Belgrad unter Druck

Da steht ein Pferd auf dem Floß: Übungseinheit beim Training des »NATO's Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)« in Montenegro (3.11.2016) Foto: Stevo Vasiljevic/Reuters

Am Donnerstag hat in Montenegro die viertägige NATO-Übung EADRCC geendet. Das transatlantische Kriegsbündnis trainiert damit den Einsatz bei Katastrophen wie Überflutungen oder Chemieunfällen. Die Erfahrungen können auch auf andere »Großlagen« übertragen werden. Insgesamt haben 32 Länder an der Übung teilgenommen.

Zum ersten Mal hat Montenegro sein Territorium für eine derartige Veranstaltung zu Verfügung gestellt. Am 19. Mai wurde das Land in Brüssel in die westliche Allianz aufgenommen, zur Zeit ratifizieren die einzelnen NATO-Mitgliedsstaaten das Aufnahmeprotokoll, auch das Parlament in Podgorica muss diesem noch zustimmen. Dass dies nur eine Frage der Zeit ist, betonte der noch amtierende montenegrinische Ministerpräsident Milo Djukanovic bei einem Treffen mit der stellvertretenden NATO-Generalsekretärin Rose Gottemoeller. Die US-Amerikanerin bescheinigte dem Land, dass es bewiesen haben, Verantwortung als Mitglied der Allianz übernehmen zu können.

Unterdessen begann am Donnerstag in Serbien die mehrtägige multinationale Militärübung »Slawische Bruderschaft 2016«, wie das serbische Verteidigungsministerium mitteilte. Insgesamt 718 Soldaten aus Serbien, Russland und Belarus sollen an drei verschiedenen Orten ihre operativen Fähigkeiten in »Antiterroroperationen« in einem multinationalen Umfeld trainieren, wie die serbische Nachrichtenagentur Tanjug berichtete. Vor allem Fallschirmjäger und Spezialeinheiten der drei Streitkräfte nehmen an der Übung teil.

Serbien nimmt sowohl an der Übung der NATO als auch an der »Slawischen Bruderschaft 2016« teil. Dies ist Ausdruck der auf Neutralität pochenden, real aber zweigleisigen Bündnisstrategie Belgrads: sowohl Partnerschaft mit Russland als auch Annäherung an den Westen. Serbien hat 2009 die Aufnahme in die Europäische Union beantragt, 2014 begannen die sich mindestens bis 2020 hinziehenden Beitrittsverhandlungen mit Brüssel. Noch vor wenigen Tagen hatte Serbiens Premierminister Aleksandar Vucic in einem Telefon­gespräch mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini betont, dass für seine Regierung die EU-Mitgliedschaft »ein strategisches Ziel« sei, wie die Belgrader Zeitung Blic am Mittwoch berichtete. Dagegen ist der Beitritt zur NATO offiziell nicht vorgesehen. Dennoch finden immer wieder Kooperationen und Übungen mit der Kriegsallianz statt, die noch in den 90er Jahren das Land bombardiert hatte.

Gleichzeitig wird, wie auch der Name der gemeinsamen Militärübung zeigt, in der serbischen Außenpolitik die Nähe zu Russland betont. Belgrad hat sich nicht den Sanktionen gegen den »slawischen Bruder« angeschlossen. Das hat entgegen den postulierten kulturellen vor allem auch ökonomische Gründe. Die serbische Wirtschaft steckt seit Jahren in einer tiefen Krise, die das Land nicht allein bewältigen kann. Der russische Markt wird – trotz der fehlenden gemeinsamen Landgrenze – für serbische Produzenten immer wichtiger. Bauern aus der ehemaligen jugoslawischen Republik exportieren dank der vom Westen verhängten Sanktionen ihr Obst und Gemüse verstärkt nach Russland.

Außerdem sind russische Firmen in der serbischen Energiewirtschaft aktiv; so hält der russische Gasprom-Konzern 51 Prozent der Anteile am ehemals staatlichen Petroleumunternehmen NIS. In Belgrad bestand zudem lange die Hoffnung, das Land würde durch die Pipeline »South Stream« direkt von russischen Erdgaslieferungen profitieren. Was sich indes mit der faktischen Einstellung des Projektes in Luft auflöste.

Während sich russische Offizielle immer wieder für die Neutralität Serbiens aussprechen, wächst der Druck von seiten des Westens. Der US-Botschafter in Belgrad, Kyle Scott, wird am Sonntag von der Tageszeitung Danas mit den Worten zitiert, man »erwartet« von Serbien, »dass es Teil einer gemeinsamen Außenpolitik ist«. Washington ist die serbische Partnerschaft zu Moskau weiterhin ein Dorn im Auge, vor allem weil Serbien sich Brüssel annähert, doch die Machthaber in Belgrad eine NATO-Mitgliedschaft aus politischem Kalkül vorerst ausschließen. Entsprechend können Kommentare von Radio Free Europe als »Hinweis« verstanden werden, dem montenegrinischen Nachbar zu folgen. In Beiträgen auf der Internetseite des US-Auslandssenders wird immer wieder betont, dass der Unmut in der Bevölkerung wachsen könnte, wenn nicht der Weg der euro-atlantischen Integration fortgesetzt werde.