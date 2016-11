Karriereförderndes Versagen

Antifaschistische Initiativen fordern seit Bekanntwerden der Mordserie des NSU eine umfassende Aufklärung – Protestkundgebung am 7.4.2015 vor der Hessischen Landesvertretung in Berlin gegen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der die Befragung von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages verhinderte Foto: Christian-Ditsch.de

Als der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) im November 2011 durch Waffenfunde bei zwei toten Bankräubern und ein zynisches »Bekennervideo« der Öffentlichkeit bekannt wurde, war die Erklärungsnot groß – auf seiten der Verfolgungsbehörden: Wie hatte eine neofaschistische Terrorgruppe von September 2000 bis April 2007 Morde begehen und Sprengstoffanschläge verüben können, ohne eine »heiße Spur« zu hinterlassen? Wie war es möglich, dass bis zum Jahr 2011 die Morde an migrantischen Mitbürgern als »Dönermorde«, als Verbrechen unter kriminellen Ausländern gehandelt wurden? Mit diesem Rätsel beschäftigte sich ab dem Januar 2012 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Bundestags. In seinem Abschlussbericht konstatierte dieses Gremium 2013 ein »massives Behördenversagen«, was folglich alle beteiligten Institutionen betrifft: die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Geheimdienste, die Innenministerien. Ein Fazit, das im Klartext bedeutet, dass es sich nicht um bedauerliche Pannen einzelner und auch nicht um persönliches Versagen vieler handelte, sondern um ein strukturelles, um eine systemisches »Versagen«, das man eben nicht nur durch den Austausch einzelner »Köpfe« oder durch personale Schuldzuweisungen lösen kann. Selbstverständlich teilt bis heute keine der angesprochenen Institutionen dieses politische Urteil.

Der amtierende Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, ließ im Februar 2015 im Interview mit der taz die Öffentlichkeit wissen: »Ich weise diese Kritik zurück; viele Vorwürfe sind unsachlich oder zu pauschal. Klar ist: Mein Amt war nicht zuständig für die Fahndung nach dem Trio. Das war Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaften. Damals sind schwere Fehler gemacht worden, aber ich verwahre mich dagegen, dies meiner Behörde zuzurechnen.« Man hatte sich längst auf die Version einer endlosen Serie von »bedauerlichen Pannen« und »persönlichen Fehlentscheidungen« geeinigt, die ohne Anweisung und Rückendeckung von oben getroffen worden seien. Sollte dies tatsächlich so gewesen sein, müssten all jene »Einzeltäter« mit straf- oder dienstrechtlichen Mitteln belangt worden sein. Ein Blick auf beispielhafte Karrieren zeigt aber, dass es ihnen nicht oder kaum geschadet hat.

Merkels Chefaufklärer

Da wäre zum Beispiel der Lebenslauf von Klaus-Dieter Fritsche: Er war von Oktober 1996 bis November 2005 Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Im September 2003 verfasste er in dieser Funktion einen als geheim eingestuften Bericht, der die Frage nach einer »braunen RAF«, also nach terroristischen Strukturen und Verbindungen innerhalb der Neonazi­szene beantworten sollte. Wie durch den Untersuchungsausschuss und einen Bericht des Stern im Oktober 2012 bekannt wurde, kam Fritsche dabei zu folgendem Ergebnis: Die These von der »braunen RAF« erinnere ihn zwar an Berichte über »drei Bombenbauer aus Thüringen, die seit mehreren Jahren abgetaucht« seien. Aber: Diese Personen seien »auf der Flucht« und hätten »seither keine Gewalttaten begangen«. Die Unterstützung des Trios durch die Szene sei »nicht zu vergleichen mit der für einen bewaffneten Kampf aus der Illegalität«. Auch seien »Absichten für einen solchen Kampf in der rechtsextremistischen Szene nicht erkennbar«, ein »potentielles Unterstützerumfeld« gebe es »nicht«. Von Dezember 2005 bis Dezember 2009 arbeitete Fritsche als Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt. Er hatte also eine leitende Funktionen inne, als das Totalversagen um sich griff. Und spätestens seit 2006 wusste er nicht nur, was im Bundesamt für Verfassungsschutz getan oder unterlassen wurde, sondern auch, was der Militärische Abschirmdienst dazu beigetragen hat.

Nachdem die Existenz des NSU nicht mehr zu verheimlichen war, versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer zentralen Gedenkfeier im Februar 2012 den Opferangehörigen und der Öffentlichkeit: »Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.« Das Versprechen war damals schon nicht mehr zu halten, denn bereits Ende 2011 war im BfV die Vernichtung von V-Mann-Akten angeordnet worden, die im Nahbereich des NSU operiert hatten.

Der besagte Stern-Artikel beschrieb das Großreinemachen unter der Überschrift »Opera­tion Konfetti« so: »Berlin, 14. November 2011, Bundes­innenministerium. Ein Sachbearbeiter ist es, zuständig für Geheimschutz im Referat ›ÖS III 3‹, der einen vertraulichen ›Vernichtungserlass‹ ans BfV abschickt. Es ist eine Weisung: Akten zu Abhörmaßnahmen müssten vernichtet werden, weil Löschungsfristen abgelaufen seien. Die ›Sammelanordnung‹ betrifft auch sechs Ordner mit Abhörprotokollen von Rechtsextremisten. Der Auftrag zum Schreddern kommt direkt aus dem Ministerium – aus einer Abteilung aus dem Bereich des Sicherheits-Staatssekretärs Fritsche.«

Um zu klären, wie »versehentlich« für die NSU-Aufklärung wichtige Akten vernichtet werden konnten, wurde Fritsche am 18. Oktober 2012 als Zeuge vom Untersuchungsausschuss in Berlin befragt. Peinlich berührt wirkte der Staatssekretär dort nicht. Eher glaubte er, die Parlamentarier belehren zu müssen. Er machte klar, worum es hier gehe, warum seine Behörde so gehandelt habe – warum alles richtig war und bleibe: »Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Es darf auch nicht so weit kommen, dass jeder Verfassungsfeind und Straftäter am Ende genau weiß, wie Sicherheitsbehörden operativ arbeiten und welche V-Leute und verdeckten Ermittler im Auftrag des Staates eingesetzt sind. Es gilt der Grundsatz ›Kenntnis nur, wenn nötig‹. Das gilt sogar innerhalb der Exekutive. Wenn die Bundesregierung oder eine Landesregierung daher in den von mir genannten Fallkonstellationen entscheidet, dass eine Unterlage nicht oder nur geschwärzt diesem Ausschuss vorgelegt werden kann, dann ist das kein Mangel an Kooperation, sondern entspricht den Vorgaben unserer Verfassung. Das muss in unser aller Interesse sein.« Diese offene und unmissverständliche Ankündigung und Rechtfertigung, die juristische und politische Aufklärung zu sabotieren, hat diesem Mann nicht geschadet. Im Gegenteil: Seit Januar 2014 ist er Staatssekretär für die Belange der Nachrichtendienste im Bundeskanzleramt. Dieser Posten wurde von Kanzlerin Merkel neu geschaffen.

Das schwarze Schaf

Axel M., Referatsleiter im Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Decknamen Lothar Lingen, war über Jahre hinweg verantwortlich für das Anwerben und Führen von »Vertrauensleuten« in der Neonaziszene. Er hat am 10. November 2011 per E-Mail den Auftrag erteilt, Dokumente zu sechs V-Männern aus Thüringen und einem aus Niedersachsen zu vernichten. Sechs Tage zuvor waren die Leichen der untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach einem Banküberfall in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefunden worden – Selbstmord, hieß es. In Zwickau war am selben Tag das Haus explodiert, wo sie mit der heutigen Hauptangeklagten im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, zuletzt gelebt hatten. Die Nachrichtenmeldungen überschlugen sich. »Lingen« schrieb in seiner E-Mail am 10. November, die Akten zu den V-Personen mit den Decknamen Tobago, Tusche, Treppe, Tonfarbe, Tacho, Tinte und Tarif würden »nicht mehr gebraucht«. Das Amt hatte sie von der zweiten Hälfte der 1990er Jahre bis 2003 im Rahmen der »Operation Rennsteig« mit Schwerpunkt in Thüringen geführt. Die Archivarin N., gewissenhaft, hatte sicherheitshalber noch einmal nachgefragt, was hier genau vernichtet werden solle – V-Mann-Akten oder Werbungsakten? Die Frau gab den Wortwechsel im April 2013 gegenüber zwei nach Köln gereisten Mitgliedern des Bundestagsausschusses wieder, da sie selbst zu diesem Zeitpunkt als dienst- und reiseunfähig galt. Laut Protokoll dieser Vernehmung hatte sie dem Referatsleiter widersprochen: »Die werden doch nicht vernichtet. Wieso sollen die vernichtet werden?« – »Tun Sie das, was ich sage.« – »Nein, das tue ich nicht. Geben Sie mir das schriftlich.« Der Referatsleiter M. alias »Lothar Lingen« schickte eine E-Mail. Einen Tag später schiebt Frau N. zusammen mit einem Kollegen, die Akten in den Reißwolf im Keller des Bundesamtes. Akten, auf die der Referatsleiter gestoßen sein soll, als er hektisch nach Dokumenten mit Bezug zu drei Namen suchte, die dem Amt seit Tagen Sorgen bereiteten: Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe.

Nachdem dies nicht mehr zum ganz normalen Vorgang im Rahmen gesetzlicher Löschfristen umfrisiert werden konnte, galt es, ein schwarzes Schaf zu finden. Genau dies tat Klaus-Dieter Fritsche im Dezember 2012 vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin: Vom »Sachverhalt der außerordentlichen Aktenvernichtung im BfV noch nach Bekanntwerden des NSU«, habe er erstmals am 27. Juni 2012 Kenntnis erlangt – und sei »fassungslos« gewesen. Er habe sich »disziplinarrechtliche Maßnahmen vorbehalten«. Der abschließenden Bewertung wolle er in diesem Ausschuss nicht vorgreifen. »Aber das offensichtlich bewusste, individuelle Fehlverhalten eines Referatsleiters hat dazu geführt, eine ganze Behörde in Verruf zu bringen.«

Angenommen, hier habe wirklich ein hochrangiger Beamter ganz eigensinnig und seiner inneren Stimme folgend genau jene Beweismittel vernichtet, die zuvor angefordert wurden, und damit »eine ganze Behörde in Verruf« gebracht, dann müsste es ihm in der Folge schlimm ergangen sein. Zumal er im Oktober 2014 gegenüber dem Bundeskriminalamt eine gezielte Vertuschung eingeräumt hat. »Und da habe ich mir gedacht, wenn der quantitative Aspekt, also die Anzahl unserer Quellen (…) in Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die Frage, warum das BfV von nichts gewusst hat, vielleicht gar nicht mehr auftaucht«, zitierte die Frankfurter Rundschau (FR) knapp zwei Jahre später aus dem BKA-Protokoll.

Als V-Mann-Führer des Brandenburger Verfassungsschutzes konnte Gordian Meyer-Plath 1998 mit dem Hinweis eines seiner Spitzel auf den NSU nichts anfangen, als Zeuge im NSU-Prozess konnte er sich an kaum etwas erinnern. Das qualifizierte ihn offenbar für das Amt des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen (hier am 5.5.2014 bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2014) Foto: Matthias Hiekel/dpa - Bildfunk

Welche Konsequenzen dies für den Beamten hatte, wollte ich vom BfV wissen. Die Antwort vom 14. März 2016 war von unheimlichem Aufklärungswillen getragen: Meine Fragen beträfen das Personalaktenrecht, das im Bundesbeamtengesetz geregelt sei. »Die dort festgelegten Normen gelten auch für Disziplinarvorgänge«, Personalakten seien »vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen«. Einer »Auskunftserteilung zu etwaigen disziplinarischen Ermittlungen und deren Ergebnissen«, stünden daher »auch unter Berücksichtigung der exponierten Bedeutung des angefragten Sachverhaltes und des hohen Stellenwerts der Pressefreiheit, überwiegende schutzwürdige Interessen entgegen«. Laut FR-Bericht vom 5. Oktober wurde Axel M. alias »Lingen« ins Bundesverwaltungsamt versetzt, »wo er unter anderem Personenvorschläge für Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten erarbeitet«.

Sachsens Geheimdienstchef

Gordian Meyer-Plath, geboren in Karlsruhe und Mitglied der Burschenschaft Marchia Bonn, war als junger Beamter des Brandenburger Verfassungsschutzes V-Mann-Führer des Neonazis Carsten Szczepanski, Deckname »Piatto«. Zusammen mit einem weiteren Kollegen führte Meyer-Plath den 1995 verurteilten Beinahe-Mörder und baldigen Freigänger seit 1998, dem Jahr des Untertauchens der drei mutmaßlichen Gründungsmitglieder des NSU. 37mal traf er Piatto, der bis zu 300 D-Mark pro Treff als Honorar bekam, zuzüglich Extraprämien für besonders wertvolle Informationen und Spesen. Szczepanski ist zweifelsohne eine Schlüsselfigur im NSU-Komplex: Wegen versuchten Mordes an dem Nigerianer Steve E. war er zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Im Gefängnis wurde er zum Informanten der Behörde und lieferte auch Hinweise auf Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Meyer-Plath betonte am 15. April 2013 im Untersuchungsausschuss des Bundestags, ihm sei bekanntgewesen, dass der Mann ein führendes und gefährliches Mitglied der rechten Szene gewesen sei. Seine Vorgesetzten hätten sich aber aus strategischen Gründen für die Kooperation entschieden. »Ich habe die Früchte geerntet und das nicht hinterfragt«, sagte er den Abgeordneten. Der V-Mann hatte 1998 auch Hinweise auf das gerade abgetauchte Trio aus Jena geliefert. Der zweite V-Mann-Führer von »Piatto« bestätigte dies im März 2016 auf energische Nachfrage des Vorsitzenden Richters als Zeuge im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Chemnitzer Unterstützer wollten demnach Waffen für »die drei« besorgen und aus Konzerterlösen bezahlen. »Piatto« habe ihm als Quelle für diese Information zwei Anführer der dortigen »Blood and Honour«-Sektion genannt. Bei den »drei« handelte es sich um die abgetauchten Neonazis Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Meyer-Plath, sein Kollege und die Verfassungsschutzabteilung des Brandenburger Innenministeriums wussten mit der Information angeblich nichts anzufangen.

»Piatto« wurde später ins »Zeugenschutzprogramm« aufgenommen und gegen rechtsstaatliche Ermittlungen abgeschirmt: Der Verfassungsschutz verhindert durch eine Sperrerklärung, dass der Ex-V-Mann in Münchner NSU-Prozess umfänglich aussagt. Ganz auf der Linie des Justiz- und Innenministeriums agierte auch Meyer-Plath am 22. April 2015 als Zeuge im NSU-Prozess. Sein »Erinnerungsvermögen« glich dem der zahlreichen Neonazis, die an gleicher Stelle aussagen mussten: Ihn plagten auffallend viele Gedächtnislücken. Mitunter verwies er auf seine Aussagebeschränkung. Was auch hier bestenfalls als »Panne« bedauert wird, ist der Aufbau eines neonazistischen Untergrundes, seine Mitfinanzierung und die unterlassene Nutzung von Möglichkeiten, schwerste Straftaten zu verhindern. All das hat Gordian Meyer-Plath nicht geschadet: Er ist seit 2013 Präsident des Verfassungsschutzes in Sachsen.

Der Mann am Tatort

Andreas Temme, damals V-Mann-Führer im Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, war am 6. April 2006 beim Mord an Halit Yozgat in dessen Internetcafé in Kassel am Tatort. Unter einem Nickname hatte sich Temme an einem der Rechner eingeloggt. Gehört oder gesehen hat er angeblich nichts – und sich folglich auch nicht als Zeuge gemeldet. Die Polizei ermittelte seine wahre Identität und führte ihn längere Zeit als Tatverdächtigen. Nachdem alle ihm vorgesetzten Dienststellen das polizeiliche Ermittlungsverfahren torpediert hatten, wurde das Verfahren gegen ihn im Januar 2007 eingestellt. Zwei der Polizeibeamten, die damals auf Widerstände gestoßen waren, standen noch als Zeugen im NSU-Prozess zu ihrer Arbeitshypothese, dass Temme entweder selbst in die Tat verstrickt war oder als Augenzeuge Beobachtungen gemacht hatte, die er verschweigt. Hessens Innenministerium hatte durch eine Sperrerklärung verhindert, dass die Mordermittler Temmes »Quellen« vernehmen konnten.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen waren auch gehäuft disziplinarrechtliche »Vergehen« von Temme ans Licht gekommen. Auch wurden Umstände bekannt, die Anlass zu Zweifeln an seiner Haltung zum Grundgesetz gaben. Neben Waffen, Munition und einer kleinen Menge Cannabis wurden in seinem Privatbesitz antisemitische Propagandaschriften und Lehrmaterial des SS-Hauptamtes gefunden. Ein Disziplinarverfahren gegen Temme verlief im Sande. War es eine Farce? Diesen Eindruck gewann zum Beispiel die SPD-Obfrau des NSU-Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag, Nancy Faeser, laut einer Pressemitteilung vom 30. September 2016.

Auch bei seinen Zeugenauftritten im Münchner NSU-Prozess machte Temme eine schlechte Figur. Anderen Prozessbeteiligten sowie Journalisten erschien es geradezu absurd, dass die Aussagen des Beamten im Juli 2016 als glaubwürdig eingestuft wurden und das Gericht in diesem Zusammenhang weitere Beweisanträge der Nebenklage ablehnte. Temme will beim Verlassen des Internetcafés von dem Sterbenden hinter der Theke nichts bemerkt und die Bluts­tropfen auf der Tischplatte nicht gesehen haben. Ismail Yozgat hat dazu im Juni 2015 vor Gericht erklärt: »Entweder hat Herr Temme meinen Sohn Halit Yozgat getötet oder gesehen, wie er getötet wurde.« Und weiter: »Wir wissen alle, dass dieser Mann lügt.« Halit Yozgat gilt heute als neuntes Mordopfer des NSU. Temme ist nach wie vor Beamter und hat inzwischen einen geruhsamen Job in der Versorgungsabteilung des Regierungspräsidiums Kassel.

Der Quellenschützer

Alexander Eisvogel hat von 2004 bis 2006 als Direktor im Bundesamt für Verfassungsschutz die damals neu gegründete Abteilung »Islamischer Extremismus und islamistischer Terrorismus« geleitet. Seine Kollegen im hessischen Landesamt forderten im Fall Temme von ihm ein Gutachten an, das die Wichtigkeit des Schutzes von V-Leuten unterstreichen sollte. Hintergrund war unter anderem Temmes Telefonat mit einer »Quelle« aus dem Bereich »Rechtsextremismus« am Tag des Mordes. Unter anderem diese »Quelle« – heute bekannt als der Neonazi Benjamin Gärtner – wollten die Ermittler als Zeugen befragen. Eisvogels Gutachten kam zu dem Schluss, dass der Schutz von V-Leuten »unabdingbar« sei und dies auch die »Sicherheitslage« verlange. Dank dieses Gutachtens wies der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier (CDU) den Antrag auf Vernehmung dieses V-Mannes zurück. Weniger als zwei Monate nach der Erstellung des Gutachtens wurde Eisvogel von Bouffier zum Präsidenten des hessischen Verfassungsschutzes ernannt. Nach seiner Rückkehr zum BfV als dessen Vizepräsident leitete er das Projekt zur Reform des Verfassungsschutzes. Heute ist Eisvogel Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Ein »Gefälligkeitsgutachten« will er nicht erstellt haben – entsprechende Vorwürfe bestritt er im September 2016 im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags.

Inzwischen befasst sich im Bundestag bereits zum zweiten Mal ein Untersuchungsausschuss mit der Rolle der Behörden im NSU-Komplex. Hinzu kommen entsprechende Gremien in mehreren Landtagen. Die Lebensläufe der Beteiligten, die dort als Zeugen auftraten, sprechen in einigen Fällen für sich. Wenn diejenigen, die das »Totalversagen« mit zu verantworten haben, keine Konsequenzen fürchten müssen, sondern mitunter sogar belohnt, befördert und gestärkt werden, dann haben sie im Sinne ihrer Dienstherren nichts falsch, sondern alles richtig gemacht.