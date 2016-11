Problemlöser des Tages: Deutsche Bahn AG

Eine Minute vor der Zeit, ist die deutsche Pünktlichkeit – Zugtüren sollen früher schließen, damit die Bahnen pünktlicher werden. Na, wenn man bei der DB AG sonst keine Probleme hat ... Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Endlich kümmert die Deutsche Bahn AG sich um die drängenden Fragen. Es sollen nicht nur die Türen bereits eine Minute vor Abfahrt geschlossen werden, so dass der Zug »zum Zeigersprung« starten könne, wie es Konzernchef Rüdiger Grube laut Vorabmeldung vom Donnerstag im Wochenmagazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausdrückte. Nein, auch bei Online­tickets soll zukünftig automatisch nur noch die notwendige erste Seite ausgedruckt werden und nicht wie bisher zusätzlich zwei Seiten mit Nutzungshinweisen. Wenn so nicht auf einmal alle Züge pünktlich fahren, der Regenwald gerettet wird und nebenbei noch der globale Temperaturanstieg eingedämmt, dann hilft wirklich gar nichts mehr.

Unberücksichtigt blieb bei den Plänen zur Pünktlichkeit allerdings, wann all jene Züge ihre Türe schließen, die eine Minute vor der geplanten Abfahrtszeit noch gar nicht am Gleis stehen. Wie viele das genau sind, ist unklar, denn es ist zwar bekannt, dass im vergangenen Jahr 74,4 Prozent aller Fernverkehrszüge pünktlich waren. Diese großzügige Definition gilt bei der DB allerdings auch für jene, die bis zu sechs Minuten zu spät unterwegs sind.

Am besten öffnet man in solchen Fällen die Türen gar nicht mehr. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Bahn in diesem Fall genauso kulant mit den umweltfreundlich ausgedruckten Tickets der Kunden umgeht wie mit der eigenen Pünktlichkeit. Man könnte den Passagieren aber die Pflicht auferlegen, eine Fahrkarte bis zu jenem Halt nachzulösen, den der Zug mindestens eine Minute vor der geplanten Abfahrt erreicht. So ergeben sich ganz nebenbei neue Einnahmequellen für die Bahn.

Vielleicht könnten so auch mehr Lokomotivführer eingestellt werden, damit in der Berufsgruppe endlich – wie tarifvertraglich vereinbart – Überstunden abgebaut werden. Das ist mal eine wirkliche Aufgabe für den Bahn-Vorstand. (cwr)