Von affin bis allergen

Früher war nichts besser, nur manches etwas anders; bespielsweise tat, mochte oder brauchte man etwas, während man heute »affin« ist. Affin klingt noch bei den unsouveränsten Handlungen souverän; man ist als Junkie kein Junkie mehr, sondern heroinaffin, und wer ein Wort wie heroinaffin über die Lippen bringt, muss die Sache doch »im Griff haben«, wie man so sagt, und wenn es nur der Würgegriff ist, mit dem man jedweden Rest von Verstand erstickt.

Der Analverkehrer ist popoaffin, was sogar ganz lustig klingt, während die Sache mit der Affinität schon sehr affig wird, wenn ein zweikommasechspromillener Gruselclown ins Mikrofon rülpst: »Ick bin Herha-affin!« Ist der Sexualstraftäter, der den Ausruf »Frauen und Kinder zuerst« zu seinem Lebensmantra gemacht hat, einfach nur sexualmordaffin? Und reagiert eine Gesellschaft, die nicht auf Prävention und Verhinderung setzt, sondern auf Vergeltung, allergen?

Allergen ist das Gegenstück zu affin; während man früher etwas nicht vertrug, mochte oder abkonnte, ist man heute idiosynkratisch, hat also eine Überempfindlichkeit oder reagiert allergen beziehungsweise hat eine Unverträglichkeit. Ich zum Beispiel spüre eine starke Empfindung von Unverträglichkeit, wenn ich die Schaumvokalbeln affin und allergen vernehme; mir fällt dann eine Zeile von Udo Lindenberg ein: »Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein.«

Wenn Sprachgebrauch und Sprachregeln richten sollen, was in der wirklichen Wirklichkeit verbockt und versemmelt wurde, wird es verlogen; Softsprache ändert nicht das geringste an harten Verhältnissen, sondern verkleistert diese nur und packt sie in rhetorische Watte. Wenn eine Faschistenglatze hitleraffin genannt wird, kann man ihr auch gleich das Haarwuchsmittel Seborin verordnen, und wer altfettaffin ist, bekommt seine Pommes Frites in gebrauchtem Palmin aus Vorkriegsbeständen zusammenfriteust. Für Allergentechnologen und »Affinionados« (Friedrich Küppersbusch) habe ich etwas übrig, und zwar diese Zeilen:

Er sprach, ich bin ja so affin / Man briet ihn an, scharf in Biskin. / Er sagte, ich bin allergen / Und sah dann zügig alle gehn.