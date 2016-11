Abgeschrieben

Der Ökonom Heiner Flassbeck erklärte am Donnerstag im Onlinemagazin Makroskop:

Wenn Bernd Riexinger sich die linken Euro-Kritiker zur Brust nimmt, bleibt kein Auge trocken. Im Neuen Deutschland hat er sich viel Platz reservieren lassen, um denen, die ernsthaft überlegen, ob der Euro zu halten ist, die Leviten zu lesen.

Zum ersten Punkt, der Frage, ob es Produktivitätsdifferenzen innerhalb der Währungsunion sind, die für die Euro-Krise verantwortlich gemacht werden müssen. Das wird immer wieder behauptet, aber es ist fundamental falsch. Es sind die Lohnstückkostendifferenzen, nicht die Produktivitätsdifferenzen, die für die Euro-Krise verantwortlich sind.

Warum aber verteidigt Riexinger, der doch eine ganz neue Politik in Europa will, die unsolidarische deutsche Politik mit diesem unhaltbaren Argument? Will er nicht sagen, dass es eine Rot-Grün-Regierung war, die für den ganzen Schlamassel verantwortlich ist, um zukünftige Rot-Rot-Grün-Bündnisse nicht zu gefährden? Dann jedoch sollte er uns nicht weismachen wollen, es gebe progressive Kräfte, die aus Deutschland heraus ganz Europa in wenigen Jahren umkrempeln können.

Das glaubt Riexinger wohl selbst nicht, weswegen er in einer gewaltigen Volte plötzlich »Verhältnisse« aus dem Hut zaubert, die von vornherein verhindern, dass man mit Solidarität in Europa überhaupt etwas machen könnte. »Die EU in ihrer derzeitigen neoliberalen Gestalt ist«, wie Riexinger feststellt, nämlich gar kein Produkt deutscher Politik, nein, sie ist »durch die Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit auf dem Weltmarkt und die Kräfteverhältnisse zwischen den Staaten in der imperialen Konkurrenz geprägt«.

Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Partei Die Linke, hatte am 29. Oktober auf neues-deutschland.de erklärt:

Die Befürworter einer Rückkehr zu nationalen Währungen oder eines anderen europäischen Währungssystems koordinierter nationaler Währungen – prominent vertreten von den Sozialdemokraten Heiner Flassbeck, Wolfgang Streeck sowie in der europäischen Linken unter anderem von Jean-Luc Melenchon, Stefano Fassina, Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht – setzen angesichts der berechtigten Kritik an den undemokratischen Institutionen der EU auf die Stärkung des Nationalstaates.

Was auf den ersten Blick angesichts der Verankerung der Austeritätspolitik in den Institutionen und der Verfassung der EU plausibel erscheinen mag, stellt einen gefährlichen Irrweg für Die Linke dar. Warum? Das wichtigste Argument ist leicht auf den Punkt gebracht: Die EU in ihrer derzeitigen neoliberalen Gestalt ist durch die Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit auf dem Weltmarkt und die Kräfteverhältnisse zwischen den Staaten in der imperialen Konkurrenz geprägt.

Deutschland müsste seine eigene Währung deutlich aufwerten, was unweigerlich zu deutlichen Wohlstandsverlusten und so verschärften Verteilungskämpfen führen würde. Ein Ausstieg Deutschland als wirtschaftlich stärkstem und reichstem Land in Europa kann aber ohnehin keine linke und solidarische Antwort auf die Krise in Europa sein. Wenn sich die Kräfteverhältnisse in einigen EU-Staaten so verschieben, dass ein koordinierter »left exit« einiger Staaten aus dem Euro-System möglich würde – und von Deutschland ja zumindest toleriert werden müsste – dann wäre es wiederum vermutlich auch möglich, eine grundlegende Reform der EU durchzusetzen.