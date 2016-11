In den Sklavenhalterstaat

»Eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung ist unausweichlich«, meinen die Regierungsberater Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Mittwoch stellten die sogenannten Wirtschaftsweisen des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ihr Jahresgutachten in Berlin vor. In der Europäischen Union herrschten weiterhin »strukturelle Probleme«, denen mit weiteren Sozialkürzungsmaßnahmen – der »Konsolidierung der öffentlichen Finanzen im Euro-Raum« – begegnet werden müsse. Die Bundesregierung habe im Zuge der Euro-Krise »eine durchaus angemessene Politik verfolgt und damit erheblich dazu beigetragen, dessen Architektur zu stärken«. Doch habe es Berlin versäumt, stärker darauf zu dringen, dass die Mitgliedstaaten die Stabilität des gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraums in Europa »durch eigene Anstrengungen festigen«.

Deutschland weise für die laufende Legislaturperiode eine enttäuschende Reformbilanz aus. »Statt sich auf den Erfolgen früherer Reformen, wie der Agenda 2010, auszuruhen oder sie sogar zu verwässern, sollte die Politik notwendige Reformen entschlossen umsetzen«, schreiben die fünf Regierungsberater. Investitionen in Infrastruktur und Sozialprogramme erteilen die »Wissenschaftler« eine Absage. Für Deutschland seien »angesichts der günstigen konjunkturellen Lage zusätzliche stimulierende Mehrausgaben des Staates nicht angebracht«. Temporäre Haushaltsspielräume sollten nicht für neue strukturelle Ausgaben verwendet werden. Wie wär’s mit Arbeiten für immer? »Zur Sicherung der langfristigen Tragfähigkeit der Gesetzlichen Rentenversicherung ist eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung unausweichlich.« Um der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit zu begegnen, sollte die Flexibilität im Arbeitsmarkt, insbesondere im Niedriglohnsektor, nicht weiter beschränkt werden. »Die stetige Ausweitung der Arbeitsmarktregulierung ist ein Schritt in die falsche Richtung.« Das gesetzliche Renteneintrittsalter sollte erhöht und an die künftige Lebenserwartung gekoppelt werden. Diskutiert wird eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 69 Jahre im Jahr 2060 und auf 71 Jahre im Jahr 2080.

Die Reichen sollen weiter entlastet werden. Um private Investitionen attraktiver zu machen, seien mehr steuerliche Anreize nötig. Für die Erbschaftssteuer plädiert der Rat für »großzügige Stundungsregeln« für Unternehmenserben. Eine Vermögenssteuer lehnen die »Wirtschaftsweisen« ab.

Einzig der von den Gewerkschaften in das Gremium entsandte Peter Bofinger verwies darauf, dass »für die unteren zehn Prozent und 20 Prozent der Einkommensbezieher die realen Nettoeinkommen um zehn Prozent beziehungsweise vier Prozent gesunken« seien. »Eine Agenda, die allein auf mehr Marktkräfte setzt«, sei »nicht zielführend«, so Bofinger. Auffällig sei vielmehr, dass es trotz der deutlichen Verbesserung der Beschäftigungslage bis zuletzt nicht mehr zu einer günstigeren Einkommensentwicklung für die Personen im unteren Fünftel der Verteilung gekommen sei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm den Spielball der »Sachverständigen« am Mittwoch gerne auf. »Für uns ist immer Zeit für Reformen«, sagte sie laut dpa bei der Entgegennahme des Jahresgutachtens. Auch Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach von einer erfolgreichen Politik der Bundesregierung und verwies darauf, dass sich die deutsche Wirtschaft in guter Verfassung befinde. Ver.di-Chef Frank Bsirske nannte das Gutachten hingegen »ein Dokument reinster Ideologieproduktion« und sprach von »kruden Politikempfehlungen«.