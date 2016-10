Warten auf den HSV

Wie war das nochmal mit Tasmania? Markus Gisdol in der HSV-Operette Foto: Axel Heimken/dpa-Bildfunk

Es gab wohl in den letzten Jahren keinen Club, der derart unverschämt mit den Unterklassen liebäugelt wie der Hamburger SV. Dachte man in der vorigen Runde kurzzeitig, dass sich der schlingernde Dinodampfer unter Bruno Labbadia wieder gefangen habe, so belehrt er alle seine unbelehrbaren Anhänger in diesen Wochen eines Besseren. Zwei Punkte bei erst zwei Toren stehen für das letzte verbliebene Bundesliga-Gründungsmitglied nach den ersten neun Spieltagen zu Buche – Tasmania Berlin lässt grüßen. Den ersten der angesichts der Konstellation zu erwartenden drei bis vier Trainerwechsel hat die hanseatische Daueroperette bereits hinter sich gebracht. Effekt: gleich Null.

Beim Sonntagsspiel in Köln versuchte es der jüngst zum Coach bestellte Markus Gisdol mit der in solch verfahrener Situation naheliegendsten Strategie. Er verordnete seinen Schützlingen defensive Kompaktheit. Das ist im zeitgenössischen Trainersprech der Codebegriff für garstiges Mauern und die Destruktion gegnerischen Kreativspiels. Da auch der aktuelle Höhenflug des 1. FC Köln letztendlich in diesem Ansatz verwurzelt ist, entspann sich ein zunächst ereignisarmer Kick. Kurz vor der Pause vergab der FC einen Elfmeter, mehr passierte in den ersten 45 Minuten nicht.

Nach dem Wechsel nahm das stets auf Pathos und Tragik gebürstete Drehbuch der fortlaufenden HSV-Soap dann die üblichen Wendung: Angreifer Bobby Wood, im Sommer von Union Berlin gekommen und Schütze der bisherigen zwei Saisontore, ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die rote Karte. Damit war das kleine bisschen HSV-Herrlichkeit auch schon dahin. Wie schon in der Vorwoche gegen Eintracht Frankfurt, als man ebenfalls nach einer Hinausstellung zusammenbrach, unterlag man durch einen Dreierpack von FC-Torjäger Anthony Modeste standesgemäß mit 0:3.

Damit hat der HSV aktuell mehr Platzverweise kassiert als Tore geschossen, und die Zeichen stehen mal wieder auf Abstieg. Dumm nur für all jene, denen wie mir diese alljährlich wiederkehrende hanseatische Operettenaufführung längst zum Hals heraushängt, dass dies leider viel zu früh in der Saison der Fall ist.

In der fußballerischen Drittklassigkeit sendete unterdessen Aufsteiger FSV Zwickau ein Lebenszeichen und verließ mit einem 1:0-Sieg im schwäbischen Aalen das Tabellenende. Jonas Nietfeld besorgte nach der Halbzeit den Treffer des Tages. »Endlich haben wir den Bock umgestoßen«, atmete Trainer Torsten Ziegner auf. Ebenfalls im Ländle gastierte Drittligaprimus MSV Duisburg, kam aber bei Sonnenhof Großaspach in einem Langweiler de Luxe nicht über ein torloses Remis hinaus. Da Hansa Rostock gegen die Mainzer Zweite nur 1:1 spielte, ist jetzt der Hallesche FC bestplazierter Ostverein. Marvin Ajani traf gegen den Tabellenzweiten aus Osnabrück entscheidend für den HFC, der nunmehr seit acht Spielen ungeschlagen ist und auf den fünften Platz vorrückte.