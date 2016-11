Nachschlag: Oi!-Mutantenliaison

Kann auch Oi!: Tarek von der Berliner Hiphop-Crew K.I.Z. Foto: Matthias Merz/dpa-Bildfunk

Wer hätte das gedacht? Er kann auch Streetpunk, mit Unterstützung der Terrorgruppe zwar, doch eingängig ist das Liedchen »Schmetterling« allemal. Klassifiziert ist das am Montag im Internet veröffentlichte Video als »hochoffiziell«. Muss es bestimmt auch, weil Monchi von Feine Sahne Fischfilet den Mutanten spielt, der sich durch den Kurzstreifen futtert und auch flattert. »Auf die Welt zu kommen war ein Eigentor«, heißt es im Refrain und weiter: »Manchmal bin ich ein Schmetterling, schlag mit den Segelohren und flieg davon.« Jetzt könnte man den Text und das Video interpretieren, und wahrscheinlich einige wichtige Gedanken daraus ableiten. Doch das eigentlich Interessante ist, wer sich als Leadsänger in Jeans und klassischem Polo – Oi!– über den Dächern Neuköllns mit der Terrorgruppe in Szene setzt und schließlich noch von Monchi durch die Luft gewirbelt wird. Es ist der Rapper Tarek von K.I.Z. Lustig. (rz)