»Nicht weniger, sondern mehr Schutz für die Löhne«

Die im Amt bestätigte Präsidentin der Unia, Vania Alleva (27. Oktober, Genf) Foto: unia.ch

Die Delegierten des Kongresses der größten schweizerischen Gewerkschaft Unia verabschiedeten zwischen dem 27. und 29. Oktober in Genf insgesamt sechs Resolutionen. Sie behandeln die Themen Lohnschutz, Migrationspolitik, den Einsatz gegen Sozialabbau, das Ringen um eine Arbeitszeitverkürzung, die Digitalisierung und Klassenkampf. Im folgenden sind weite Teile der Resolution »Schützen wir die Löhne und Rechte aller Arbeitnehmenden – nicht die Patrons und die Grenzen« dokumentiert. (jW)

(…) Der Bund will den Firmen bei seinen Beschaffungen neu erlauben, dass sie tiefere Löhne zahlen können als am Arbeitsort üblich sind (Herkunftsprinzip). Schweizer Diplomaten wollen dem Druck der Ideologen in der EU-Kommission nachgeben (…). Die Hardliner im Arbeitgeberverband greifen den Lohn- und Arbeitnehmerschutz frontal an und übernehmen die Forderungen der rechten Kräfte nach einem diskriminierenden Kontingentsystem. Die Folgen einer derartigen Kehrtwende wären katastrophal: Tieflohnstellen, Schwarzarbeit und prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen wären an der Tagesordnung – wie unter dem früheren System.

Für die Unia ist klar: Wir haben für die Einführung der Personenfreizügigkeit gekämpft, um Diskriminierungen zwischen Arbeitnehmenden aus dem In- und Ausland abzuschaffen. Wir lassen nicht zu, dass dies von den rechten Fremdenfeinden wieder rückgängig gemacht wird. Rund ein Drittel der Lohnarbeitsstunden in unserem Land wird von Berufstätigen ohne Schweizer Pass geleistet. Eine Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit würde die Arbeitnehmenden spalten und die Lage aller verschlechtern. Die Einführung von Kontingenten und neuen Diskriminierungen bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative würde die Unia nötigenfalls mit einem Referendum bekämpfen. (Im Februar 2014 stimmte eine knappe Mehrheit des Schweizer Stimmvolks für die Vorlage, welche vorsieht, nur noch eine bestimmte Anzahl von Migranten ins Land zu lassen, jW.)

Die bisherigen flankierenden Maßnahmen (Regelungen, die gleiche Arbeitsbedingungen für Migranten und einheimische Arbeiter sicherstellen sollen, jW) bzw. deren Umsetzungen reichen im aktuellen wirtschaftspolitischen Umfeld nicht aus. Der Druck auf die Löhne hat zugenommen, und die Zunahme der (Leiharbeit, jW) und anderer prekärer Beschäftigungsverhältnisse unterläuft das gesetzliche und (tarifvertragliche, jW) Schutzdispositiv. Heute werden die Firmen nur alle 25 Jahre kontrolliert, die Bußen bei Verstössen haben noch nicht einmal eine symbolische Wirkung, und fast die Hälfte der Arbeitnehmenden ist nicht durch Mindestlöhne geschützt.

Diese Lücken müssen dringend geschlossen werden. Es braucht darum nicht weniger, sondern mehr Schutz für die Löhne und Arbeitsbedingungen, eine Eindämmung der (Leiharbeit, jW), spezifische Maßnahmen für besonders exponierten Arbeitnehmergruppen (insbesondere von älteren und schlecht qualifizierten Arbeitnehmenden) und mehr Rechte gegen Arbeitgebermissbrauch für alle Arbeitnehmenden.

Ein »Inländervorrang«, wie er zur Zeit im Parlament diskutiert wird, kann dies keinesfalls ersetzen. Weder eine Meldepflicht offener Stellen an die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren noch andere bürokratische Maßnahmen können einen effektiveren Lohnschutz durch verbesserte flankierende Massnahmen ersetzen. Sie werden Arbeitgeber nicht davon abhalten, Arbeitnehmende zu entlassen, um sie mit billigeren Arbeitskräften zu ersetzen. Im Gegenteil: Sie führen nur zu einer zusätzlichen Stigmatisierung der Immigranten und Immigrantinnen. (…)