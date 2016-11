Schuss in den Ofen

Kein Konto im Vereinigten Königreich und schon verstummt die ungemütliche Presse? Das hat nicht funktioniert Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Das Schreiben der National Westminster Bank (einer Tochter der zu 70 Prozent in Staatseigentum stehenden Royal Bank of Scotland) an einen ihrer Geschäftskunden wurde Mitte Oktober bekannt. Mit Wirkung zum Dezember werde man alle Kontoverbindungen des Londoner Büros der russischen Nachrichtenplattform Russia Today (RT) kündigen, teilte die Geschäftsleitung mit. Man habe eine Analyse der bisherigen Geschäftsbeziehung vorgenommen und sei zu diesem Schluss gekommen. Eine weitere Diskussion sei zwecklos.

Die gab es dafür zwischen Moskau und London. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa höhnte auf Twitter, Großbritannien lasse offenbar im Zusammenhang mit dem »Brexit« auch die europäischen Werte wie die Pressefreiheit hinter sich. Das Ministerium protestierte auch offiziell gegenüber der britischen Regierung. Diese erklärte sich erst für unzuständig für die Entscheidung der Bank, wies aber andererseits den Vorwurf der Zensur mit dem kuriosen Argument der »niedrigen Zugriffszahlen« auf RT zurück. Mit anderen Worten: Was eh keiner schaue, das sei ja so gut wie nicht veröffentlicht, es könne also auch von keiner Zensur die Rede sein. Angesichts von mehr als 25.000 Abonnenten des Youtube-Auftritts des englischen RT-Programms ist das Argument im übrigen auch von der Faktenseite her fragwürdig. Als dann allerdings in Moskau laut darüber nachgedacht wurde, als Antwort die Konten der britischen BBC in Russland zu kündigen, ging London in die Knie. Die Bank nahm die Kündigung zurück, das Außenministerium behielt die traditionelle britische »steife Oberlippe« bei und schwieg.

Das ist nicht verwunderlich, denn selbst in bürgerlichen britischen Medien kam sehr schnell der Verdacht auf, dass die Kontenkündigung ein politisches Druckmittel gewesen sein könnte. Vor allem die USA hatten seit den Indiskretionen aus Hillary Clintons E-Mail-Server und den Leaks aus dem Mailverkehr der demokratischen Parteizentrale, die deutlich machten, dass die Parteispitze Clintons Konkurrenten Bernard »Bernie« Sanders nach Kräften sabotiert hatte, sofort russische Hacker verantwortlich gemacht. Vizepräsident Joseph »Joe« Biden hatte eine »deutliche Antwort« angekündigt, obwohl die CIA aus genau den Gründen vor einem Cyberkrieg mit Russland gewarnt hatte, die jetzt eingetreten sind: Solche Maßnahmen sind sehr schnell zweischneidig.

Auf der praktischen Ebene wäre das Problem für RT natürlich lösbar gewesen und nicht ganz jenes »objektive Hindernis für die Arbeit des Senders«, welches das russische Außenministerium in seiner Presseerklärung beklagte. Vielleicht wäre es zwar schwierig geworden, eine andere britische Bank zu finden, die RT ein Konto eröffnet hätte. Kein Institut kann sich schließlich sicher sein, dass es nicht noch einmal in die Situation kommen kann, vom Staat »gerettet« werden zu müssen. Jedes hat wahrscheinlich auch noch irgendwelche Leichen in den Bilanzen, die man bei offener Unbotmäßigkeit hervorziehen könnte. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch chinesische Banken in Großbritannien. An die dürfte sich die Regierung von Teresa May, die sich gerade nach dem Brexit China als europäischer Partner andient, nicht so einfach herantrauen.

Der Kern des Problems dürfte darin liegen, dass RT den westlichen Regierungen in wachsendem Maße ein Dorn im Auge ist. Auch deutsche Geheimdienste kamen Anfang des Jahres zu der Einschätzung, RT sei eine Moskauer Waffe im »hybriden Informationskrieg«. Damals stellte die FAZ bereits die Frage in den Raum, ob noch »von der Pressefreiheit gedeckt« sei, was RT anstelle. Die Wut der Mainstreammedien beruht darauf, dass das Format sich eben nicht in der Art traditioneller Auslandssender darauf beschränkt, das eigene Land jenseits seiner Grenzen gut dastehen zu lassen. Statt dessen beruht die Programmpolitik darauf, das westliche Narrativ systematisch durch die Präsentation alternativer Sichtweisen zu relativieren – offenbar für den Westen schon jenseits der Grenze zur Zersetzung.

Wobei diese »Zersetzung« ziemlich postmodern daherkommt und insofern dem Westen seine eigene Melodie vorspielt. Die Programmpolitik von RT ist inhaltlich nicht besonders konsequent: Linke Positionen wurden in der Vergangenheit genauso präsentiert wie Verschwörungstheorien und Rechtspopulistisches. Das deutsche Programm sendete im Winter stundenlange Livestreams von den Pegida-Aufmärschen in Dresden und berichtete groß über die schnell als Ente enttarnte Geschichte des vermeintlich von Migranten entführten russlanddeutschen Mädchens Lisa aus Berlin-Marzahn, das sich als gewöhnliche Schulschwänzerin entpuppte. Das relativiert natürlich nicht nur den westlichen Medienmainstream, sondern auch die Glaubwürdigkeit dieser Quelle.