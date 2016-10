Goldrichtig in Gotha

Wer hier glücklich werden will, der besucht Manfred Mann in der Stadthalle Foto: Martin Schutt/dpa-Bildfunk

Bands, die sich vor knapp einem halben Jahrhundert gegründet haben, gehen nun langsam allesamt auf ihre ewigen Abschlusstourneen. Da wären die Scorpions, die sich seit Jahrzehnten selbst karikieren und mittlerweile vom Rücktritt zurückgetreten sind und demnächst aber wirklich auf Abschiedstournee gehen werden. Status Quo touren bestimmt auch noch eine ganze Weile und stellen ihren gleichen Sound ordentlich in die Abstellkammer des Rock-’n’-Roll-Zirkus. Auch Manfred Mann hat noch einmal seine Earth Band reanimiert, um erhobenen Hauptes den Kleinstädten Europas Lebewohl zu sagen. Neben Crimmitschau, Soest und Veitshöchheim hatte sich das Quintett auch Gotha ausgesucht, die Stadt des buckligen Adels, in der ein sozialdemokratischer Bürgermeister am liebsten König werden würde.

Hier standen nun also am Sonntag Manfred Mann, sein bester Kumpel Mick Rogers und Robert Hart auf den Brettern, die die Stadthalle der Kreisstadt bedeuten. Gotha war goldrichtig gewählt, denn auch hier gibt es eine große Sehnsucht nach handgemachten Klängen und nach Songs, die schon lange kein Radiosender mehr bringt.

In ihrem hässlichen Neongrün erinnerten die Plakate, die den Auftritt ankündigten, mehr an einen Hinweis auf eine Kirmes in Altkötzschenbroda als an ein Rockkonzert. Egal, die Hütte war voll, es versammelten sich die Muttis und Vatis und ein buckliger Rezensent, um bei Bier und gebrüllten Gesprächen noch einmal die Hits der Jugend zu genießen. Ach, wie sang der gut gefönte Robert Hart, der schon Bad Company und Whitesnake mit seiner voluminösen Stimme nach vorne brachte, und wie herrlich zupfte das Urmitglied Mick Rogers die Gitarre. Seine Soli, die zwischen den ausufernden Songs die Gehörgänge freipusteten, waren fein und immer verdammt rockig orientiert.

Manfred Mann natürlich an den Tasten, und er drückte auch erwartungsgemäß auf die Hit-Tube. Er und seine musikalischen Freunde hauten alles raus, was man noch so kannte: Von seinem letzten Nummer-1-Hit , dem Bruce Springsteen-Cover »Blinded by the Light« von 1976, über Stings »Demolition Man« bis hin zum Jazz angehauchten »Davy’s on the Road Again« und dem Mitgrölschlager »Father of Day, Father of Night«.

Wer jemals Hits hatte, muss sie immer wieder spielen. Dabei ist Manfred Mann ein kulturindustrieller Künstler mit Anspruch. Nachdem er mit der nach ihm benannten Band allerhand hübsche Bubblegum-Hits abgesetzt hatte, gründete er Ende der sechziger Jahre Chapter Three, um den Hitparaden mit abgefahrenem Jazzrock zu entfleuchen. Als er merkte, dass man nicht so gut davon leben konnte, hob er Anfang der 70er die Earth Band aus der Taufe und machte auf besseren Mainstream mit guten Musikern.

Ursprünglich war Mann ja Jazzer. Ähnlich wie der Bestsellerautor Johannes Mario Simmel, dessen erste Texte spätexpressionistisch ambitioniert waren, entschied er sich strategisch gegen die Kunst fürs massenkompatible Triviale. In der Stadthalle in Gotha liebten sie ihn dafür. Als Zugabe von den glücklichen Musikern für das überglückliche Publikum gab es noch das, zu einem Rockgiganten aufgetürmte, Dylan-Cover »Mighty Quinn«. Zufrieden und mit gutem Bier abgefüllt torkelten die Thüringer zu ihren Autos, um berauscht die Heimfahrt anzutreten.