Teures Erbe

Geradezu alpin muten die bewaldeten Hänge an, die Bad Freienwalde umgeben – zumindest in Relation zum angrenzenden platten Oderbruch. Jemand hat den Höhenrücken nordöstlich von Berlin deshalb »Märkische Schweiz« genannt. Ein reizvoller Flecken ist Freienwalde also ohne Frage. Doch trotz der Kurgäste ist es meist sehr still hier, selbst, wenn es wie 2016 eine 700-Jahr-Feier gibt.

Diese Ruhe ist ein Problem des ganzen Landkreises Märkisch-Oderland, zu dem das Städtchen gehört. Denn hier wie andernorts gibt es Kulturimmobi­lien, die schwach frequentiert und teuer in der Unterhaltung sind. Das Brecht-Weigel-Haus in Buckow und die Gedenkstätte für die Weltkriegsschlacht auf den Seelower Höhen 1945 schneiden da noch am besten ab. Schlechter sieht es in Freienwalde aus. Hier steht ein Schlösschen, umgeben von einem elf Hektar großen Park. Es gehört dem Kreis, und der will es loswerden, möglichst an die Stadt, die dann auch einen großen Teil der jährlich anfallenden Kosten von insgesamt mehr als 400.000 Euro übernehmen soll, denen nur 10.000 Euro an Einnahmen gegenüberstehen. Die Stadt, um deren Finanzen es wie um die des Kreises nicht zum besten bestellt ist, weigert sich aber. Verständlicherweise, sagt Reinhard Schmook, Direktor des Schlossmuseums und zugleich Abgeordneter in Stadt- wie Kreisparlament. Und so kommt es, dass der Museumsbetrieb zum Jahreswechsel eingestellt wird. Ob und wann er wieder aufgenommen wird, ist völlig ungewiss. Die Chancen stehen nicht gut, denn Schmook geht im Februar in Rente. Geschlossen ist das Haus schon seit dem 1. November. Auch im vergangenen Winter hatte man von November bis März dichtgemacht, um zu sparen.

Der Vorgang ist ein veritabler Skandal, denn das Schloss beherbergt neben einer Ausstellung über die Preußenkönigin Friederike Luise, in deren Auftrag es 1798/1799 erbaut wurde, den bundesweit einzigen Gedenkort für Walther Rathenau (1867–1922). Der Name des Außenministers der Weimarer Republik ist untrennbar verbunden mit dem Vertrag von Rapallo, einem für beide Seiten fairen Friedens- und Handelsabkommen zwischen Kriegsverlierer Deutschland und der jungen Sowjetunion vom Juni 1922. Bekannt ist der liberale Feingeist und Großindustrielle bis heute aber auch, weil er nur fünf Monate nach seinem Amtsantritt, am 24. Juni 1922, in Berlin auf offener Straße von fanatischen Antisemiten der SA-Vorläuferorganisation »Consul« ermordet wurde.

Das Freienwalder Schloss kaufte Rathenau 1909 für 262.500 Mark. Die marode Immobilie stand kurz vor der Zwangsversteigerung, fast 100 Jahre lang war sie so gut wie nicht genutzt worden. Rathenau scheute keine Kosten, das klassizistische Gebäude stilecht zu restaurieren und einzurichten. Es sollte zunächst ein offenes Haus für seine Dichter- und Denkerfreunde werden, zu denen unter anderem Gerhart Hauptmann gehörte. Über kurz oder lang wollte er es ganz der Öffentlichkeit zugänglich machen – und wohl auch nicht für alle Zeit auf den Unterhaltungskosten sitzenbleiben.

Schon 1918 gründete er die »Walther-Rathenau-Stift GmbH«, in die er das Schloss überführte. Sie ging nach seinem frühen Tod in den Besitz seiner Schwester über, die sie 1926 als Schenkung dem Landkreis Oberbarnim übertrug. Die damit verbundene Auflage lautete, Park und Schloss als »Erinnerungsstätte an die altpreußische Landkultur und an den Reichsaußenminister Dr. Walther Rathenau zu erhalten und der Bevölkerung zugänglich zu machen«.

Nur wenige Jahre später aber, nach der Machtübertragung an die Nazis 1933, sollte im Schloss nichts mehr an den Juden Rathenau erinnern. In der DDR wiederum wurde es zum Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft »Alexander Puschkin«. Es beherbergte das »Oderland-Museum«, dessen Direktor Reinhard Schmook 1977 wurde. Er habe sich schon zu DDR-Zeiten für ein Rathenau-Gedenken im oder am Schloss eingesetzt. Das aber sei immer abgelehnt worden, obwohl ihm in den Geschichtsbüchern durchaus Anerkennung gezollt wurde.

1991 konnten Schmook und seine Mitstreiter von der Westberliner Wal­ther-Rathenau-Gesellschaft endlich mit dem Aufbau einer Ausstellung beginnen. »Damals hatte ich zehn Bücher und eine Büste«, erzählt er. Seitdem musste immer wieder Geld bei Mäzenen und Sponsoren gesammelt werden. Einen Teil der bemerkenswerten Pastelle Rathenaus haben dessen in Zürich lebende Nachfahren dem Haus kostenfrei zur Verfügung gestellt. Anfang der 2000er Jahre wurden Schloss und Nebengebäude mit Mitteln der Städtebauförderung von Bund und Land sowie der Hamburger Hermann-Reemtsma-Stiftung aufwendig saniert und 2007 wiedereröffnet.

Seit 1996 ist Schlossdirektor Schmook bei der Kultur gGmbH Märkisch-Oderland angestellt, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft des Kreises. Die aber wird einem Kreistagsbeschluss von Ende Juni zufolge zum 1. Januar 2017 aufgelöst. Während die Museen in Seelow und Buckow unter direkter Verwaltung des Kreises offengehalten werden sollen, gibt es für Freienwalde keine Pläne zur Weiterführung. Statt dessen heißt es im Beschluss, die Verhandlungen zur Übertragungen des Schlosses an die Stadt würden »fortgeführt«. Und weiter: »Der Landkreis wird eine Bewirtschaftung/Verwertung der Liegenschaft unter Berücksichtigung der Verpflichtungen des ›Rathenau-Erbes‹ sichern.«

Konkreter ist man bis heute nicht geworden, und das, obwohl im kommenden Jahr der 150. Geburtstag Rathe­naus ins Haus steht. Man sei weiter im Gespräch mit der Stadt und der Landesregierung, erklärte der Sprecher der Kreisverwaltung, Thomas Berendt, am Dienstag auf jW-Anfrage. Stephan Breiding, Sprecher des Brandenburger Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur, sagte dieser Zeitung, eine Beteiligung am laufenden Museumsbetrieb komme nicht in Frage, man prüfe aber, »ob und wie« man die Gedenkstätte unterstützen könne. Das Land könne sich nur an der Finanzierung einzelner Projekte beteiligen. Nach Angaben von Reinhard Schmook hat es zudem Anfragen bei der Kulturstaatsministerin in Berlin gegeben. Auch die seien abschlägig beschieden worden. Immerhin: der Sprecher des Landesministeriums stellte Mittel für eine Sonderausstellung in Freienwalde ab Mitte September 2017 zu Rathenaus 150. in Aussicht. Einen entsprechenden Förderantrag hat die 1991 wiedergegründete Walther-Rathenau-Stift gGmbH, deren ehrenamtlicher Vorsitzender Reinhard Schmook ist, bereits gestellt.