen. Das Vice-Magazin hat das, wie immer in Person eines Mittzwanziger-Journalisten, zum Anlass genommen, das Phänomen zu beleuchten. Gesprächspartner sind ein Vertreter des Innenministeriums, ein Waffen sammelndes Mitglied eines Traditionsschützenvereins und der Sprecher der »Interessengemeinschaft liberales Waffenrecht«. Wirklich aufklärerisch ist die 20minütige Doku leider nicht. Statt kritische Fragen zu stellen, lässt man sich Waffen zeigen und übt am Schießstand. Am Ende heißt es, Waffen seien bei Schützenvereinen und Sammlern gut aufgehoben – obwohl die Doku am Rande darauf aufmerksam macht, dass es sich hierbei meist um FPÖ-Sympathisanten handelt. Immerhin, dass es sich bei Waffen um potentielle Mordwerkzeuge handelt, wird zum Schluss noch erwähnt. Das Vice-Magazin war schon mal besser. (row)