Sterbehilfe für Milchbauern

Meisterzählter Witz unter Landwirten: Was macht die Bäuerin, wenn sie eine Million Euro gewinnt? Melken, bis das Geld alle ist Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Vor fast zwei Monaten hatte sich das Bundeslandwirtschaftsministerium mit den Ressortchefs der Länder grundsätzlich darüber geeinigt, in welcher Form die von der EU bereits im Juli genehmigten Beihilfen für die notleidenden Milchviehhalter an die Betroffenen verteilt werden sollen. Am heutigen Mittwoch soll es dazu endlich einen Beschluss der Bundesregierung geben, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus dem Hause von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) erfuhr.

Auf der Agrarministerkonferenz Anfang September in Rostock-Warnemünde waren die Fachpolitiker übereingekommen, dass die von der EU für Deutschland bereitgestellten 58 Millionen Euro noch einmal um die gleiche Summe aus Bundesmitteln aufgestockt werden sollen (siehe jW vom 10.9.). Nun heißt es aus dem Bundesministerium, das Kabinett werde heute ein »Liquiditätsprogramm« verabschieden, über das die insgesamt 116 Millionen Euro von Bund und EU verteilt werden sollen. Die Hilfen sollen zum Beispiel in Form von »günstigen Darlehen« gewährt werden. Einmal mehr gibt es also keine Zuschüsse, sondern nur die Möglichkeit, sich noch mehr zu verschulden. Zusätzliche Mittel sollen nach Angaben eines Ministeriumssprechers für Steuerentlastungen bereitgestellt werden. Dafür werde die Regierung eine »steuerliche Gewinn- und Tarifglättung« beschließen. Dabei gehe es darum, dass Höfe ihre Gewinnschwankungen der vergangenen drei Jahre steuerlich ausgleichen können. Dies könnte den Staat nach den Berechnungen des Landwirtschaftsministeriums 50 Millionen Euro kosten. Das heißt, der Fiskus würde auf Steuereinnahmen in dieser Höhe verzichten.

Minister Schmidt forderte die Bauern derweil in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse (Dienstagausgabe) auf, sich auf die veränderte »Marktsituation einzustellen«. Andernfalls liefen sie »Gefahr, die Unterstützungsbereitschaft von Staat und Gesellschaft zu überdehnen«.

Bereits vor dem Auslaufen der Milchquote in der EU zum 1. April 2015 war die in der Gemeinschaft produzierte Milchmenge deutlich angestiegen. Im Sommer vergangenen Jahres waren die Erzeugerpreise, also das Geld, das beim Landwirtschaftsbetrieb ankommt, mit 25 Cent pro Liter nicht mehr kostendeckend. Nach Angaben von Bauernverbänden müssten 35 bis 40 Cent gezahlt werden, damit die Bauern nicht in die Verlustzone rutschen. Im Frühjahr bekamen sie jedoch noch weniger, nämlich teilweise unter 20 Cent. Inzwischen erzielen manche inklusive Zulagen wieder an die 30 Cent pro Liter. Da aber viele Betriebe wegen der Dumpingpreise in hohem Umfang zusätzliche Kredite aufnehmen mussten, dürfte dies nur noch einem Teil der angeschlagenen Unternehmen das Überleben ermöglichen.

Zu dem nun endlich beschlussreifen Programm sagte der Präsident des brandenburgischen Bauernverbandes, Henrik Wendorff, kürzlich auf einer Veranstaltung in Seelow (Brandenburg), es handele sich dabei nur um eine »Sterbehilfe«. Und Sebastian Scholze vom selben Verband äußerte gegenüber dem RBB, die Hilfspakete von Bund und EU forderten von Bauern eine Reduktion der produzierten Milchmenge. Zugleich seien die Hilfszahlungen aber so niedrig, dass die Bauern immer noch besser damit führen, wie zuvor zu produzieren und zu verkaufen, statt die Menge zu drosseln und Unterstützung zu beantragen.

Zurückgegangen ist die in Deutschland produzierte Milchmenge trotzdem, und zwar erheblich. Sie liegt mittlerweile deutlich unter dem Niveau vom Herbst 2014. Allein in Brandenburg haben seit dem Ende der Milchquote vor eineinhalb Jahren 64 Milchviehhalter die Kühe abgeschafft, wie der RBB vergangenen Freitag berichtete. Das sind 15 Prozent der Betriebe. In der Folge gibt es in dem Bundesland 10.000 Kühe weniger.