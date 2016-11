»Der Einsatz von Kampfdrohnen ist völkerrechtswidrig«

Foto: Kevin Lamarque /Reuters

Am heutigen Freitag findet ein Verfahren gegen die langjährige Sprecherin der Berliner Friedenskoordination Laura von Wimmersperg vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin statt, weil sie zivilen Ungehorsam im Bundestag ausgeübt haben soll. Was wird ihr vorgeworfen?

Am 25. April 2013 soll sie anlässlich einer Bundestagsdebatte über Kampfeinsätze von Drohnen die Hausordnung verletzt und den Ablauf gestört haben – eine Ordnungswidrigkeit. Mit einigen anderen Aktivistinnen ist sie auf der Tribüne aufgestanden, hat ihre rot angemalten Hände erhoben, die wie mit Blut besudelt wirkten. Sie haben gerufen »Ächten Sie die Kampfdrohnen«. Der Vorfall hat etwa zehn bis 20 Sekunden gedauert. Die Aktion war so abgestimmt, dass sie nach dem Ende einer Rede stattfinden sollte – ohne dass diese hatte unterbrochen werden sollen. Es gab also keine wirkliche Störung. Einzig weil dann Ordnungskräfte einschritten und es Vorwürfe und Diskussionen gab, kam es zu der Aufregung.

Kommt es oft zu solchen Protesten im Bundestag?

Es geht dort eher brav zu. Offenbar reicht die Androhung, dass diese Ordnungswidrigkeit möglicherweise mit ein paar hundert Euro geahndet wird, aus, um politische Aktivisten abzuschrecken, ihren Protest in das Parlamentsgebäude hineinzutragen. Protestiert wurde in den vergangenen Jahren davor. Der verstorbene Publizist Roger Willemsen hatte über einen langen Zeitraum Plenarsitzungen im Bundestag beobachtet – und festgestellt, wie langweilig es dort meist zugeht.

Warum handelt es sich bei dem Fall Ihrer Mandantin nur um eine Ordnungswidrigkeit?

Der gesetzliche Tatbestand ist wohl erfüllt, aber ich argumentiere mit dem übergesetzlichen Notstand als Rechtfertigungsgrund: Selbst wenn meine Mandantin die Hausordnung verletzt hat, wollte sie nur darauf hinweisen, wie wichtig die Entscheidung zur Aufrüstung mit Drohnen ist. Auch nach der Ansicht zahlreicher Völker- und Strafrechtler ist der Einsatz von Kampfdrohnen völkerrechtswidrig, also entweder Kriegsverbrechen oder Massenmord. Ordnet ihn eine Person an, die zugleich als Ermittler, Staatsanwalt, Richter und Henker auftritt, ist das ein Rückfall in die mittelalterliche Vogelfreiheit.

Haben insgesamt Verfahren gegen Teilnehmer an linken Protesten in den vergangenen Jahren zugenommen?

Die Gerichte sind damit ständig beschäftigt, hauptsächlich im Zusammenhang mit Versammlungen. Unter dem noch amtierenden Berliner Innensenator Frank Henkel, CDU, wurde alles getan, um Deeskalation zu vermeiden. Ständig wurden spezielle Trupps in Demonstrationen hineingeschickt, etwa unter dem Vorwand eines Verstoßes gegen das Vermummungsverbot. Dies ist unnötig, da auch im nachhinein Personalien aufgenommen werden könnten. Alles wird gefilmt. Wer sich dann aber unterhakt oder Ordnungskräften in den Weg stellt, dem wird vorgeworfen, Gewalt angewandt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben.

Ist also Versammlungsfreiheit für Linke stärker eingeschränkt?

Wachsende Polizeipräsenz und rechtswidrige Einsätze wirken auf viele einschüchternd. Ich erinnere noch Demonstrationen, bei denen bloß ein Polizeiwagen vorneweg fuhr, um den Weg freizumachen.

Wie gehen die Gerichte mit Verfahren gegen Linke Ihrer Erfahrung nach um?

Die politischen Abteilungen der Staatsanwälte sind oft so besetzt, dass einige selbst in den Reihen der Justiz als »scharfer Hund« betitelt werden. Wir erreichen in solchen Verfahren vermehrt Freisprüche oder Einstellungen. Oft sogar, weil aus dem Filmmaterial der Polizei hervorgeht, dass Behauptungen von Beamten nicht zutreffen können.

Ist das Abfilmen von Demonstrationen legal?

Gerichte haben entschieden, die Polizei dürfe nicht anlasslos filmen. Ein Einsatzleiter hatte kürzlich eingeräumt, Aufnahmen seien ohne Erlaubnis erstellt worden. Das Filmen hat aber auch eine andere Seite – nämlich mitunter für Demonstranten entlastende Wirkung. Anwälte fordern zudem, Verhöre per Video zu protokollieren, um überprüfen zu können, ob der Mandant mit unzulässigen Methoden unter Druck gesetzt wurde – aber von unabhängiger Seite.