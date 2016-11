Neues Leben für Kohlelobby

Zu jW vom 7. Oktober: »›Die Folgekosten sind nicht gut abgesichert‹«

(…) Die Förderung und Nutzung von Kohle gefährdet unsere Gesundheit auf direkte und indirekte Weise. Insgesamt 53 Schadstoffe weist das europäische Schadstoffregister aus, mit denen Kohlekraftwerke Luft, Wasser und Boden vergiften. Steinkohle setzt bei der Verbrennung mehr Giftstoffe frei als Braunkohle. Allerdings ist dreimal mehr Braunkohle nötig, um die gleiche Menge an Energie (Strom) zu erzeugen. Darum gilt die Braunkohle als schmutzigste Form der Energiegewinnung. Schmutzige Luft ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO eines der größten Gesundheitsrisiken. (…) Die Erzeugung regenerativer Energie wurde längst zur nötigen Reife gebracht. Allerdings wurde durch die jüngste Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes der Atom- und Kohlelobby wieder neues Leben eingehaucht. (…) Die bisher gut verankerten und beliebten Bürgerprojekte dagegen wird es aufgrund des risikobehafteten Ausschreibungsverfahrens in Zukunft kaum noch geben. Somit hat Kohleversteher Sigmar Gabriel (…) den Energie-Dinosauriern RWE und Co. mit ihren veralteten Technologien wie der Braunkohle den Marktzugang auf Jahrzehnte gesichert, was den Beschlüssen der Klimakonferenz von Paris eklatant widerspricht. (…)

Willy Noll, Herdecke

Manipulierte Zuschauer

Zu jW vom 17. Oktober: »Hohn der Angst«

Die als TV-Event angekündigte Verfilmung des Theaterstücks »Terror« von Ferdinand von Schirach und die anschließende Abstimmung der Zuschauer haben mich schon einigermaßen schockiert! Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich so viele Zuschauer gegen unser Grundgesetz und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2006 stellen. Für mich war von Anfang an klar, dass dieser Bundeswehr-Soldat schuldig ist. Er hat nicht das Recht, »Gott zu spielen« und Herr über Leben und Tod zu sein, wenn andere Möglichkeiten der Problemlösung nicht ausgeschöpft sind. Es war nicht klar, ob die Passagiere es fertigbringen, ins Cockpit des Flugzeugs zu gelangen, um den Terroristen zu überwältigen. Und es wurde durch die Befragung der Staatsanwältin (Darstellerin: Martina Gedeck) sehr schön veranschaulicht, dass die Bundeswehr-Führung es anscheinend absichtlich versäumte, eine Räumung des Fußballstadions zu veranlassen, weil sie eine militärische Lösung des Konflikts von Anfang an anstrebte. Viele Bürger haben sich leider manipulieren lassen und sich mehr auf ihre Gefühle als auf ihren Verstand verlassen. Dass die Rolle des Hauptdarstellers gerade von einem gutaussehenden Schauspieler wie Florian David Fitz besetzt worden ist, war obendrein auch kein Zufall und schlichtweg von der Regie und dem Autor geschickt in Szene gesetzt worden. Auch darauf sind viele Zuschauer leider hereingefallen. Und dass ein Fußballstadion zum Zielpunkt des Terroranschlages werden sollte, war ebenfalls kalkulierte Absicht des Autors Ferdinand von Schirach. Denn gerade der Fußball ist in unserer Gesellschaft hoch emotionalisiert. Ich bin deshalb sehr enttäuscht und mache mir (…) ernsthaft Sorgen über das Rechtsverständnis in unserer Gesellschaft! Selbst Ferdinand von Schirach, der nicht nur Autor, sondern auch Jurist ist, hätte den Bundeswehr-Soldaten für schuldig befunden. (…)

Thomas Henschke, Berlin

Besser Qualität der Arbeit prüfen

Zu jW vom 26. Oktober: »›Berufsverbote führen zu Duckmäusertum‹«

Der »Fall« Kerem Schamberger an der Uni München (…) beleuchtet die Überwachungspraxis an bayerischen Hochschulen durch den Verfassungsschutz. Ergänzend dazu ein eigenes Erlebnis: Als ich auf Antrag eines Kollegen für das Sommersemester 2016 einen Lehrauftrag an der Uni Augsburg erhalten sollte, musste ich, obwohl vorher über Jahrzehnte verbeamteter Hochschullehrer in zwei anderen Bundesländern, ebenfalls den erwähnten Fragebogen ausfüllen. Da ich dort meine Mitgliedschaft in der Partei Die Linke angeführt hatte, sollte ich schriftlich eine Liste von Fragen beantworten wie: »Haben Sie in der Vergangenheit bei Kundgebungen, Demonstrationen, Flugblättern o. ä. mitgewirkt und/oder ist eine derartige Mitarbeit in Zukunft geplant?« Die Beantwortung dieser Fragen habe ich in einem Schreiben an die Präsidentin der Universität abgelehnt, weil sie rechtsstaatlich fragwürdig seien. Wenn schon, dann solle man bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die wissenschaftlichen Arbeiten prüfen. Dann könne man sich solche Verhöre ersparen. Nach wochenlanger Pause hat man sich bei der Univerwaltung dann doch dazu durchgerungen, den Lehrauftrag zu erteilen. Inzwischen soll übrigens die Partei Die Linke von der Liste der extremistischen Organisationen gestrichen worden sein, wie ich höre. Verwandte Organisationen hat man offenbar noch immer im Visier.

Georg Auernheimer, Traunstein

Hintergrundinfos fehlen

Zu jW vom 25. Oktober: »Hollande lässt räumen«

Es gibt sicher keinen Grund, die Politik von Präsident François Hollande zu beschönigen. Dennoch fehlen in dem Bericht Hintergrundinformationen, um die Situation zu verstehen. Die Flüchtlinge in Calais wollten alle unbedingt nach Großbritannien, die britische Regierung nimmt aber schon länger keine mehr auf. Frankreich hat es per Vertrag übernommen, die Grenzkontrollen bereits in Calais durchzuführen, kann aber niemanden durchlassen. Die einzige Maßnahme, die jetzt wohl vereinbart ist: Großbritannien übernimmt Minderjährige, die Angehörige im Land haben. Die französischen Behörden bieten seit längerem Unterkünfte landesweit an, und ein Recht auf Asyl ist inzwischen für Menschen aus Kriegsgebieten wie Syrien, Irak, Sudan und Afghanistan garantiert. (Quelle: RFI) Es ist nicht so, dass überall im Land der Front National den Ton angibt, auch nicht in Südfrankreich. Ich habe selbst erlebt, wie die Haltung der Leute sich verändern kann, wenn diese armen Menschen wirklich ankommen. Flüchtlingsunterkünfte haben in Frankreich trotz Front National bisher jedenfalls nicht gebrannt.

Sigrid Krings, per E-Mail