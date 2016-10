Unbeschränkter Terror

Mit dem »Marsch auf Rom« am 28. Oktober 1922 erzwang Benito Mussolini (29.7.1883–28.4.1945; erste Reihe, 4. v. l.) seine Vereidigung als Ministerpräsident – so hatte er es vorher mit dem Industriellenverband sowie einflussreichen Kreisen des italienischen Hofes abgesprochen Foto: picture-alliance / akg-images

Mit dem Verbot der gesamten Presse, die antifaschistischer Positionen beschuldigt wurde (darunter sozialistische und kommunistische Zeitungen), leitete Benito Mussolini am 1. November 1926 den Übergang zur offen terroristischen Diktator ein. Das Interdikt betraf die Zeitung Unità der Kommunistischen Partei (PCI), den Avanti! der Sozialistischen Partei (PSI), die Gewerkschaftszeitung Battaglie sindacali und bekannte bürgerliche Zeitungen wie die Turiner La Stampa, den Mailänder Corriere della Sera oder das Il Gazzetino aus Venedig. Sie hatten sich in der vorangegangenen Krise des faschistischen Regimes nicht offen hinter den »Duce« gestellt. Am 5. November wurden alle Parteien und Organisationen, ausgenommen der Partito Nazionale Fascista (PNF) und dessen angeschlossene Gruppierungen, verboten. Die faschistische Parlamentsmehrheit verabschiedete Ausnahmegesetze und annullierte die letzten Mandate der Opposition. Mussolini war als Regierungschef nicht mehr dem Parlament rechenschaftspflichtig, sondern nur noch dem König, was eine reine Formalität war. Regierungsdekrete bedurften keiner legislativen Zustimmung mehr. Der von den Reformisten beherrschte Gewerkschaftsbund Confederazione Generale del Lavoro (CGdL) löste sich im Januar 1927 selbst auf. Alle kommunistischen und sozialistischen Abgeordneten, derer die Polizei habhaft werden konnte, wurden verhaftet, darunter am 8. November KPI-Generalsekretär Antonio Gramsci. Dem PSI-Vorsitzenden Pietro Nenni gelang es, nach Paris zu fliehen.

Am Ende des Ersten Weltkrieges hatte sich Italien auf der Seite der Sieger befunden und als wichtigste Beute das österreichische Südtirol kassiert. Der Preis waren 680.000 Tote, ca. eine Million Verwundete und eine halbe Million Invaliden. Die Kriegsfolgen und die heraufziehende Wirtschaftskrise mit maßlosen Teuerungen und offiziell mehr als einer halben Million Arbeitslosen mündeten in die revolutionären Nachkriegskämpfe. In der Sozialistischen Partei, die 1919 etwa 300.000 Mitglieder zählte, hatte sich der reformistische Flügel noch nicht als beherrschend durchsetzen können. Bei Kriegsausbruch hatte die PSI antimilitaristische Positionen bezogen, die sie, von Abweichungen einer reformistischen Minderheit abgesehen, bis Kriegsende beibehalten hatte. Bei den Wahlen im November 1919 verdreifachten die Sozialisten ihre Parlamentsmandate gegenüber 1913 und errangen 156 der insgesamt 508 Sitze in der Abgeordnetenkammer.

Millionen streikten nicht mehr nur, um ihre materielle Lage zu verbessern, sondern für den Sturz der Ausbeuterordnung. Im August/September 1920 besetzten die Arbeiter alle großen Betriebe in Norditalien, wählten Fabrikräte, übernahmen die Leitung der Produktion (die sie trotz Sabotage des größten Teils des technischen Personals durchweg zu 70 Prozent aufrechterhielten) und bildeten bewaffnete Rote Garden zur Verteidigung der Unternehmen. Im Süden hatte die Inbesitznahme von Ländereien der Latifundistas teilweise Massencharakter. Die Regierung musste per Dekret das Vorgehen der Bauern legalisieren.

Aufstieg des Faschismus

Da dem Imperialismus in Italien nicht wie in Deutschland eine mehrheitlich revisionistische und chauvinistische Positionen vertretende sozialdemokratische Führung zur Niederschlagung der revolutionären Arbeiter zur Verfügung stand, setzten seine reaktionärsten Kreise auf Mussolini. Damit wurde der Faschismus in Italien früher als in Deutschland zu der Kraft, in der Großkapital und Latifundistas den Garanten ihrer Existenz sahen und dem sie an die Macht verhalfen. Im März 1919 gründete Mussolini die italienischen Kampfverbände, die Fasci italiani di Combattimento. Dafür stellten ihm führende Unternehmer das Gebäude ihrer Industrie- und Handelskammer (des Vorläufers des Industriellenverbandes Confindustria) an der Piazza San Sepolcro in Mailand zur Verfügung.

Die Gründung der Kommunistischen Partei am 21. Januar 1921 gab den revolutionären Kräften Auftrieb. Mussolini versuchte danach zunächst, die faschistischen Positionen durch eine Teilnahme an den für Mai 1921 anberaumten Parlamentswahlen zu stärken und bildete mit der bürgerlichen Rechten einen »Nationalen Block«. Trotz blutigen Terrors auf den Straßen kam die profaschistische Koalition nur auf 265 Mandate, von denen 36 an die Faschisten fielen, die erstmals ins Parlament einzogen. Die PSI behauptete 123 Sitze, die katholische Volkspartei kam auf 108. Der PCI gewann erstmals 15 Mandate. Mussolini drohte, »ich bin gegen das Parlament und gegen die Demokratie«. Während seine paramilitärischen Milizen, die sogenannten Schwarzhemden, schrien: »Italien braucht einen Diktator«, kündigte er an, wie dieses Ziel erreicht werden soll: »Wir werden kein Parlamentsklub sein, sondern ein Aktions- und Exekutionskommando.«

Nach diesen Wahlen begann Mussolini, die bewaffnete Machtergreifung vorzubereiten. Einflussreiche Kreise des Industrie- und Bankkapitals, Vertreter der Großagrarier sowie der Staatsbürokratie und Teile des Militärs unterstützten ihn. Von der im April 1910 gegründeten Confindustria und der 1920 gebildeten Confederazione Generale dell´Agricoltura sowie aus vielen Unternehmerkassen (Conti, Pirelli, Agnelli, Benni, Donegani, Bennedetti) erhielten die Faschisten reichlich Gelder. Am Hofe hatte Mussolini Fürsprecher in der verwitweten Königinmutter und im Herzog von Aosta, einem Vetter Vittorio Emanueles III. und Kommandeur eines Armeekorps, der ihm für einen Staatsstreich Unterstützung zusicherte. Der im Februar 1922 neu gewählte Papst Pius XI. ergriff zusammen mit seinem Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri ebenfalls offen Partei für die Faschisten.

Zur Führung der faschistischen Bewegung wandelte Mussolini im November 1921 die Fasci di Combattimento in den Partito Nazionale Fascista um. Von etwa 30.000 Anhängern 1919 war die Bewegung seitdem auf rund 320.000 eingeschriebene Mitglieder angewachsen, die in 2.200 Fasci organisiert waren. Die Squadre d’Azione (Schwarzhemden) wurden in den PNF eingegliedert, alle Parteimitglieder verpflichtet, ihnen beizutreten. Mussolini ließ sich von nun an »Duce del Fascismo« nennen. Mit dem PNF entstand eine imperialistische Massenpartei, deren Gefolgschaft überwiegend aus kleinbürgerlichen Schichten bestand.

Wie vorher die Mitglieder der Fasci nannten sich auch die des PNF Fascisti, und die Bewegung bezeichnete sich als Fascismo. Mit dem Namen griff Mussolini einmal auf die Fasces, jene lederumschnürten Rutenbündel der altrömischen Liktoren, der Leibwachen der Könige, zurück, aus denen ein Beil hervorragte. Dieses Zeichen der Gewalt über Leben und Tod war für ihn Anlass, sich und seine Diktatur im Rahmen der nationalistischen Verhetzung als Nachkommen des Römischen Reiches und seiner Cäsaren zu feiern. Gegenüber den Arbeitern wurde herausgestellt, dass ihre Organisationen in den Kämpfen des 18. und 19. Jahrhunderts sich Fasci genannt hatten. So hatten beispielsweise die armen Bauern, Tagelöhner und Arbeiter in Messina, Catania und Palermo 1889 Fasci siciliani dei Lavoratori gebildet, aus denen 1893 die Federazione Socialista Siciliana hervorging. Auch bei der Wahl der Farbe der Uniformhemden griff Mussolini auf Traditionen aus der Arbeiterbewegung vor allem des Südens zurück, wo sowohl die Bergarbeiter als auch die Anarchisten schwarze Hemden trugen. Mussolinis pseudorevolutionäre Demagogie kam bei nicht wenigen Sozialisten an, da er von 1900 bis zu seinem Ausschluss 1914 eine führende Funktion im PSI inne hatte und es bis zum Chefredakteur des Avanti! gebracht hatte. Viele sahen in den Fasci eine neue sozialrevolutionäre Organisation.

Bürgerliche Unterstützung

In Neapel beschloss der PNF-Kongress am 22. Oktober 1922 den »Marsch auf Rom« und mobilisierte die Squadre d’Azione. Am 28. Oktober brachen die ersten von insgesamt 40.000 Schwarzhemden in drei Marschkolonnen nach der Hauptstadt auf. Der Rest folgte in Lkws, nachdem Mussolini von Mailand aus das Kommando dazu gegeben hatte. Für den »Marsch auf Rom« hatte sich der »Duce« der Unterstützung der Confindustria und des Wohlwollens der Militärs versichert. Das Königshaus hatte grünes Licht unter der Bedingung gegeben, dass die Monarchie nicht angetastet werde. In Mailand traf der »Duce« mit Vertretern des Industriellenverbandes zusammen. Die Abordnung führte der Gummikönig Giovanni Pirelli an. Der Duce gab den Herren noch einmal zu verstehen, dass seine antikapitalistischen Forderungen nicht ernst zu nehmen und die Sicherung der Interessen der Wirtschaft und die »Wiederherstellung der Arbeitsdisziplin in den Betrieben« für ihn oberstes Anliegen seien. Pirelli war beeindruckt. »Welch ein Mann, dieser Mussolini, mit dem man sich so sachkundig über derartige Fragen unterhalten kann.«

Vittorio Emanuele III. lehnte die von Ministerpräsident Luigi Facta angesichts der auf Rom vorrückenden Faschisten vorgeschlagene Verhängung des Ausnahmezustandes und die militärische Verteidigung der Hauptstadt ab. Facta trat daraufhin zurück, und der König gab die Berufung Mussolinis bekannt. Erst jetzt fuhr dieser – um nicht aufzufallen, im Liegewagen der Eisenbahn – in der Nacht zum 30. Oktober nach Rom. Während die Schwarzhemden grölend durch die Straßen der Hauptstadt zogen und plündernd und mordend das Arbeiterviertel San Lorenzo heimsuchten, empfing der Monarch den »Duce del Fascismo« und beauftragte ihn mit der Regierungsbildung. Er übergab die Exekutive einer Partei, die im Parlament von 508 Sitzen nur 36 belegte. Noch am selben Tag nahmen der Monarch und Mussolini – zum Entsetzen vieler Römer – eine Parade der faschistischen Horden und eine Formation der königlichen Armee ab.

Am nächsten Tag legitimierten Nationalisten, Liberale und die katholische Volkspartei mit ihrem Eintritt in die Regierung den Putsch. Die bürgerliche Parlamentsmehrheit sprach dem faschistischen Regierungschef mit 306 Stimmen das Vertrauen aus. Es gab nur 106 Gegenstimmen, vor allem aus den Arbeiterparteien. Angesichts des wachsenden Einflusses der Kommunisten und von Anzeichen des Zusammengehens der Sozialisten mit diesen waren sich die herrschenden Kreise nicht mehr sicher, die Macht unter einer herkömmlichen bürgerlichen Regierung behaupten zu können.

Scheinparlamentarismus

Neben der Monarchie musste Mussolini auch den parlamentarischen Rahmen beibehalten. Der König, die Confindustria und der Vatikan hielten das für angebracht, um die bürgerlichen Parteien zu besänftigen und Widerstand ihrerseits vorzubeugen. So war die erste Regierung Mussolini, formal gesehen, keine rein faschistische Exekutive. Von 15 Ressorts besetzte der PNF nur vier, darunter Mussolini die Ministerien für Äußeres und Inneres. Mit dem reaktionären Philosophen Giovanni Gentile und dem Nationalisten Luigi Federzoni, die beide später dem PNF beitraten, sowie zwei am Putsch beteiligten hohen Militärs, die das Kriegsministerium bzw. das Marineressort übernahmen, saßen jedoch zuverlässige Erfüllungsgehilfen des »Duce« im Kabinett. Die restlichen sieben Minister kamen aus den bürgerlichen Parteien. Sie verschafften der ihrem Charakter nach faschistischen Regierung ein bürgerlich-demokratisches Mäntelchen. So nährten sie unter den dem faschistischen Regime noch mit Vorbehalten gegenüberstehenden bürgerlichen Politikern die Illusion, der »Duce« müsse die Macht teilen und könne so unter Kontrolle gehalten werden.

Die antifaschistische Bewegung, deren Hauptkräfte aus der Arbeiterbewegung kamen, hatte – bedingt durch ihre Uneinigkeit – die Machtübergabe an Mussolini nicht verhindern können. Der seit 1919 tobende faschistische Terror hatte nicht nur bürgerliche Kreise, sondern auch Arbeiterschichten eingeschüchtert und ihre Widerstandskraft geschwächt. Wie der Journalist Angelo Tasca schrieb, war der Sieg des Faschismus jedoch »nicht absolut unvermeidlich, nicht schicksalhaft«.¹ Das Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Palmiro Togliatti warnte ebenfalls davor, »den Übergang von der bürgerlichen Demokratie zum Faschismus als notwendig, als unvermeidbar anzusehen«.² Aufschlussreich war die Aussage Roberto Farinaccis, eines der engsten Mitarbeiter Mussolinis in der PNF-Führung, der Erfolg sei weniger von der Stärke des Faschismus als »von der Schwäche und zögerlichen Haltung seiner Gegner« abhängig gewesen.³ Gegen den Faschismus an der Macht leisteten dann neben den Linken in Italien auch Vertreter der bürgerlichen Oppositionsparteien, darunter solche, die dem Machtantritt untätig gegenübergestanden hatten, Widerstand, während sich die entsprechenden Kräfte keine zehn Jahre später in Deutschland weitgehend passiv verhielten.

Die Faschisten konnten sich schon früh der Unterstützung der katholischen Kirche gewiss sein – Papst Pius XI. und Mussolini am 11. Februar 1929 bei der Unterzeichnung der Lateranverträge, die dem Vatikan nach fast 50 Jahren wieder die staatliche Souveränität zusprachen Foto: picture alliance/Mary Evans Picture Library

Mit Regierungsdekreten hob der »Duce« die Besteuerung aller Industrie- und Bankwerte der Besitzenden auf und widerrief das Gesetz zur Übereignung unbebauten Großgrundbesitzerlandes an landlose und arme Bauern. Beseitigt wurde der Achtstundentag, für den die Faschisten sich demagogisch ausgesprochen hatten. Die Löhne sanken um 13 Prozent und stagnierten danach.

Im Dezember 1922 ernannte Mussolini einen Gran Consiglio del Fascismo, der Gesetze erlassen und dabei das Parlament übergehen konnte. Da sich die Armee beim Marsch auf Rom nicht geschlossen hinter ihn gestellt hatte, diese weiterhin dem König als oberstem Feldherrn unterstand und er sich so ihrer Loyalität nicht völlig sicher war, wertete er die Schwarzhemden zur »Miliz für nationale Sicherheit« auf und gliederte sie als eigenständige Teilstreitkraft in die Armee ein. Die Miliz wurde auf den »Duce« und den Großen Rat des Faschismus vereidigt und unterstand nur ihm. Gleichzeitig wurde die königliche Garde aufgelöst. Die katholische Volkspartei verließ daraufhin am 23. März 1923 das Kabinett. Der Vatikan missbilligte den Austritt.

Die Matteotti-Krise

Zur Konsolidierung seiner Macht bereitete der »Duce« eine betrügerische Scheinwahl vor. Im Parlament peitschte er ein neues Wahlgesetz durch, welches das 1919 erkämpfte Verhältniswahlrecht modifizierte und festlegte, dass der Liste, welche die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt, zwei Drittel der Parlamentssitze zugesprochen werden. Zu den Wahlen am 6. April 1924 traten auf einer gemeinsamen Regierungsliste für den PNF führende Industrielle wie der Präsident der Confindustria, Alfano Benni, und Gino Olivetti vom gleichnamigen Elektrokonzern an. Über die Liste zogen 375 Abgeordnete ins Parlament ein, darunter 275 Mitglieder des PNF. Die übrigen Parteien erreichten 161 Mandate, von denen 24 auf den Partito Socialista Unitario (PSU), eine Abspaltung von den Sozialisten, und 22 auf den PSI sowie 19 auf die Kommunisten entfielen. Die katholische Volkspartei kam noch auf 39 Sitze. Die Liberalen stellten nur noch 15 Abgeordnete.

Gegen die manipulierten Wahlen entfalteten sich bis dahin nicht gekannte Proteste, die das Regime in eine existentielle Krise stürzten, die sogenannte Matteotti-Krise – benannt nach dem Führer der Einheitssozialisten, der im Parlament und in der Öffentlichkeit die Verbrechen der Faschisten anprangerte und forderte, die Wahl für ungültig zu erklären. Am 10. Juni 1924 überfiel ein Mordkommando Giacomo Matteotti auf offener Straße, erschlug ihn und verscharrte seine Leiche in der Umgebung der Hauptstadt, wo sie erst am 16. August gefunden wurde. Die Kommunisten schlugen daraufhin dem PSI, dem PSU sowie den Gewerkschaften einen Generalstreik mit der Forderung vor: Weg mit der Regierung der Mörder! Entwaffnung der faschistischen Garden! Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung! Weil die bürgerliche Opposition in diesen Losungen nicht repräsentiert war, wurde der Vorschlag zurückgewiesen.

Nach dem Mord an Matteotti verließ fast die gesamte Opposition das Parlament, tagte auf dem Aventin-Hügel und benannte ihren Zusammenschluss nach ihm. Die bürgerliche Opposition beschränkte sich darauf, die Auflösung der faschistischen Miliz und die Wiederherstellung der Gesetzlichkeit zu verlangen, und schreckte vor der Forderung nach dem Rücktritt der Mussolini-Regierung zurück. Der Antrag der Kommunisten, den Aventin zum Gegenparlament zu erklären, wurde verworfen. Gleichzeitig wandte sich die bürgerliche Opposition gegen revolutionäre Aktionen der Arbeiter. Der liberale Abgeordnete Giovanni Amendola schrieb in der von ihm herausgegebenen Zeitung Il Mondo am 23. Oktober »weder Revolution noch Faschismus, weder ein revolutionäres Antiparlament noch ein von der Miliz überwachtes Parlament«. Statt dessen sprach er sich für eine konstitutionelle Restauration im Rahmen der Monarchie aus. Nach der Rückkehr des Aventinblocks in die Abgeordnetenkammer stimmten jedoch die früheren Ministerpräsidenten Giovanni Giolitti, Vittorio Emanuele Orlando und Antonio Salandra gegen Mussolini.

Aus dem PNF traten Mitläufer, Karrieristen und Funktionsträger, die einen Sturz Mussolinis befürchteten, scharenweise aus. Bis Ende 1924 verließen 182.291 Mitglieder die Partei, deren Zahl nach der offiziellen Statistik nur noch 599.988 betrug. Selbst führende Faschisten wollten nachgeben und einen Kompromiss mit den Liberalen schließen. Mussolini entließ mehrere seiner engsten Mitarbeiter, darunter den Chef seines Pressebüros, Cesare Rossi, der an der Entführung und Ermordung Matteottis beteiligt gewesen war, und den Polizeichef, General Emilio De Bono. Schließlich trat er selbst als Innenminister zurück.

Die Retter des »Duce«

Zur Rettung Mussolini traten die Confindustria und der Vatikan auf den Plan. Der Industriellenverband versicherte Mussolini bereits am 24. Juni 1924 seiner »unwandelbaren Treue« und nahm scharf gegen die »intrigante Opposition« Stellung. Nachdem Mussolini dem Vatikan Konkordatsverhandlungen zur Lösung der 1870 vom Papst provozierten »römischen Frage« signalisierte hatte, lobte der L’Osservatore Romano dessen »feste Haltung« und wandte sich gegen antifaschistische Aktionen. Dank der so gewährten Hilfe entging Mussolini 1924/25 seinem Sturz und konnte im November 1926 die parlamentarisch verschleierte Etappe des Faschismus beenden und seine offene terroristische Diktatur errichten.

Das Regime kerkerte über 2.000 Kommunisten ein, darunter Gramsci, der unter Bruch seiner Abgeordnetenimmunität verhaftet wurde. Im Mai 1928 verurteilte ein Sondertribunal 37 führende Kommunisten zu langjährigen Haftstrafen. Auch viele bürgerliche Oppositionelle, die in der Matteotti-Krise gegen die Diktatur aufgetreten waren, wurden verfolgt, eingesperrt, umgebracht oder mussten emigrieren.

Anmerkungen:

1 Angelo Tasca: Glauben, gehorchen, kämpfen. Aufstieg des Faschismus in Italien, Wien 1991, S. 285

2 Palmiro Togliatti: Lektionen über den Faschismus. Frankfurt/Main 1973, S. 10

3 Zit. n.: Jens Petersen/Wolfgang Schieder (Hg.) Faschismus und Gesellschaft in Italien. Staat, Wirtschaft, Kultur, Köln 1998, S. 22