Blockadekurs

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch in Mia­mi (Foto) seinen dortigen Fans versprochen, das »einseitige Abkommen Obamas mit Kuba« aufzukündigen. Das berichtete am Donnerstag der Fernsehsender Telesur. Er werde den vom scheidenden Staatschef Barack Obama gegenüber Havanna gefahrenen Kurs »radikal ändern« und sich mit den »Oppositionellen« auf der Insel »solidarisieren«. Zudem kündigte er an, die als »Obamacare« bekannt gewordene Gesundheitsversicherung abzuschaffen und Zahlungen an die UNO einzustellen. (jW)