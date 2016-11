Bayern testet »Bodycams«

Im Rahmen eines Pilotprojekts, das Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vorgestellt hat, dürfen Münchner Polizeibeamte am Mittwoch ihre »Bodycams« der Öffentlichkeit präsentieren. Bayerns Polizei stattet ihre Einsatzkräfte in Präsidien der Landeshauptstadt sowie in Augsburg und Rosenheim mit mobilen Körperkameras aus, die ein Jahr lang an »gefährlichen Orten« und bei kritischen Einsätzen getestet werden sollen. Neben der Dokumentation von Beleidigungen, Drohungen oder körperlichen Attacken gegen Beamte erhofft sich das Innenministerium nach eigenen Angaben auch eine abschreckende Wirkung als Effekt dieser Maßnahme. (dpa/jW)