Profitmaximierung über alles

Ganz unerwartet kam die Nachricht nicht, aber sie sorgte dann doch für Aufsehen: Die Kölner DuMont-Mediengruppe wird künftig die Berliner Zeitung (BZ) und den Berliner Kurier (BK) sowie die jeweiligen Internetportale von einem gemeinsamen »Newsroom« aus mit Inhalt füllen lassen. Mindestens 50 Redaktionsstellen in der Hauptstadt sollen dadurch »eingespart« werden. Die Begründung lautet wie in vielen ähnlichen Fällen, Auflagen- und Anzeigenverluste ließen keine andere Wahl.

Auf dem Berliner Zeitungsmarkt ist die Konkurrenz so hart wie sonst nirgends in Deutschland: Drei Regionalzeitungen buhlen um die Gunst des Publikums, dazu kommen die hier erscheinenden Überregionalen taz, Neues Deutschland und jW. »Platzhirsch« ist der Tagesspiegel (Dieter von Holtzbrinck Medien), gefolgt von der BZ und der Berliner Morgenpost (Funke-Gruppe). Den Boulevard teilen sich Bild Berlin und die einst selbständige B.Z. mit einer gemeinsamen Redaktion (Springer) sowie der BK. Die Gesamtauflage dieser Blätter hat sich in den vergangenen zehn Jahren von 1,07 Millionen auf 544.000 nahezu halbiert. Ein Ende des Abwärtstrends ist nicht in Sicht.

Das Modell Gemeinschaftsredak­tion ist nicht neu. Im Verlagshaus Axel Springer in Berlin sind 2006 die Redaktionen der Welt und der Berliner Morgenpost (bis 2014 Springer) zusammengelegt worden, 2013 die der B.Z. und Bild Berlin. Aus Sicht des Verlags hat das Modell funktioniert. Die Verlagsgruppe Madsack aus Hannover betreibt seit 2013 in Berlin ihr »RedaktionsNetzwerk Deutschland« für 15 Zeitungen im ganzen Land. Die Funke-Mediengruppe hatte schon 2009 nach einem langen Konzentrationsprozess ein »Content Desk« für ihre vier verbliebenen Titel im Ruhrgebiet geschaffen und vergangenes Jahr – ebenfalls in Berlin – eine Zentralredaktion für ganz Deutschland eröffnet.

Bei diesen und anderen Redaktionsgemeinschaften geht es darum, Kosten zu sparen, indem die Texte zu überregionalen Themen (Politik, Wirtschaft, Kultur usw.) an einer Stelle für alle Zeitungen des jeweiligen Verlags verfasst und in den Einzelredaktionen übernommen werden. Auch DuMont betreibt schon seit 2010 eine Hauptstadtredaktion, die die Blätter des Konzerns – und sogar fremde wie etwa die Frankfurter Rundschau – beliefert.

Im Unterschied dazu wird DuMonts Berliner »Newsroom« zunächst für einen regionalen Markt arbeiten, dafür aber unterschiedliche Gattungen (Abonnementzeitung und Boulevard) bedienen. Das ist in Deutschland bislang beispiellos. Hierzu wird eine neue Firma, die Berliner Newsroom GmbH, gegründet, die die Gesamtverantwortung für die beiden Blätter und deren digitale Produkte innehaben soll. Die operative Leitung wird bei drei Chefredakteuren liegen, weiter sind 140 Redakteursstellen vorgesehen. Die bisherige Hauptstadtredaktion und die ebenfalls schon existierende Digital 24 GmbH mit zusammen 30 Redakteuren werden in die neue Firma integriert.

Für die restlichen 110 Arbeitsplätze hat sich das Management einen besonders perfiden Trick einfallen lassen. Die etwa 160 Redakteure von BZ und BK werden entlassen und dürfen sich auf die 110 Stellen im »Newsroom« bewerben. Auf diese Weise wird die ansonsten zwingend vorgeschriebene Sozialauswahl umgangen. Bei betriebsbedingten Kündigungen muss nach sozialer Härte (Alter, Familienstand, Firmenjahre) ausgewählt werden, wer die Kündigung bekommt, der Betriebsrat bestimmt mit. Wenn die komplette Firma, in diesem Fall die Redaktion, beseitigt wird, entfällt das. Die Chefredakteure können nach eigenem Geschmack entscheiden, wen sie übernehmen wollen und wen nicht. Ob dieses Vorgehen juristisch haltbar ist, werden Gerichtsverfahren zeigen.

Geholzt wird auch in anderen Bereichen. Die Tochterfirma DuMont Systems mit 16 Beschäftigten leistet die technische Unterstützung der Redaktionen. Sie wird liquidiert, die Tätigkeit an eine Fremdfirma ausgelagert. Die Callcenter in Halle und Berlin sowie die Abonnementbetreuung werden verkauft. Davon sind rund 350 Beschäftigte betroffen.

Und das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Dafür sprechen kryptische Äußerungen zu möglichen Betriebs- und Teilbetriebsschließungen, die es nach dem Start des »Newsrooms« geben könne, und Gerüchte, denen zufolge »Kooperationen« mit der Berliner Morgenpost gesucht würden. Dafür sprechen vor allem die anderen Krisenherde in der Mediengruppe DuMont. Eine Woche vor der Bekanntgabe der Rosskur in Berlin hatte der Betriebsrat der Hamburger Morgenpost Alarm geschlagen: Ein Viertel der dortigen Redaktion – 15 bis 17 Personen – sollen entlassen werden. Die Texte zur Bundespolitik könnten künftig verstärkt aus Berlin kommen. Zuvor waren in Hamburg bereits zehn Stellen gestrichen worden.

Zudem gilt es als offenes Geheimnis, dass das »Berliner Modell« auch für den DuMont-Stammsitz in Köln in Frage kommt. Dort gibt der Konzern wie in Berlin eine Abonnementzeitung (Kölner Stadtanzeiger) und ein Boulevardblatt (Express) heraus. Eine gemeinsame Redaktion läge in der Logik der Geschäftspolitik. Unklar ist wohl nur noch, ob man sich die überregionalen Seiten nicht gleich von der Konkurrenz (es wird kolportiert, hier könnten Funke oder Madsack zum Zuge kommen) schicken lassen soll. Personalabbau in großem Umfang wird in jedem Fall die Folge sein.

Noch eine weitere Variante steht im Raum: In der neu zu schaffenden Berliner Newsroom GmbH bzw. der übergeordneten Holding sind »digitale Experten« als Gesellschafter ausdrücklich willkommen. Wer das sein soll, wird nicht gesagt. Es könnten Internetkonzerne ebenso wie Finanzinvestoren sein. Solche Teilhaber sind in aller Regel nicht an journalistischer Qualität, sondern an Rendite interessiert.

Die schon hysterisch anmutende Sparpolitik bei DuMont ist keinem journalistischen Konzept geschuldet, sondern dem Willen, mit allen Mitteln den Profit zu steigern. Eine Gemeinschaftsredaktion für Boulevard- und Abozeitung mag betriebswirtschaftlich naheliegen. Publizistisch könnte sie zum Flop werden. Denn die Vision dauerhaft hoher Profitraten verträgt sich nicht mit einem Verlag, der keine konkurrenzfähigen Produkte mehr zu bieten hat.