Wehrspottgruppe des Tages: Die Rekruten

Foto: Screenshot youtube/Bundeswehr

Die Bundeswehr hat ein Problem. Die meisten Jugendlichen wollen sich nicht fürs Vaterland und erst recht nicht fürs deutsche abknallen lassen. Deswegen muss »der Bund«, wie die uniformierten Mörder des deutschen Kapitals genannt werden, bei dieser Zielgruppe ganz besonders intensiv werben. Zielgruppe ist natürlich wortwörtlich gemeint, weswegen in der neusten Kampagne aus dem Hause von der Leyen auf Abenteuer und Technik statt auf Verwundung, Trauma und Tod gesetzt wird. Das jüngste 1,7 Millionen Euro teure Machwerk ist eine Serie auf Youtube, der als »soziales Medium« bezeichneten Datenschleuder von Google. In der am 1. November veröffentlichten ersten Folge fahren zwölf Rekruten – so auch der Name der Reihe – beschwingt nach Parow, um dort ihre Grundausbildung zu absolvieren. Insgesamt kostet das Ranschmeißen an das Kanonenfutter übrigens acht Millionen Euro.

Doch Ungemach droht, denn vermeintliche Experten üben sich in Kritik. Zum Beispiel Sascha Stoltenow, der irgendwas mit PR macht und dazu noch Reserveoffizier ist – ein idealer Gesprächspartner für Springers Welt. Wer mit »Abenteuerspielplatz« werbe, erzähle nur die halbe Wahrheit, weiß Stoltenow. Will heißen, der deutsche Landser – und mittlerweile auch die Landserin – müsste, wenn es darum geht, deutsche Interessen am Hindukusch zu verteidigen, auch mal ein paar Afghanen über den Haufen ballern. Mehr Oberst Klein statt Fähnlein Fieselschweif. Außerdem geht es in der Bundeswehr wohl nicht ganz so kameradschaftlich zu, wie es die Werbestrategen auf der Hardthöhe gern weismachen wollen, weshalb ein Viertel der Rekruten die Kaserne wieder verlässt, bevor es zu spät ist. Da geht das US-Militär lieber andere Wege: Dort sollen bald auch Tätowierte, frühere Kiffer und Übergewichtige im Staatsauftrag mit Waffen herumhantieren können.

(rz)