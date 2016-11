Angeblich der neue Reformator, kein Reformierter. Papst Franziskus am 31.10. mit den Lutheranern im Dom zu Lund Foto: Andrew Medichini/Reuters

Eine neue Kirche wollte der Mönch Martin Luther gewiss nicht gründen, war doch die gesamte Bevölkerung katholisch, von den wenigen Juden abgesehen. So bestimmte die Kirche das Denken und den praktischen Alltag. Dazu gehörte, gemäß einem Sündenkatalog, die Beichte vor dem Priester. Bei Reue erteilte er Absolution; Wiedergutmachung erfolgte durch Gebete und »gute Werke«, zu denen im späteren Mittelalter auch Geldabgaben an die Kirche (Ablass) zählten – eine wichtige Einnahmequelle, um den Petersdom in Rom bauen zu können.

Luther war nach fleißigem Bibelstu­dium zu dem Schluss gekommen, dass die Kirche mit ihrer Bußpraxis unrecht hatte – und darum geht es in den Thesen, die er (wahrscheinlich) am 31. Oktober 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche heftete. Wer in eine akademische Diskussion eintreten wollte, nutzte diesen Ort, um das, was er in lateinischer Sprache erarbeitet hatte, seinen Kollegen vorzulegen.

Luthers Thesen führen aus, wie weit sich die Kirche von ihren biblischen Wurzeln entfernt hatte. Im Laufe der Jahre wurde seine Kritik am Machtmissbrauch der kirchlichen Hierarchie immer radikaler.

Seine Bibelübersetzung in die für alle verständliche Umgangssprache legte nicht nur eine Grundlage für das Hochdeutsch, sondern bedeutete auch eine Emanzipation: Bis dahin war die Bibellektüre das Privileg des lateinkundigen Klerus, nun wurde dieses Buch allgemein zugänglich und motivierte zum Lesenlernen. Die technische Voraussetzung für die Verbreitung der Bibel lieferte die Erfindung der Buchdruckerkunst. Die Leistungen des Humanismus, der das Denken über das Christentum hinausbrachte, ermöglichten die Übersetzung der Bibel aus den Originalsprachen, das sind Hebräisch für den ersten Teil, den die Christen etwas hochmütig das »Alte Testament« nennen, und Griechisch für das »Neue Testament«.

Luther beurteilte die jüdische Reli­gion als Irrtum, den das Christentum aufgedeckt habe, und warb um die Juden. Dass sie aber Juden blieben, nahm er übel und verfasste gegen sie die Schrift »Über die Juden und ihre Lügen«, die als schlimmes Erbe bis in die Nazizeit eine Rolle gespielt hat. Der französische und der Schweizer Protestantismus, die auf den Reformator Jean Calvin zurückgehen, haben einen solchen Antisemitismus nicht gekannt.

Deutsche Fürsten, die sich Luthers Gedankengut aneigneten und ihn unterstützten, gewannen eine größere Unabhängigkeit von der Kirche und vom Kaiser. Luther seinerseits predigte absoluten Gehorsam: den Kindern gegenüber ihren Eltern, ihren Lehrern und »Herren«, den Erwachsenen gegenüber der staatlichen, der »weltlichen Obrigkeit«. Das hatte katastrophale Folgen für die Bauern, die sich durch Luther in ihrem Kampf gegen die Grundherren ermutigt gefühlt hatten. Wer kann, heißt es in der Schrift gegen die aufständischen Bauern, soll sie »zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch«. Mit unerbittlichem Hass verfolgte er Thomas Müntzer, der, ergriffen von Luthers Anfangsideen, die Bauern in ihrem Kampf unterstützte.

Dass das Christentum seit dem römischen Kaiser Konstantin staatstragend war, hat also der lutherische Protestantismus nicht in Frage gestellt (außer in der Weimarer Republik und der DDR, aber das ist ein anderes Thema!) Wir wundern uns also nicht, dass das neue, wieder groß gewordene Deutschland in Luther seine Identifikationsfigur findet. Im Laufe des Jahres 2017 wird die Zahl der medienträchtigen Events anwachsen; um den 31. Oktober herum wird ein Highlight dem anderen folgen, und auf dem Karussell der Eitelkeiten werden sich Repräsentanten von Staat, Gesellschaft und der evangelische Kirche drehen – und vielleicht sogar der katholischen? Möglich scheint alles!