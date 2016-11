DIDF: Schluss mit der Unterstützung für Erdogan!

Der Vorstand der türkischen Migrantenorganisation »Föderation demokratischer Arbeitervereine« (DIDF) veröffentlichte am Dienstag unter der Überschrift »Die Bundesregierung und die EU müssen aufhören, Erdogan zu unterstützen!« folgende Erklärung:

Die Repressionen gegenüber der kurdischen Bevölkerung, den Medien, den demokratischen Kräften und Politikern in der Türkei nehmen kein Ende. Diese sind täglich mit Unterdrückung, Verboten und Verhaftungen konfrontiert. Erst kürzlich wurden zwölf Fernsehkanäle und elf Radiosender geschlossen. Am gestrigen Montag wurden insgesamt 15 Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften verboten und geschlossen. Unter diesen Zeitschriften ist auch die renommierte Kulturzeitschrift Evrensel Kültür. Die Bürgermeister von Diyarbakir, Gültan Kisanak und Firat Anli, wurden festgenommen und sind im Gefängnis.

Damit nicht genug, wurde gegen die Tageszeitung Cumhuriyet eine breit angelegte Operation durchgeführt. Journalistinnen, Journalisten und Verantwortliche wurden in Untersuchungshaft genommen. Cumhuriyet kritisiert seit Jahren die Aktivitäten der Gülen-Bewegung, dennoch werden ihre Journalisten beschuldigt, mit der FETÖ (Gülen-Bewegung) zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig werden ihnen Kontakte zur PKK/KCK vorgeworfen.

Die Dimension der Unterdrückung und der Repressionen zeigen, dass es in der Türkei keinen Platz mehr für Meinungen, Ideen und Menschen gibt, die nicht AKP-Erdogan-konform sind. Es zeigt sich mehr als deutlich, dass sehr zügig eine autoritäre Herrschaft aufgebaut wird, welche dabei ist, in ein faschistisches Regime zu mutieren.

Die EU hüllt sich zu diesen Punkten in bezug auf die Türkei in Schweigen. Sie kommentiert weder die Angriffe auf Medien noch die auf kurdische Politiker noch die auf demokratische Kräfte.

In offiziellen Erklärungen der EU wird an der AKP-Regierung und an Erdogan sanfte Kritik geäußert. Zugleich ist man sehr darauf bedacht, dass die Beziehungen nicht strapaziert werden. Ein ähnliches Vorgehen zeigen auch einzelne EU-Staaten.

Die von der EU ständig angesprochenen Menschen- und Presserechte, die Demokratie und die unantastbaren Individualrechte treten in dieser Situation stark in den Hintergrund, da es bei der Türkei um die Verhandlungen zum Thema Flüchtlinge geht. Rechte scheinen in diesem Kontext nicht mehr viel wert zu sein.

Aus diesem Grund weiß Erdogan, dass er die Repressionen im Inneren ohne nennenswerte Proteste und Reaktionen der EU ausführen kann. Die Intensität der Repressionen wird dabei täglich erhöht.

Damit statt Krieg Frieden und statt Spannungen der Dialog gefördert werden kann, muss die politische Unterstützung von Erdogan und AKP durch die EU sofort beendet werden.

Wir fordern die sofortige Freilassung der in Untersuchungshaft befindlichen Journalisten und Politiker, die sofortige Beendigung des Ausnahmezustandes, der die demokratischen Rechte und Freiheiten einschränkt, und die sofortige Aufhebung der Dekrete, die an die Stelle von Gesetzen getreten sind.

Wir rufen vor allem die deutsche Regierung und die anderen EU-Länder dazu auf, ihre Unterstützung für Erdogan und für die AKP zu beenden, die Verhandlungen mit der Türkei auf Eis zu legen, bis der Ausnahmezustand aufgehoben ist, und die Waffenverkäufe an die Türkei einzustellen.