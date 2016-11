Schlüsselstaat für EU

BU Foto: AP Photo/Olamikan Gbemiga

Mädchen und junge Frauen, die von der islamistischen Kampforganisation Boko Haram entführt wurden, werden nach ihrer Befreiung erneut zu Opfern. In nigerianischen Internierungslagern sind sie sexueller Nötigung und Erpressung, aber auch offenen Vergewaltigungen durch das Wachpersonal und Angehörige anderer Sicherheitskräfte ausgesetzt. Das berichtete die in den USA beheimatete Organisa­tion Human Rights Watch (HRW) in einem am Montag veröffentlichten Report, der auf der Untersuchung von 43 Einzelfällen in sieben Lagern beruht.

Materielle Grundlage der meisten von HRW dokumentierten Fälle von sexueller Gewalt ist die chronische Unterversorgung mit allem Lebensnotwendigen, die auch in vielen nigerianischen Flüchtlingslagern herrscht. Die internationale Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) berichtete zum Beispiel im Juni über einen »katastrophalen medizinischen Notstand« im nordnigerianischen Lager Bama, wo 24.000 Vertriebene und Flüchtlinge, darunter 15.000 Kinder, untergebracht sind. Dort seien in den Vormonaten mehr als 1.200 Menschen verhungert oder an behandelbaren Krankheiten gestorben.

Nach aktuellen Angaben der UNO gibt es in Nigeria 2,1 Millionen Binnenflüchtlinge. Außerdem leben 170.000 Nigerianer in Lagern der Nachbarländer, hauptsächlich in Niger und Kamerun. Es waren früher weit mehr, aber nach den 2015 erreichten militärischen Erfolgen gegen Boko Haram sind Zehntausende nach Nigeria zurückgekehrt, viele von ihnen unter Zwang. Vor allem Kamerun hat nigerianische Flüchtlinge in Massen gewaltsam über die Grenze vertrieben. Im Juni erklärte Nigeria sich schließlich bereit, 80.000 Flüchtlinge aus Kamerun »zurückzunehmen«. Inzwischen versuchen Tausende von ihnen aufgrund der Zustände in nigerianischen Lagern, illegal wieder nach Kamerun zu kommen.

Wo Menschen auf so barbarische Weise behandelt und herumgeschoben werden, will die EU nicht fehlen. Am 26. Oktober nahm die Europäische Union offiziell Gespräche mit der nigerianischen Regierung über ein Abschiebeabkommen – amtsenglisch: »Readmission agreement« – auf. Grundsätzlich vereinbart wurden die Verhandlungen, von denen sich die EU ein »zügiges Ergebnis« erhofft, schon im März.

Nigeria ist eines von fünf afrikanischen Ländern, die von der EU dazu auserkoren sind, als »Schlüsselstaaten« dafür herzuhalten, einen modellhaften Durchbruch für ihre Abschiebungspolitik zu erzwingen. Die anderen sind Niger, Mali, Senegal und Äthiopien. Keines dieser Länder spielt in der gegenwärtigen Massenfluchtbewegung nach Europa eine erhebliche Rolle. Der EU geht es in der Hauptsache »ums Prinzip«. Was die fünf Länder zu bevorzugten Opfern macht, sind strukturell bedingte Finanznöte, damit verbundene starke Abhängigkeit, dauerhafte Instabilität, und im Fall Äthiopiens auch ein besonders schlechtes internationales Image als Unrechtsstaat. Niger zum Beispiel ist laut Statistik das ärmste Land der Welt und kann überhaupt nur dank ständiger Subventionen der »internationalen Gemeinschaft« überleben. Mali geht es nicht viel besser.

Aus Nigeria kamen 2015 nicht einmal 25.000 Flüchtlinge nach Europa, fast alle auf der Route Libyen–Italien. Ungefähr ebenso viele waren es in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel trägt offen vor sich her, dass sie die meisten nigerianischen Flüchtlinge, die den mühsamen und gefährlichen Weg nach Deutschland geschafft haben, so bald wie möglich abschieben will. Zum Abschluss einer Afrika-Reise sagte Merkel der Presse am 14. Oktober in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba: Die Anerkennungsquote für nigerianische Flüchtlinge liege bei acht Prozent. Die übrigen seien »aus wirtschaftlichen Gründen« gekommen und hätten »völlig falsche Vorstellungen«. Sie würden alle nach Nigeria zurückgeschickt. Aber zuerst muss das Abkommen unter Dach und Fach gebracht werden.