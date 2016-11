Erneut Übergriffe in Bautzen

Rassistische Kundgebung am 18. September auf dem Bautzener Kornmarkt Foto: Arno Burgi/dpa-Bildfunk

Im sächsischen Bautzen hat es am Dienstag abend wieder Auseinandersetzungen auf offener Straße zwischen Neonazis und Asylbewerbern gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, wurden zwei deutsche Frauen und drei junge Flüchtlinge laut Zeugen am Vorabend von einer etwa achtköpfigen Gruppe rechtsextremer Männer bedroht. Demnach zielten zwei Männer »mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in Richtung der Asylbewerber« und verließen dann den Schauplatz. Die Polizei startete nach eigenen Angaben eine Fahndung und stellte Personalien fest. Konkrete Tatverdächtige seien aber nicht ermittelt worden.

Wie die Polizei weiter erklärte, griff Zeugen zufolge andernorts ein 20jähriger Libyer einen 19jährigen Deutschen an. Der Libyer sei festgenommen worden. Er sei in Begleitung zweier weiterer Asylbewerber gewesen. Diese wurden laut der Angaben anschließend aus einer zehn- bis 15köpfigen Gruppe von Rechten heraus angegriffen und mit Steinen beworfen. Die Polizei konnte die Gruppe demnach auflösen und vier verdächtige Deutsche im Alter von 19 bis 28 Jahren identifizieren. Später in der Nacht gab zudem ein 39jähriger Asylbewerber an, mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Beamte stellten kurz darauf einen tatverdächtigen Deutschen mit einer Schreckschusswaffe.

Foto: Arno Burgi/dpa-Bildfunk

In Bautzen war erst im September die Gewalt zwischen jungen Asylsuchenden und Rechtsextremen eskaliert. Etwa 80 Einheimische aus der rechten Szene griffen 20 Flüchtlinge an. Vorübergehend galten daraufhin eine abendliche Ausgangssperre und ein Alkoholverbot für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Oberbürgermeister Bautzens, Alexander Ahrens, stand nach den Vorfällen in der Kritik, auf Forderungen der Neonazis eingegangen zu sein. Vor einer Woche traf er sich zum Dialog mit Vertretern extrem rechter Gruppen, die sich »Nationale Front Bautzen«, »rechtes-kollektiv.bz« oder »Sachsen wehrt sich« nennen. Er habe sich »überrascht« über seine Gesprächspartner gezeigt, hieß es danach in einer Pressemitteilung der Stadt: »Ich hätte nicht gedacht, dass sich diese Personen deutlich gegen Gewalt aussprechen«, so Ahrens. (AFP/jW)