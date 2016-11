Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Fünf Jahre nach dem angeblichen Mord und Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos innerhalb von 20 Sekunden in einem Wohnwagen scheint der Kampf um die Aufdeckung dessen, was sich mit dem Kürzel NSU verbindet, verloren. Das kann in einem Land nicht verwundern, in dem es 2016 den Bürgermedien als Sensation gilt, dass das Leitungspersonal z. B. des Justizministeriums über Jahrzehnte zu Dreivierteln aus Nazihenkern und anderem Verbrecherpersonal des deutschen Faschismus bestand.

Die betreffenden Herrschaften sind verstorben, es kann daher, so verkündete es schon vor Jahren die Grüne Antje Vollmer, kein Zweifel daran bestehen, dass dieses Land »gründlich zivilisiert« worden ist. Die Formulierung steht für das Kostüm, in das insbesondere diejenigen, die auf eine »rot-rot-grüne« Koalition hinsteuern, dieses Land gern stecken.

Der 4. November 2011 hat an diesem Befund und der daraus abgeleiteten politischen Konsequenz nichts geändert. Die Verwicklung des Staates und seiner Geheimdienste in das als NSU bezeichnete Mördermilieu galt vom ersten Tag an als »Panne« oder »Versagen«, das Aufklärungsversprechen der Bundeskanzlerin hatte, das Fazit lässt sich ziehen, von vornherein seine Grenzen an der amtlichen Sabotage jeglicher Aufklärung. Bedarf es eines großen Rätselratens, wenn in nächster Nähe des NSU, der von der Anklagebehörde auf wenige Mitglieder geschrumpft wurde, Scharen von V-Leuten aktiv waren, die offenbar unter dem Drei-Affen-Syndrom litten? Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Die Aktenvernichtungsaktionen in diversen Behörden sprechen eine klare Sprache.

Aber es geht um mehr: Beim NSU und seinen vom Staat gesponserten Aufbauorganisationen geht es nicht um zehn Morde. Insgesamt sind seit Bestehen der vergrößerten Bundesrepublik nach einigen Zählungen 178 Migranten, Obdachlose oder Antifaschisten von Neonazis ermordet worden. Zivilisiert? Zumeist wurden und werden die Taten nicht als neonazistisch motiviert eingestuft, der Verfolgungsdruck tendiert in vielen Fällen gegen Null. Man hat in Sachsen genug damit zu tun, den »Linksextremismus« als Hauptfeind des Freistaates zu bekämpfen, in Thüringen widmet sich »Rot-Rot-Grün« mit größter Intensität dem »Unrechtsregime«, womit nie der Faschismus gemeint war.

Mord aus rechter Gesinnung wird hierzulande geduldet oder gedeckelt. Der Fall NSU ist nur in seiner Dimension Medien- und Politikpersonal beunruhigend. Ansonsten haben sie im Innern wie nach außen dieselben Methoden. Wenn im NATO-Land Türkei ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung stattfindet, 37.000 Menschen verhaftet und 100.000 aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden, ist das für die Kanzlerin zunächst ein Anlass zu Sorge, dann sogar »in höchstem Maße alarmierend«. Die Konsequenz: In der kommenden Woche wird der Bundestag beschließen, das Bundeswehrkontingent für den Angriffskrieg gegen Syrien aufzustocken – vom Boden der Türkei aus. Mord im Innern und nach außen als Routine, das Land hat sich zivilisiert.