»Es muss eine medizinische Indikation geben«

Foto: Felix Kästle/dpa-Bildfunk

Sie protestieren am Freitag gegen die erzwungene Altersfeststellung vor Europas größter Universitätsklinik Charité in Berlin. Bevor wir auf Ihre Kritik zu sprechen kommen: Können Sie uns bitte erklären, was diese Altersfeststellung ist und wer betroffen ist?

Es geht uns um die Alterszwangsfestsetzung bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Viele Menschen haben, wenn sie hier ankommen, kaum oder keine Papiere und Dokumente bei sich. Diese müssen ihren Namen und ihr Geburtsdatum nennen, allerdings wird ihnen, besonders wenn sie angeben, unter 18 Jahre alt zu sein, häufig nicht geglaubt. An dem Punkt kommen, je nach Bundesland, verschiedene Verfahren zum Einsatz, mit denen das biologische Alter festgestellt werden soll.

Was für Verfahren sind das?

In vielen deutschen Städten werden mittlerweile nur noch Gespräche geführt, aber aus Berlin und Hamburg wissen wir, dass beispielsweise Röntgenuntersuchungen durchgeführt werden, um das Knochenalter zu bestimmen.

Was ist daran zu kritisieren?

Sobald Röntgenstrahlung im Spiel ist, kommt es zu einer Strahlenexposition, also einer Belastung durch Strahlung. In der »Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen« ist aber ganz klar geregelt, dass es eine medizinische Indikation für den Einsatz geben muss. Und das ist für uns bei dem Grund auf keinen Fall gegeben. Verweigert ein Geflüchteter die Untersuchung allerdings, kann sogar der Prozess der Inobhutnahme, also der Unterbringung durch das Jugendamt, beendet werden.

Wenn man beide Verfahren vergleicht: Hat man bei solchen Untersuchungen nicht zumindest genauere Werte?

Bei der Röntgenuntersuchung können Ungenauigkeiten von mehreren Jahren auftreten. Und fragwürdig ist natürlich auch, wer bei diesen Verfahren die Referenzgruppe ist, um das Alter zu bestimmen: Als Vergleich werden die Röntgenbilder von weißen, deutschen Kindern ohne Fluchterfahrung herangezogen. Ob die überhaupt vergleichbar sind, wird nicht in Frage gestellt.

Sie arbeiten schon länger zu dem Thema und kritisieren, dass ein Krankenhaus, also ein Ort, an dem Menschen geholfen werden soll, in diese Alterszwangsfestsetzung involviert ist. Gab es von entsprechenden Stellen darauf bisher eine Reaktion?

Es gibt keine Konsequenz im Sinne von »Die Charité hat darauf reagiert«. Aber wir bekommen Zuspruch von einzelnen Personen oder ganzen Instituten, die das ebenfalls kritisch sehen. Durchgeführt werden die Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin. Von den Verantwortlichen dort haben wir bisher aber noch keine persönlichen Antworten auf unsere Vorwürfe bekommen. Einmal kam eine E-Mail mit ein paar Links, mit denen sie sich wohl erklären wollten. Diese würden angeblich bestätigen, warum es nötig sei, die Verfahren einzusetzen.

Auch die Altersfeststellung über ein Gespräch wirkt auf mich als Laien nicht sonderlich genau. Gibt es bei den Möglichkeiten, die momentan genutzt werden, Verfahren, die Sie präferieren, oder lehnen Sie das Konzept der Altersfeststellung generell ab?

Natürlich können auch Gespräche traumatisierend sein und nur das Ziel haben, das Alter einer Person festzustellen. Wir wünschen uns im Gegensatz dazu humane Gespräche, mit denen der individuelle Hilfebedarf einer Person ermittelt werden soll. Dabei sollte es nicht so sehr darum gehen herauszufinden, ob der Mensch vor einem nun 16, 18 oder 20 Jahre alt ist. Ob jemand volljährig, also reif ist, und welche Unterstützung er braucht, hängt weniger mit dem Alter als mit anderen Faktoren zusammen.