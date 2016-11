Am Stadtrand

Rund zwei Wochen nach Beginn der Offensive auf die von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) kontrollierte irakische Stadt Mossul sind die Angreifer nach eigenen Angaben erstmals auf das Stadtgebiet vorgedrungen. Eliteeinheiten der Armee hätten von Osten her die Stadtgrenze erreicht und diese überquert, sagte der Chef der irakischen Kräfte, Talib Schaghati, am Dienstag dem Staatssender Al-Irakija. Tausende Menschen sind vor den Kämpfen auf der Flucht (Foto), während der IS offenbar Einwohner von Mossul als »menschliche Schutzschilde« missbraucht. (dpa/jW)