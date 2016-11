Signale der Entspannung

Der pakistanischen Hauptstadt scheint der befürchtete tagelange Straßenkampf erspart zu bleiben. Oppositionsführer Imran Khan hat die seit Monaten für heute angekündigte »Belagerung« Islamabads durch Hunderttausende seiner Anhänger am Dienstag in ein friedliches und fröhliches »Erntedankfest« umgewandelt.

Wenige Stunden zuvor hatte es noch nach einer gewaltsamen Konfrontation ausgesehen: Polizei und Grenztruppen hatten einen großen Konvoi aus der Provinz Khyber Pakhtunkhwa an der Grenze zum Pundschab angegriffen, um die Demonstranten an der Weiterfahrt nach Islamabad zu hindern. Während des Einsatzes der Polizei starben nach Angaben von Khans Partei, der PTI, zwei ihrer Aktivisten. Außerdem gab es über 100 Verletzte.

Grund für Kahns Taktikwechsel war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die am Dienstagvormittag fiel: Sie sieht die Bildung eines überparteilichen Ausschusses zur Klärung eines seit Monaten gärenden Finanz- und Korrup­tionsskandals vor. Ein Verbund von mehr als 100 Medien hatte am 3. April äußerst umfangreiches Material veröffentlicht, aus dem hervorgeht, wie internationale Politiker, Geschäftsleute und Prominente über eine Firma in Panama kriminelle Geldwäsche, Kapitalflucht und Steuerhinterziehung im großen Stil betrieben hatten. In Pakistan sind in das »Panamagate« unter anderem drei Kinder von Regierungschef Nawaz Sharif verwickelt. Belastet sind aber auch die 2007 bei einem Bombenanschlag ermordete Politikerin Benazir Bhutto und andere bekannte Größen ihrer Volkspartei (PPP), die sich derzeit in der Opposition befindet. Daher zieht in erster Linie die PTI Vorteil aus dem Skandal.

Der Spruch des Obersten Gerichts ermöglichte Khan ohne Gesichtsverlust einen taktischen Rückzieher. Andererseits hätte sich das frühere Cricket-Idol kaum glaubwürdig rechtfertigen können, wenn er in dieser Lage noch am Konfrontationskurs festgehalten hätte: Die Forderung nach der Untersuchung des Finanzskandals, die jetzt wohl endlich zustande kommen wird, war der Kern des Aufrufs zum Marsch auf Islamabad gewesen.

Kaum hatte Khan am Dienstag verkündet, die heutige Massenkundgebung in der Hauptstadt als friedliche Feier stattfinden zu lassen, begannen die Behörden, alle Container und anderen Straßensperren zu entfernen. Gleichzeitig versprachen sie, die in den vergangenen Tagen Festgenommenen, vermutlich mehr als 1.000 Menschen, unverzüglich freizulassen. Auch Innenminister Chaudhry Nisar äußerte sich versöhnlich: »Heute gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Heute hat Pakistan gewonnen.«

Das könnte zumindest der Fall sein, wenn jetzt wirklich eine Untersuchung des »Panamagate« beginnt, die auch das weit größere Problem der anscheinend unüberwindbaren Herrschaft der Korrup­tion in Pakistan nicht ausspart.