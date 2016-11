Schweizer bevorzugt

Zu Besuch bei Angela Merkel: Schweizer Bundespräsident Johann Schneider-Ammann am Mittwoch in Berlin Foto: Michael Kappeler/dpa- Bildfunk

Mit rotem Teppich und militärischen Ehren empfing Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin den Schweizer Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann. Anlass für das Treffen war die bisher ungeklärte Frage, wie die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU künftig fortgesetzt werden sollen. Seit rund zwei Jahren hängt der Haussegen zwischen den beiden Partnern gründlich schief. Auslöser dafür ist die sogenannte »Masseneinwanderungsinitaitive«, eine Vorlage der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP), die am 9. Februar 2014 mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,3 Prozent von der Schweizer Stimmbevölkerung angenommen wurde.

Ab kommendem Jahr soll die Einwanderung in der Schweiz auch für EU-Bürger nur noch begrenzt möglich sein. Dies würde eine einseitige Einschränkung der geltenden Personenfreizügigkeit bedeuten, die in den sogenannten bilateralen Verträgen zwischen der EU und der Schweiz vereinbart ist. Ein Alleingang, den Brüssel von Beginn an ablehnte. Die Personenfreizügigkeit sei nicht verhandelbar und ließe sich nicht gesondert von den bilateralen Verträgen behandeln, lautete die Botschaft der EU nach den Abstimmungen vom 9. Februar. Die Schweizerische Regierung steht somit vor der Aufgabe, einerseits eine Volksinitiative umzusetzen, die Quoten und Kontingente vorsieht und andererseits die Verträge mit der EU, die von großer wirtschaftlicher Wichtigkeit sind, nicht zu gefährden.

Die Aufgabe gleich der Quadratur des Kreises. Denn auch wenn Merkel nach dem Treffen am vergangenen Mittwoch versöhnliche Töne anschlug, gab sie zu verstehen, dass der Hauptverhandlungspartner die Europäische Kommission sei. Und diese lehnt eine Anpassung der Personenfreizügigkeit nach wie vor ab. So meinte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem Gespräch mit Bundespräsident Schneider-Amman im September freiheraus: »Wenn man von konstruktiven Gesprächen spricht, heißt das, dass man auf keinen grünen Zweig gekommen ist. Wir hatten konstruktive Gespräche«.

Während die Fronten auf internationaler Ebene nach wie vor verhärtet sind, herrscht auch im Schweizer Parlament dicke Luft. Einigkeit darüber, wie die Zuwanderungsbeschränkung umgesetzt werden soll, gibt es bis heute nicht. Lange schien zudem Ratlosigkeit zu herrschen. Doch während die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) nach wie vor auf eine »harte« Umsetzung der Vorlage drängt, die die Einführung von Kontingenten vorsieht, stellen nun sowohl der Bundesrat (Regierung) als auch das Parlament eigene Konzepte zur Diskussion.

Der Vorschlag des Bundesrats sieht – gemäss der Intiative – zwar die Festlegung von jährlichen Höchstzahlen und Kontingenten vor, diese sollen allerdings erst bei Überschreitung eines bestimmten Schwellenwerts gelten. Konkret beziffern wollte die Regierung das künftige Einwanderungsvolumen bisher nicht, die jährliche Obergrenze solle jedoch, gemäss Schneider-Ammann, »unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Wirtschaft« festgelegt werden.

In eine andere Richtung geht die kürzlich beschlossene Variante des Nationalrats. In der grossen Kammer des Parlaments will man auf Obergrenzen verzichten und statt dessen einen »Inländervorrang« einführen. Diesem Konzept liegt die Idee zugrunde, dass – ab einer gewissen Höhe der Einwanderungszahl – offene Arbeitsstellen in erster Linie mit Personen, die sich bereits in der Schweiz befinden, besetzt werden sollen. Die Unternehmen sollen dabei dazu verpflichtet werden, ihre offenen Stellen den Behörden zu melden. In einer verschärften Variante ist vorgesehen, dass die Unternehmen die Stellen nicht nur melden, sondern inländische Bewerber auch tatsächlich zu einem Gespräch einladen müssen.

Die Idee dieses »Inländervorrangs«, die aus den Reihen der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) stammt, stößt bei der Regierung auf Wohlwollen. Die sozialdemokratische Bundesrätin Simonetta Sommaruga verspricht sich eine Reduktion der Zuwanderung, wenn sich bei den Unternehmen »ein Bewusstsein dafür etabliert, dass man bei offenen Stellen zuerst nach geeigneten Mitarbeitern im Inland sucht«, wie die Justizministerin im Interview mit der NZZ am Sonntag sagte. Auch Johann Schneider-Ammann befand das Konzept als »interessant«, zumal auf diesem Weg der Verfassungsauftrag umgesetzt werden könnte, ohne das Freizügigkeitsabkommen zu verletzen.

Ähnlich sieht man dies bei der So­zial­demokratischen Partei, der es in der Hauptsache darum geht, dass die bilateralen Verträge nicht verletzt werden. Im Vorschlag des »Inländervorrangs« sehen die Sozialdemokraten außerdem eine Einsicht der bürgerlichen Parteien, »dass das inländische Potential gefördert und der Schutz der Arbeitnehmenden ausgebaut werden muss«.

Gänzlich unzufrieden mit dem Vorschlag der großen Ratskammer des Parlaments ist derweil die SVP. Parteipräsident Albert Rösti wittert einen »Verfassungsbruch« und gab gegenüber der Boulevardzeitung Blick zu verstehen, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass die SVP gegen den Umsetzungsvorschlag der »Masseneinwanderungsinitiative« ein Referendum einleiten würde.

Zunächst muss sich das Parlament allerdings erst noch auf einen der kursierenden Vorschläge einigen. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Bis im Januar 2017 müssen Parlament und Regierung einen gangbaren Weg finden. Kommt es zu keiner Einigung, muss der Bundesrat die Zuwanderungsbeschränkung auf dem Verordnungsweg durchsetzen.