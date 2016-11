Hunderte ertrinken im Mittelmeer

Sie haben Glück gehabt: Diese Flüchtlinge wurden am Donnerstag von Helfern aus Malta gerettet Foto: Francesco Malavolta/MOAS via AP

Während sich die Regierenden in den Hauptstädten der EU weiter über das Sinken der Zahl ankommender Flüchtlinge freuen, fordert die Festung Europa weiter Menschenleben. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag in Rom mitteilte, seien mindestens 110 Menschen vor der libyschen Küste ertrunken oder würden vermisst, nachdem am Mittwoch ihr Schlauchboot gekentert sei. Etwa 140 Menschen seien auf dem Boot gewesen, sagte UNHCR-Sprecherin Carlotta Sami unter Berufung auf Überlebende. Nur 29 Insassen hätten bisher gerettet werden können. Der norwegische Tanker »Siem Pilot« traf am Mittwoch als erstes Schiff am Unglücksort ein und zog die von ihrem stundenlangen Überlebenskampf geschwächten Menschen aus dem Wasser. Zudem barg die Besatzung zwölf Leichen. Die Überlebenden wurden von der italienischen Küstenwache auf die Insel Lampedusa gebracht. Dort berichteten zwei Flüchtlinge über ein weiteres Bootsunglück vor der libyschen Küste. Ihr Schlauchboot sei kurz nach dem Start am Mittwoch gekentert, erklärten die beiden Frauen laut Sami. Von den rund 125 Passagieren hätten nur sie überlebt. Die italienische Küstenwache bestätigte die Angaben zunächst nicht. Der italienische Rundfunk RAI ging jedoch von insgesamt 239 Todesopfern und Vermissten allein am Mittwoch aus.

Am Donnerstag gerieten erneut Dutzende Schutzsuchende im Mittelmeer in Seenot. Die »Topaz Responder« der maltesischen Hilfsorganisation MOAS kam fast 180 Menschen zur Hilfe, wie ein AFP-Fotograf an Bord des Schiffes berichtete.

Nach Zählungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben in diesem Jahr bereits mindestens 4.220 Menschen bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Damit sind 2016 schon mehr Menschen auf der Flucht gestorben als in jedem der vorherigen Jahre. 2015 gab es nach Angaben der Vereinten Nationen insgesamt 3.771 Tote. (AFP/jW)