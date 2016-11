Keine Märchen mehr: Regiedebütantin Natalie Portman als Fania Foto: © Ran Mendelson

Erde, Mensch, Blut, Rot, Stille. Auf Hebräisch klingen all diese Worte gleich. Sie haben alle denselben Stamm. Das ist eine Tatsache. Das ist aber auch eine Metapher. Äußerlich verschiedene Dinge haben einen gemeinsamen Ursprung. Mit solcherart versöhnlichen Motiven hantiert Amos Oz’ autobiographischer Roman »Eine Geschichte von Liebe und Finsternis« (2002, Suhrkamp 2004). Im Märchenonkelton blickt der Weltkriegsüberlebende auf seine Kindheit zurück. Eine Kindheit zu Zeiten der Staatsgründung Israels. In der Verfilmung, die heute in die deutschen Kinos kommt, flüstert eine warme Stimme aus dem Off historische Wegmarken: 1948, erster arabisch-israelischer Krieg. 1949, Wahl zur verfassunggebenden Versammlung. David Ben-Gurion wird Ministerpräsident.

Und zwischen den Trümmern, zwischen den Uniformierten, ein Junge, der Blumen für seine Mutter pflückt. Ein Aufeinandertreffen mit dem arabischen Mädchen aus der Nachbarschaft läuft da so ab: »In diesem Land ist genug Platz für unsere beiden Völker«, sagt der kleine Amos staatstragend. »Kannst du auch auf einem Bein stehen?« fragt das Mädchen. Telefonate mit Verwandten in anderen Landesteilen Israels sind kurz. »Wie geht es euch?« »Nichts Besonderes, wir leben.«

Die Lust am Erzählen kleiner, nachdenklicher Geschichten hat der Schriftsteller Oz von seiner Mutter. Immer mild, immer müde, wird sie angesichts der kargen Lebensumstände depressiv. Gespielt wird diese melancholische Fania von Regiedebütantin Natalie Portman. Die hatte ursprünglich keine Lust, den Trauerkloß zu geben, bekam anders aber die Finanzierung des Films nicht gestemmt. »Niemand wollte mir Geld geben, ich habe jahrelang alles versucht«, sagt sie. Vielleicht lag das auch daran, dass die Oscarpreisträgerin darauf bestand, an Originalschauplätzen zu drehen, auf Hebräisch.

Dem Film merkt man zuweilen an, dass er von einer unerfahrenen Regisseurin gedreht wurde. Zu üppig ist der Einsatz von atmosphärischer Beleuchtung. Mal werden Erinnerungsbilder mit gelblichem Herbstsonnenlicht geflutet, mal Szenen mit ungesättigen Farben verdüstert. Das wirkt alles ein wenig plump. »Wenn ich mein nächstes Drehbuch schreibe, werde ich sparsamer mit Regen umgehen«, sagt die klüger gewordene Debütantin im nachhinein. Ihr Drehbuch aber taugt etwas. Portman hat jede Menge hübscher Episoden miteinander verwoben. Szenen, in denen der Junge die regennasse, lethargische Mutter abtrocknen muss oder in denen er erfährt, dass ein Buch seines Vater im vertrauten Laden nur ausverkauft ist, weil ein gönnerhafter Bekannter alle Exemplare erworben hat.

Die »Geschichte von Liebe und Finsternis« handelt nicht nur vom Krieg und von der Armut im Kibbuz und anderswo. Oz erzählt auch vom Zerbrechen einer Ehe. Von den Enttäuschungen einer Frau, die sich in Sehnsucht nach ihrer polnischen Heimat verzehrt. Vom Unglück eines einfachen Bibliothekars, der es nicht zum Schriftsteller bringt und auch als Pionier des jungen Israels eine eher erbärmliche Figur abgibt. Arieh geht fremd und Fania ist selbst das egal. Sie verstummt. Keine Märchen mehr.

Umgekehrt erzählt Oz auch Welthistorie als Familiengeschichte. Israelis und Araber sind für ihn zwei misshandelte Kinder. Gegängelt vom Kolonialismus Europas, verfolgt und vertrieben gehen sie aufeinander los und buhlen um die Gunst, die ihnen die Mutter verwehrt – statt beisammen zu stehen und sich gegenseitig Halt zu geben. Ja, die naiven Allegorien, die Gutmütigkeit der Erzählung gehen ein bisschen auf den Keks. Das Poetische schrammt schon mal am Kitsch entlang. Aber die vielen, der Welt zugewandten Geschichten, die jeden Fehler eines Mitmenschen mit einer guten Absicht versehen, die voller Verständnis sind und geradezu zärtlich mit denen umgehen, von denen sie handeln, machen den Roman wie den Film zu etwas Besonderem.

Das erfolgreichste israelische Buch aller Zeiten – von der Bibel mal abgesehen – ist würdig verfilmt worden. Wer Eltern und Großeltern vom Krieg erzählen hörte, wird sich an den Tonfall erinnern. Wer solcher Berichte überdrüssig ist, mag sich an typischen Amos-Oz-Episoden freuen wie jener hier: Arieh, beseelt vom Bild des tätigen Intellektuellen, sät Gemüse im winzigen Gärtchen hinterm Haus. Bald darauf präsentiert er seinem Sohn stolz die erblühte Pracht. Eine Lüge. Denn tatsächlich ist jedes Pflänzchen verkümmert. Der Bibliothekar hat sie alle ausgegraben, entsorgt und durch Gemüse vom Händler nebenan ersetzt.